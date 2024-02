Las rupturas de parejas más escandalosas de Hollywood

Algunas de las parejas que protagonizaron las separaciones más escandalosas y sangrientas en la industria del entretenimiento (Créditos: Jovani Perez)

En el vertiginoso mundo del entretenimiento, los dramas personales, las relaciones y desenlaces amorosos de las celebridades ocupan un lugar destacado en el interés público. Incluso con el foco mediático encima, muchas de estas parejas han logrado sobreponerse y terminar de manera amistosa y tranquila; no obstante, algunos no tienen la misma fortuna, y en muchas ocasiones, estas relaciones terminan en escandalosos y costosos divorcios o incluso han llegado a la violencia física.

A continuación, se hace un repaso por algunas de las rupturas que más impactaron a la industria hollywoodense, y por supuesto, dejaron una profunda cicatriz entre los involucrados.

Tina Turner y Ike Turner

Tras una sangrienta disputa y una década de abuso, Tina Turner decidió abandonar a su esposo Ike quedándose sólo con su apellido (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

La turbulenta historia de esta pareja ha sido muy comentada a lo largo de los años. Ike conoció a Tina en una situación muy vulnerable, cuando ella sólo tenía 17 años y un hijo recién nacido en brazos. El músico apareció como su salvador y decidió terminar su matrimonio anterior para cuidar de Tina y el pequeño Oliver, pero además, iniciar una fructífera carrera musical juntos.

Para Ike, el negocio del escenario lo era todo, a tal grado que cuando la mujer contrajo ictericia, la obligo a escaparse del hospital para continuar con su gira de conciertos. A partir de aquí, la violencia escaló a niveles aterradores. Ike golpeaba constantemente a Tina, llegando a romperle la nariz en repetidas ocasiones. Enferma e incluso embarazada, tuvo que presentarse en el escenario obligada por su marido, pero una noche de 1976, tras una golpiza en la que ambos terminaron empapados en sangre, la cantante decidió tomar sus pocas posesiones y abandonar para siempre a Ike.

Poco después llegó el divorcio, donde Tina se quedó únicamente con el apellido de Ike como una garantía de identidad, y a partir de ahí, comenzaría la historia de una de las cantantes más importantes de los años 80′s.

Mel Gibson y Oksana Grigorieva

En medio de audios donde amenazaba de muerte a su pareja, Mel Gibson tuvo que desembolsar casi 400 millones de euros en su divorcio de Oksana Grigorieva 162

Mel Gibson es uno de los productores, directores y actores más respetados en la industria hollywoodense. Al mismo tiempo, lejos del set de grabación, Gibson tiene un largo historial de conductas autodestructivas. Uno de sus pasajes más escandalosos fue su relación con la cantante rusa Oksana Grigorieva, con quien estuvo entre 2008 y 2010.

La pareja tuvo una hija en 2009: Lucía, y sólo siete meses después de su nacimiento, Mel y Oksana comenzaron su largo proceso de divorcio. Durante la separación, llamadas entre las celebridades fueron filtradas, y en estas, Mel insultó y amenazo a Oksana en repetidas ocasiones, además de confesar que la había golpeado mientras ella cargaba a la hija de ambos en brazos.

“Si te viola un grupo de negros será tu culpa”, “Tú necesitas un bate de béisbol en un lado de la cabeza”, No te quiero, no te creo, no confío en ti, no te amo, no te deseo (...) Quédate en la casa. No te la doy pero te dejo estar. Cuidaré de mi hija pero no te quiero”, fueron algunas de las citas que se pudieron obtener de voz del actor.

Respecto al golpe, Gibson aseguró que no se trató de un ataque fuerte, sino de un intento por “regresar a Oksana a la realidad” debido a que se puso histérica y zarandeó a la pequeña Lucía de manera peligrosa.

En 2011 se anunció que la disputa había terminado con Mel Gibson desembolsando USD 380 millones de euros, convirtiéndolo en el divorcio más caro en la historia de Hollywood. No obstante, en 2014 la controversia continuó debido a la manutención de Lucía, cuya cantidad generó muchas fricciones entre los abogados de ambas partes.

Christina Ricci y James Heerdegen

James Heerdegen habría amenazado con descuartizar a su entonces esposa, Christina Riccie (Photo by Rich Fury/Getty Images for EJAF)

La actriz recordada por cintas como Casper, Buffalo ‘66 y Los Locos Adams, comenzó su relación con Heerdegen en 2011 en la filmación de la serie Pan Am. Para octubre de 2013 se casaron y no pasó mucho tiempo para que tuvieran un bebé: Oliver.

En una entrevista celebrada en 2021, Ricci confesó que desde su embarazo vivió un infierno junto a James, quien constantemente la violentaba de manera verbal y física. La situación llegó a un punto crítico cuando la familia viajó a Nueva Zelanda y Heerdegen estuvo a punto de quitarle la vida a Christina.

