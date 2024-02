Lionel Richie confesó a quién se arrepiente de no haber incluido entre los artistas que interpretaron “We are the world”

Lionel Richie reveló que We Are The World estuvo a punto de tener a una artista muy importante para la época, pero ciertas decisiones creativas terminaron por descartarla (Créditos: Netflix)

En 1985, Lionel Richie y Michael Jackson se encargaron de escribir We Are The World, una canción que buscaba recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Para el ambicioso proyecto, Richie se encargó de invitar a algunos de los músicos más famosos de la época, como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Cyndi Lauper, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Willie Nelson y Ray Charles. Si bien, la canción fue un rotundo éxito y al día de hoy se ha convertido en un himno de paz y unión, Richie confesó en una reciente entrevista que hay algo de lo que se arrepiente profundamente sobre este tema: no haber invitado a Madonna.

Te puede interesar: Un bailarín tiró al suelo a Madonna durante su show en Seattle

Para 1985, la Chica Material ya era todo un símbolo de la cultura pop, por lo que su inclusión en un tema que buscaba volverse viral era prácticamente obvia. Sin embargo, durante una conversación con el presentador Jimmy Kimmel, Richie reveló que la razón por la que se dejó afuera a Madonna fue que se necesitaban voces que de inmediato fueran reconocidas, algo que, al parecer, no encontraron en la intérprete de Like a Virgin.

Lionel Richie reveló que no se invitó a Madonna para grabar "We Are The World" ya que consideraron que no tenía una voz que fuera reconocible de inmediato (Photo by Bill Marino/Sygma via Getty Images)

Fue así que Madonna fue sustituida por otra personalidad muy importante de los años 80′s: Cyndi Lauper. Sin embargo, la participación de la cantante de Girls Just Want To Have Fun también estuvo en duda por un tiempo.

Te puede interesar: Taylor Swift donó 100.000 dólares a la familia de la víctima del tiroteo de Kansas City

“Necesitábamos tener voces que la gente reconociera de inmediato. Y así, por alguna razón, y por cierto, no sabíamos si Cyndi iba a venir. Porque después del show le dije a Cyndi, “¿Vienes? Y ella dijo, ‘Hablé con mi novio y dice que no cree que sea un éxito.’ Y yo le dije: ‘No te pierdas esta sesión’, y ella apareció y lo hizo increíble. La cuestión es que tienes que tener una voz identificable. Por la razón que sea, Cyndi tenía eso... eso era todo”, compartió Lionel Richie.

Tras descartar a Madonna, se optó por Cindy Lauper. Sin embargo, la cantante no estaba muy segura de su participación

Lionel no dio más detalles acerca de por qué no usaron ambas voces. Sin embargo, Kimmel compartió su opinión al respecto asegurando que no incluir a Madonna había sido un error, a lo que el intérprete de temas como Say You, Say Me y Stuck On You se limitó a responder lo siguiente: “Voy a decir esto ahora en televisión nacional e internacional: tienes razón”.

Lionel Richie confesó que no invitar a Madonna a "We Are The World" fue un completo error (En la imagen, Lionel Richie revisa la letra de "We Are The World" junto a Cindy Lauper) (Créditos: The Greatest Night in Pop - Netflix)

Las declaraciones de Richie aparece un mes después del estreno de The Greatest Night in Pop, un documental de Netflix dirigido por Bao Nguyen y lanzado en enero, que ofrece una visión íntima de la creación de esta pieza en una sola noche.

Te puede interesar: Así reaccionó Travis Kelce al momento viral en el que Taylor Swift tomó su cerveza de un trago

Cabe mencionar que, a pesar de haber sido una grabación histórica, no todo fue tan perfecto, y precisamente la participación de Cyndi Lauper fue la que desató varias fricciones. Quincy Jones, productor de We Are The World, llegó a confesar que fue muy difícil trabajar con la artista debido a que en realidad no le gustaba la canción, y mandó a su mánager a hablar con Jones para que hiciera algo al respecto.

La participación de Cindy Lauper en "We Are The World" causó varias fricciones debido a que no le gustaba la canción, además, acoplar su voz con la cantante Kim Carner un verdadero reto (En la foto, Cindy Lauper canta junto a una evidentemente frustrada Kim Carner)

Más adelante, Cyndi admitió que la grabación había sido complicada debido a que el golpeteo de sus brazaletes y collares se metían entre tomas, lo que retrasó considerablemente el proyecto. Como cereza del pastel, a Lauper le tocó interpretar a dueto un fragmento de la canción junto a Kim Carnes y la manera tan diferente de cantar de ambas artistas causó que las voces no lograran crear una armonía, lo que exigió varias horas extras de ensayo. En el detrás de cámaras de la creación de We Are The World se puede ver la frustración de ambas artistas.