Adele canceló sus conciertos en Las Vegas por una enfermedad no especificada: “Los extrañaré como loca”

La cantante británica anunció que pospone su residencia “Weekends with Adele” debido a problemas de salud que la han aquejado en sus últimos shows (Instagram @adele)

En un giro imprevisto en su carrera musical, la cantante británica Adele ha encendido las alarmas tras anunciar que se verá obligada a posponer las siguientes fechas de su residencia en Las Vegas, Weekends with Adele, debido a problemas de salud desconocidos como causa principal. Este martes, la artista reveló en sus redes sociales que ya tenía la enfermedad en las últimas fechas de los conciertos y que no ha podido recuperarse.

A través de un comunicado, la intérprete de Easy On Me compartió con sus seguidores que su estado de salud se había deteriorado durante el descanso entre shows. “Lamentablemente tengo que hacer una pausa en mi residencia en Las Vegas”, escribió. “Estuve enferma al final de la última etapa y durante todo el descanso. No había tenido la oportunidad de recuperarme del todo antes de reanudar los conciertos y ahora vuelvo a estar enferma”.

A pesar de la transparencia de la ganadora del Grammy , los detalles específicos acerca de su enfermedad no fueron proporcionados, pero explicó que su enfermedad “ha hecho mella en mi voz”.

A pesar de la transparencia de Adele, los detalles específicos acerca de su enfermedad no fueron proporcionados, pero explicó que su enfermedad afectó su voz (Instagram @adele)

De esta forma, Adele priorizará su recuperación durante unos cuantos meses, por lo que deberá posponer todas las fechas que estaban programadas para marzo. “Por órdenes del médico, no me queda más remedio que descansar a fondo. Los cinco fines de semana restantes de este tramo se posponen para más adelante. Ya estamos ultimando los detalles y les enviaremos la información lo antes posible”, concluyó.

Como no podía ser de otra manera, esta noticia no le ha sentado bien a la cantante, que aprovechó para disculparse con sus fanáticos y expresarles su añoranza desde ya. “Los amo, los extrañaré como loca y lo siento por el inconveniente”, manifestó en el mensaje que acompaña a la publicación del comunicado.

Este anuncio inesperado ha generado una ola de apoyo hacia la cantante de 35 años por parte de sus seguidores a nivel mundial, quienes, a través de miles de comentarios, han expresado que esperan su pronta recuperación y el retorno de las emocionantes actuaciones que caracterizan a Adele.

Algunos seguidores han expresado su molestia por la cancelación de todo un mes de shows (Instagram @adele)

Mensajes empáticos como “Después de 80 shows ya mereces un descanso”, “Esa voz de ángel tiene que ser recuperada” y “Has estado trabajando muy duro durante 35 semanas más, por favor, descansa tu cuerpo y cuerdas vocales” no tardaron en aparecer en la sección de comentarios de la artista.

Sin embargo, algunos seguidores han expresado su molestia por la cancelación de todo un mes de shows: “¿Que se supone que hagamos pagamos por vuelos y hoteles?”, escribió un usuario preocupado, recibiendo cantidad de coléricas respuestas que reclamaban por consideración con la salud de Adele. “Eres horrible, esta es la segunda vez que mi esposa pierde y no será compensada por vuelos u hoteles”, se leyó en otro comentario.

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta inconvenientes en su residencia. Weekends with Adele tenía previsto su inicio en enero de 2022 en el Coliseo de Caesars Palace, pero enfrentó un retraso antes de su debut debido a complicaciones en la producción y casos de COVID-19 entre el equipo de trabajo.

La reanudación de está prevista para el 18 de mayo, con la esperanza de llevar a cabo las nueve actuaciones adicionales (Instagram @adele)

Finalmente, los conciertos comenzaron en noviembre de ese año y se suponía que continuarían hasta marzo de 2023, con Adele anunciando posteriormente la extensión de las fechas dado el éxito del espectáculo: entre junio y noviembre de 2023, y luego una ampliación hasta junio de 2024 con 32 fechas adicionales.

Actualmente, se está trabajando para posponer los cinco fines de semana afectados por esta pausa, con la promesa de informar a los fans con los nuevos detalles lo antes posible. La reanudación de está prevista para el 18 de mayo, con la esperanza de llevar a cabo las nueve actuaciones adicionales hasta mediados de junio, momento en el cual la residencia deberá concluir.