La actriz narró que el plan de James era cortarla en pedazos y esconder los restos en algún lugar, por lo cual, Ricci se obligó a esconder todos los cuchillos que había en su estancia y encerrarse con su hijo en una sola habitación.

Un año antes de la entrevista en la que Christina reveló este oscuro pasaje de su vida, presentó la demanda de divorcio contra su ex-pareja, además, presentó una orden de restricción que hasta el día de hoy prohíbe a James acercarse a la actriz o a su hijo a menos de 200 metros.

Ricci ha logrado superar este trauma y comenzó de nuevo con el músico Mark Hampson, con quien además tuvo una hija: Cleopatra.

Madonna y Sean Penn

Madonna y Sean Penn tuvieron una relación autodestructiva en la que hubo insultos, celos, golpes y hasta disparos

Pocas relaciones han sido tan escandalosas como la de Madonna y Sean Penn desde el día uno. Las primeras palabras que el actor dirigió a Madonna fue un insulto, y en su boda, tan sólo seis meses después, Penn disparó a los helicópteros de paparazzis que querían una primicia del evento.

Los años venideros no fueron mejores. Si bien, Madonna dedicó todo un disco a su esposo definiéndolo como “el hombre más cool del mundo”, los golpes y los insultos eran constantes. Penn acusaba a la Chica Material de serle infiel prácticamente con todas las personas que la rodeaban; una de estas peleas fue documentada y mostró a Penn evidentemente alcoholizado intercambiando jaloneos y gritos con Madonna.

El primer intento de ruptura se dio en 1987, después de que Sean apareciera tras cuatro días desaparecido y le exigiera a Madonna cocinar un pavo por Acción de Gracias. Lo que la cantante cocinó fue en realidad una demanda de divorcio, la cual terminó por cancelar con la esperanza de arreglar las cosas. Intentaron tener un hijo pero ya nada podía salvar esa relación autodestructiva que finalmente terminó en 1989.

Johnny Depp y Amber Heard

El divorcio de Johnny Depp y Amber Heard marcó un antes y un después en la forma en que la industria del entretenimiento trató a los involucrados de un juicio de violencia doméstica (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

El divorcio de los actores ha sido una de las luchas legales más escandalosas de la última década. En gran medida por dar una imagen completamente diferente a la que el público tenía de ambas figuras.

Entre las declaraciones más graves, se encuentra aquella en la que Amber recordó un viaje a las Bahamas donde le recriminó a su entonces esposo por su manera de beber, a lo que este respondió tomándola por el cuello y amenazándola con quitarle la vida.

Heard también aseguró que Depp la golpeó durante una fiesta por burlarse de su tatuaje, y por el contrario, Depp se presentó ante la corte como la víctima de la relación. El actor recordado por su papel de Jack Sparrow declaró que Amber le rompió un dedo tras golpearlo con una botella de vodka, además de haber defecado en su almohada.

El escándalo hizo que la trayectoria actoral de ambas partes se viera duramente afectada con cancelaciones de proyectos futuros, comenzando una especie de “moda” en la industria hollywoodense. Al final, Depp ganó el caso y Heard tuvo que pagar un millón de dólares al actor. Actualmente, ambos se encuentran esforzándose por reactivar sus carreras.

Pamela Anderson y Tommy Lee

Pamela Anderson y Tommy Lee protagonizaron uno de los momentos más escandalosos de los años noventa con peleas, excesos y el primer video porno de una celebridad

Pamela Anderson, conocida por su papel en la serie de televisión “Baywatch”, y Tommy Lee, baterista de la banda de rock Mötley Crüe, contrajeron matrimonio en 1995, después de haberse conocido solo unas pocas semanas antes. Su relación fue seguida de cerca por los medios de comunicación y el público, en parte debido a su naturaleza tumultuosa y a los escándalos que parecían seguir a la pareja, incluido el infame robo y distribución de su video íntimo.

La relación se vio empañada por diversos problemas, entre ellos acusaciones de abuso físico, que culminaron en la detención de Lee en 1998 tras una confrontación con Anderson, quien en ese momento llevaba consigo a su hijo menor. Este incidente fue un punto de inflexión para Anderson, quien solicitó el divorcio poco después, alegando diferencias irreconciliables.

A pesar de su separación, la relación entre Anderson y Lee continuó ocupando titulares en los años posteriores, ya que intentaron reconciliarse en varias ocasiones, demostrando la complejidad de su vínculo. Tienen dos hijos juntos, Brandon y Dylan, con quienes ambos han mantenido una relación estrecha.

Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil

Amy Winehouse sufrió de una autodestructiva relación con Blake Fielder-Civil. La cantante llegó a dedicarle todo un disco e incluso canceló presentaciones cuando este fue encarcelado 164

Amy Winehouse, conocida por su voz única y su mezcla de géneros musicales como el jazz, soul y R&B, y Blake Fielder-Civil, un asistente de producción de video, comenzaron su relación en 2005. Su unión fue rápidamente caracterizada por una intensa pasión pero también por conflictos y episodios de abuso de sustancias, situaciones que se reflejaron en la música de Winehouse, especialmente en su aclamado álbum Back to Black.

El matrimonio entre Winehouse y Fielder-Civil en 2007 no logró estabilizar su relación; por el contrario, los problemas de adicción de ambos se agravaron. La relación se vio marcada por periodos de separación e intentos de rehabilitación, que fueron ampliamente cubiertos por la prensa. La dinámica destructiva de la pareja impactó profundamente a Winehouse, quien en varias ocasiones atribuyó a Fielder-Civil un papel central en su vida y su inspiración musical, a pesar de las dificultades que enfrentaban.

El rompimiento definitivo ocurrió en 2009, cuando Fielder-Civil solicitó el divorcio, citando la infidelidad de Winehouse quien en un esfuerzo por salir de su ciclo autodestructivo se aisló en una playa del Caribe y tuvo un fugaz romance con el actor Josh Bowman; todo esto mientras que Blake se encontraba en la cárcel por agredir a un dueño de bar y por intentar sobornar a un testigo para que no testificara en su contra. La separación fue finalizada ese mismo año, poniendo fin a un capítulo tumultuoso en las vidas de ambos.

Rihanna y Chris Brown

Chris Brown y Rihanna protagonizaron uno de los momentos más polémicos de principios de siglo XXI después de que el rapero golpeara a la de Barbados

Rihanna y Chris Brown gozaban de una notable popularidad y éxito en sus respectivas carreras musicales cuando iniciaron su relación amorosa alrededor de 2008. Esta relación tomó un giro dramático en febrero de 2009, tras un incidente de violencia doméstica en el que Brown agredió físicamente a Rihanna.

Años más tarde, el músico reveló que todo comenzó esa misma noche, cuando Rihanna le hizo una escena de celos tras enterarse que Brown le había sido infiel con una mujer que vieron en un evento previo a los Grammy. En el auto, los insultos y los manoteos escalaron a tal grado que Brown terminó por romperle el labio a su novia de un puñetazo.

Tras el incidente, Chris Brown fue arrestado y, posteriormente, se declaró culpable de agresión, acatando una sentencia que incluía servicio comunitario, cinco años de libertad condicional y asistencia a un programa de educación sobre violencia doméstica. Esta situación marcó el fin de su relación amorosa con Rihanna y tuvo profundas repercusiones en la carrera y la imagen pública de Brown.

A pesar de la separación, la dinámica entre Rihanna y Chris Brown continuó siendo objeto de especulación y análisis en los años siguientes. Se reportaron breves reconciliaciones entre ambos, lo que generó debates sobre las complejidades del perdón y las relaciones personales después de episodios de abuso.

Brad Pitt y Angelina Jolie

De ser la pareja más fotografiada de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt pasaron a protagonizar una escandalosa disputa legal por su paraíso vinícola Mandatory Credit: Photo by Joseph Kerlakian/Shutterstock (929868a)

Quizá no ha habido un divorcio más escandaloso y sorpresivo que el de este par. La pareja, conocida popularmente como “Brangelina”, inició su relación en 2005 y se casó en 2014. Juntos, crearon una familia numerosa, incluyendo tres hijos biológicos y tres adoptados de diferentes partes del mundo. A lo largo de los años, Pitt y Jolie no solo fueron reconocidos por su trabajo en el cine, sino también por su activismo y labor humanitaria. Se consolidaron como uno de los matrimonios más poderosos de Hollywood, y en un esfuerzo para tener un lugar lejos del bullicio y las cámaras, compraron una hacienda vinícola que años más tarde sería el epicentro de sus desgracias.

El amor de Angelina Jolie y Brad Pitt terminó abruptamente en septiembre de 2016, cuando un aparentemente alcoholizado Pitt comenzó a vociferar maldiciones y lanzar golpes contra su hijo Maddox, quien entonces tenía 15 años de edad. Angelina se interpuso y la violencia continuó, incluso hay reportes de que el actor escupió a su esposa.

Las versiones son contradictorias, algunas aseguran que Pitt no estaba ebrio, pero lo que es un hecho, es que el altercado fue suficiente para que Angelina comenzara el proceso de divorcio unos días después.

A ocho años del incidente, la disputa continúa por el paraíso vinícola en Francia, además de que los hijos de Pitt han pronunciado su odio contra el padre, brindando un vistazo muy oscuro de lo que alguna vez fue la pareja más popular del planeta.