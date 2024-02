El padre de Beyoncé culpó a su discográfica por el desaire de los Grammys que mencionó Jay-Z

Tras el polémico discurso de Jay-Z en donde arremetió contra la Academia por la falta de reconocimiento a su esposa, Matthew Knowles responsabilizó a Columbia Records (REUTERS)

El pasado domingo, el rapero estadounidense Jay-Z dio en un incómodo discurso mientras era galardonado con el premio Dr. Dre Global Impact durante la ceremonia de los Grammys, donde arremetió contra la Academia de la Grabación por nunca haber otorgado el premio mayor a Beyoncé con el Álbum del Año. Sin embargo, Matthew Knowles, el padre de la diva, ha apuntado hacia Columbia Records, la discográfica de la artista, como uno de los responsables.

Beyoncé ha acumulado un récord de 88 nominaciones y 32 Grammys a lo largo de la su carrera, siendo la máxima ganadora en la historia de la premiación. Sin embargo, ningún premio ha sido por la categoría al Álbum del Año, y las polémicas palabras de su esposo quejándose por el desaire ha encendido el debate al que se ha unido el padre de la cantante durante una entrevista para TMZ Live este lunes.

Mientras que su yerno culpó directamente a los votantes de la Academia, Matthew Knowles responsabilizó al sello discográfico de su hija, Columbia Records, por no estar respaldándola eficazmente, argumentando que no se involucrará a su favor ni en el proceso de votación ni en los “grupos de presión” de las premiaciones musicales en general.

Mientras agradecía su galardón "Dr. Dre Global Impact Award", el rapero aprovechó para arremeter contra la Academia por la falta de reconocimiento a Beyoncé ante la sorpresa del público. (YouTube @Recording Academy / GRAMMYs)

¿Por qué Columbia Records no habría apoyado a Beyoncé? Según Knowles, los sellos discográficos solo pueden apoyar a un artista por categoría, lo que les impide ser equitativos cuando artistas del mismo sello están nominados para el mismo premio, como ha sido el caso de Beyoncé en, al menos, dos ocasiones. “Su sello discográfico nunca la ha puesto en esa categoría para su consideración”, afirmó refiriéndose a la categoría Álbum del Año.

En particular, el padre de la intérprete de Crazy In Love señaló que esto ocurrió en 2017, cuando tanto Beyoncé como Adele, ambas bajo el mismo sello, compitieron por dicha categoría. Según él, Columbia favoreció a la cantante británica, resultando en su victoria sobre Beyoncé. Este patrón se repitió en 2023, cuando se vio superada nuevamente por Harry Styles, también firmado con Columbia, en la misma categoría.

Al ser cuestionado sobre esta peculiar preferencia, Matthew dijo a TMZ que no siempre se trata de la música en sí. “Bueno, hay muchas razones. Hay una razón financiera, quizás Adele vendió más canciones alrededor del mundo. No sé todas las respuestas, pero estos son algunos de los procesos de pensamiento por los que pasan”, reveló.

Según Matthew Knowles, Columbia Records solo pueden apoyar a un artista por categoría, lo que les impide ser equitativos cuando artistas del mismo sello son nominados juntos (NY, EE.UU.). EFE/Justin Lane EFE

“Ya saben, es música, y está basada en la opinión”, sentenció Jay-Z en su discurso, enfatizando en que el proceso de premiación a la música es subjetivo. Al respecto, Mathew Knowles no descartó que el dinero sea también un gran motivador y que, en ese aspecto, la cantante de Single Ladies no contaría con ese “poder”, para ser galardonada con el anhelado premio mayor, por increíble que parezca.

Además, el padre de Beyoncé enfatizó que el problema no radica únicamente en la Academia, sino en una mezcla de factores, donde el papel del sello discográfico es crucial. “Es una combinación de todo, pero empieza con el sello. He estado 14 años en esas habitaciones apoyando al sello, sé exactamente cómo funciona”, reveló.

Si bien Jay-Z había sugerido que la solución para Beyoncé era “seguir apareciendo” hasta que no se pudiera negar su victoria, Knowles insistió en que Columbia Records debería respaldarla más activamente.

Con un récord de 88 nominaciones al Grammy y 32 galardones, siendo la máxima ganadora en la historia de la premiación, Beyoncé nunca ganó "Álbum del Año" (EFE/Kevin Winter/The Recording Academy)

El controvertido discurso de Jay-Z ha sido material de debate en redes sociales, logrando una gran aceptación por parte de miles usuarios y seguidores de la pareja.

“No quiero avergonzar a esta señorita, pero ella tiene más premios Grammy que todos y nunca ganó Álbum del año. Así que incluso según tus propias métricas, eso no funciona”, dijo dirigiéndose a la Academia de la Grabación. “Piensen en eso: la mayor cantidad de Grammys, nunca ganaron Álbum del año. Eso no funciona”, dijo antes de pronunciar frases más explosivas.

En un intento por evidenciar la falta de justicia y reconocimiento a ciertos artistas que no mencionó, sugirió: “Algunos de ustedes van a regresar a casa y sentirán que les han robado. A algunos de ustedes les pueden haber robado. Algunos de ustedes no pertenecen a la categoría”.

Ante el evidente gesto sorpresa e incomodidad del público, de la propia Beyoncé y del anfitrión Trevor Noah, dijo: “Está bien, no, no, no... Cuando me pongo nervioso, digo la verdad”.