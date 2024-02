Billie Eilish aseguró que su carrera renació gracias a la canción por la que ganó dos premios Grammy

Tras ganar alzarse con dos premios Grammy, por "What Was I Made For?", Billie EIlish aseguró que esta pieza le devolvió la creatividad a ella y a su hermano Finneas (Créditos: Youtube/Billie Eilish)

Billie Eilish, acompañada de su hermano Finneas, se alzó con el premio a la Canción del Año en los Grammy 2024 gracias a su trabajo en la pista What Was I Made For?, un tema de la banda sonora de la película Barbie. El dúo también recibió el galardón a la Mejor Canción Escrita para un Medio Visual por el mismo tema durante el evento en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Tras su victoria, Eilish compartió con los reporteros los desafíos personales que enfrentaba antes de escribir la canción, describiendo ese periodo como “un lugar realmente oscuro” y expresando inseguridades sobre su creatividad.

Te puede interesar: Grammy 2024: los récords que podrían romperse en esta edición

Eilish reveló que antes de recibir la oportunidad de componer para Barbie, ella y su hermano pasaban días intentando crear música sin éxito, lo que provocó preocupaciones sobre el futuro de su música.

“No habíamos escrito absolutamente nada antes de que se nos presentara la oportunidad de escribir para Barbie. Trabajábamos tres días a la semana y no se nos ocurrían cosas. E incluso si se nos ocurrían cosas, no parecían correctas, no parecían buenas, no parecían reales. Y me preocupé mucho. Me puse nerviosa. Sentí que se iba a acabar un poco. Estaba en un lugar muy oscuro, muy, muy oscuro, y es difícil recordarlo”.

Billie Eilish confesó que tuvo un periodo "muy oscuro" donde las canciones que creaba no iban a ningún lado. Todo cambió cuando Greta Gerwig la fichó para la cinta de Barbie (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss/Invision/AP

Fue entonces que apareció Greta Gerwig, directora de la cinta de Barbie. Según Eilish, que Gerwig los fichara para musicalizar la película fue la “chispa creativa” que necesitaban para volver a sentirse cómodos con su trabajo. La cantante aseguró que ella y su hermano necesitaron menos de dos horas para escribir What Was I Made For? tras haber visto la película protagonista por Margot Robbie.

Te puede interesar: Todo lo que tienes que saber antes de la gala de los Grammy 2024: predicciones, ganadores, actuaciones y, ¿una sorpresa de Taylor Swift?

La pieza, que también se llevó un Globo de Oro y se perfila como favorita en los premios Oscar, sirvió para que la dupla encontrara de nuevo la inspiración. Ahora, Eilish asegura que What Was I Made For? se ha convertido en una canción sumamente importante para ella.

“Y sinceramente, a partir de entonces, volvimos a ser creativos. No sé. Nos despertó y nos devolvió a lo nuestro, y fue realmente especial y poderosa, y la guardo en lo más profundo de mi corazón”.

"Nos despertó y nos devolvió a lo nuestro, y fue realmente especial y poderosa, y la guardo en lo más profundo de mi corazón" dijo Billie EIlish sobre "What Was I Made For?" (REUTERS/David Swanson) REUTERS

Eilish destacó además cómo el reconocimiento la hizo sentir “vista” como mujer en una industria donde a menudo las mujeres pueden sentirse ignoradas. La edición de los Grammy 2024 fue notable por el dominio de las mujeres artistas, con figuras como Taylor Swift y Miley Cyrus llevándose los principales premios.

Te puede interesar: La interrupción de Meryl Streep durante la ceremonia de los premios Grammy: “No tienes que disculparte conmigo”

“La cosa más pequeña llega muy lejos. Y esto no es nada pequeño, pero me siento muy vista. Me siento muy escuchada. Y no esperaba eso con esta canción (...) Me sentía como aislada en mi propio mundo, y realmente estaba en un período de mi vida en el que no me sentía vista en absoluto. La reacción de la gente cuando salió (la canción) a la luz me sorprendió por la forma en que me sentí comprendida. Y esto va incluso más allá”.

Billie Eilish volverá a competir por el Oscar gracias a "What Was I Made For?", perfilándose como la gran favorita (REUTERS/Danny Moloshok) REUTERS

Como se mencionó anteriormente, Billie Eilish y Finneas continuarán su paso en la temporada de premios el próximo 10 de marzo, donde What Was I Made For? competirá por el premio a la Mejor Canción Original. De ganar, sería el segundo Oscar para Eilish, quien previamente se llevó el premio por No Time to Die, tema de la película de James Bond del mismo nombre, en 2022.