El rapero Killer Mike fue detenido por la Policía de Los Ángeles después de ganar tres premios Grammy

Se le asocia con un delito menor

El rapero estadounidense Killer Mike fue arrestado este domingo en Los Ángeles, poco después de recibir tres Grammy en la edición 66 de estos prestigiosos premios musicales, así lo informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Un video difundido por el periodista Chris Gardner muestra cómo varios policías esposan al artista y lo sacan del teatro Peacock, donde se celebró la gala previa a la ceremonia principal de los Grammy.

Killer Mike, de 48 años y nacido en Atlanta (Georgia), ganó el Grammy a la mejor actuación de rap por “Scientists & Engineers”, junto a André 3000, Future y Eryn Allen Kane, así como el de mejor álbum de rap por “Michael” y el de mejor canción de rap también por ‘“Scientists & Engineers”.

Según The Hollywood Reporter, el rapero fue detenido por un delito menor que no tiene relación con los Grammy.

El portavoz de la policía, el oficial Mike López, aseguró que la detención del cantante se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 4 p.m.

“¡Liberen a Mike!”, exclamaron algunos asistentes al verlo salir del recinto.

Killer Mike, que obtuvo su primer Grammy en 2003 por su colaboración con OutKast en ‘The Whole World’, destacó al agradecer sus galardones que el rap no tiene edad: “No me importa si tienes 78 años y rapeas sobre cuántas mujeres hay en tu residencia. Solo mantén vivo el hip-hop”,

“A los 20 años, pensaba que era genial ser traficante de drogas”, dijo. “A los 40 comencé a vivir con los arrepentimientos y las cosas que había hecho. A los 45 comencé a rapear sobre eso. A mis 48 años, estoy aquí como un hombre lleno de empatía y simpatía por las cosas que he hecho”, expresó el afamado rapero.

“Me propuse conscientemente contar la historia de un joven negro que creció en el lado oeste de Atlanta para que el mundo pueda ver que nuestra narrativa no es solo victimización y pérdida, sino que podemos ganar, podemos prosperar y prosperar. “, dijo a los periodistas detrás del escenario.

Killer Mike, que obtuvo su primer Grammy en 2003 por su colaboración con OutKast en ‘The Whole World’. (AP/Chris Pizzello) Chris Pizzello/Invision/AP

Junto al productor El-P, Killer Mike forma parte del dúo Run the Jewels, que ha publicado cuatro discos aclamados por la crítica. Además, ha sido una voz influyente en temas como la desigualdad racial, el apoyo al senador Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2016 y la denuncia de la violencia policial.

En 2019, Mike ganó un Grammy y estrenó en Netflix la serie documental “Trigger Warning with Killer Mike”, donde aborda diversos asuntos que afectan a la comunidad negra. Asimismo, en 2020, hizo un emotivo llamado a la calma tras los disturbios que estallaron en Atlanta por la muerte de un afroamericano a manos de la policía.

(Con información de EFE y The Associated Press)