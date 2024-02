Kim Kardashian y Anya Taylor-Joy fueron criticadas en redes por usar corset

Las celebridades fueron víctimas de duras acusaciones por, supuestamente, fomentar ideales de belleza inalcanzables (Instagram @kimkardashian/@anyataylorjoy)

La reciente aparición de Kim Kardashian y Anya Taylor-Joy utilizando corsets ha desencadenado una ola de críticas y acusaciones por parte de un sector del público y seguidores en redes sociales. Ambas celebridades han sido señaladas por promover ideales de belleza inalcanzables y de ir en contra de la positividad corporal, una corriente moderna que aboga por la aceptación de todos los cuerpos sin importar su forma o tamaño.

Kardashian ha sido la que ha recibido el fuego más recientemente. Este martes, la estrella de The Kardashians compartió en su perfil de Instagram dos fotografías donde luce un corsé de la marca Mugler en tono perla satinado, que dejaba ver un pronunciado escote y una cintura notablemente diminuta. Aunque la empresaria simplemente etiquetó la marca y escribió “Mugler” en el pie de foto, los usuarios arremetieron contra ella.

Más allá de las comparaciones con la apariencia de la actual esposa de su ex Kanye West, Bianca Censori, muchos de sus seguidores discreparon con su silueta, acusándola de promover estándares de belleza inalcanzables y fomentar la delgadez extrema. No faltaron algunos otros que ironizaron cruelmente con la socialité sugiriendo que le faltaban “dos costillas”, o diciéndole: “ninguna parte de ti es real”.

Kim se dejó ver usando un corsé de la marca Mugler en tono perla satinado, que destacaba un pronunciado escote y una cintura notablemente diminuta (Instagram @kimkardashian)

Kardashian no ha sido la única celebridad a la que los internautas han dirigido sus misiles esta semana por usar corset. La actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy, por otro lado, también ha estado recibiendo quejas similares por lo mismo.

A inicios de esta semana, la estrella de Gambito de dama fue víctima de las críticas en redes tras compartir una instantánea en blanco y negro luciendo un ceñido corset de una prueba de vestuario de Maison Margiela antes del estreno de Dune 2, en donde solo dejaba ver su torso, sus labios y parte de sus piernas. Su cintura de avispa, lógicamente, era la protagonista de la fotografía.

Su gesto desató la ira de sus seguidores por “normalizar” y estilizar su ya pequeña figura, cuando, según los comentarios, no muchas personas lucen así. “¿Podemos no normalizar la dieta de hambre?”, se leyó en un mensaje con más de 4.000 likes. Otros usuarios directamente expresaron su decepción hacia Anya: “Duro. Esperaba algo mejor de ti para ser honesto. La delgadez no es chic”.

“¿Podemos no normalizar la dieta de hambre?”, se leyó en un comentario que un usuario le dejó a Anya y que alcanzó más de 4.000 likes (Instagram @anyataylorjoy)

Ninguna de las celebridades, hasta el momento, han dado respuesta formal a las críticas y el debate que se ha originado alrededor de sus elecciones de vestuario y su influencia en la percepción de la belleza y el cuerpo femenino.

El corset es una prenda que ha tenido una larga historia y ha experimentado muchos cambios a lo largo de los años. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, pero su verdadero auge fue durante el siglo XVI en Europa, específicamente en Francia, donde se convirtió en un elemento esencial en el vestuario de las mujeres de la aristocracia.

La prenda se usaba para moldear la figura femenina según los estándares de belleza de la época, que favorecían una cintura estrecha y un busto destacado. Sin embargo, su uso no estuvo exento de controversias y debates. Muchos médicos y críticos de la época condenaban el uso del corset por los daños que podía causar en la salud de las mujeres, como problemas respiratorios y deformidades en la columna vertebral.

Con el pasar de los años, el uso del corset fue disminuyendo y fue reemplazado por otras prendas menos restrictivas. Sin embargo, ha tenido un resurgimiento en las últimas décadas como parte de la moda vintage y el movimiento de la positividad corporal.