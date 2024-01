La viuda de Hugh Hefner dijo que el fundador de Playboy grabó a celebridades teniendo sexo sin su consentimiento

Hugh Hefner y Crystal Hefner (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Playboy)

Crystal Hefner reveló controversiales detalles sobre la vida junto a su difunto esposo, Hugh Hefner, en su libro de memorias titulado Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself. Según un extracto difundido por el New York Post, la viuda del fundador de Playboy describe cómo su esposo grababa en video a personas poderosas manteniendo relaciones sexuales sin su consentimiento, una práctica que ella descubrió al notar “pequeñas aberturas espía” en un panel de madera al pie de su cama.

En el libro, Crystal relata que cuando cuestionó a su esposo sobre los orificios, él simplemente se encogió de hombros y admitió con orgullo haber grabado “horas de video, cientos de cintas sexys” en VHS. Según el testimonio, los sujetos de esas grabaciones no estaban al tanto de que estaban siendo filmados, recibiendo por toda respuesta que era el dormitorio y la casa de Hugh.

Hugh Hefner tenía en su poder "vídeos de orgías salvajes, también con famosos y políticos y empresarios, algunos de los cuales estaban casados", aseguró Crystal (AP)

La escritora y ex Playmate menciona que su esposo alardeaba de poseer grabaciones secretas que incluían a “celebridades A-list” y “vídeos de orgías salvajes, también con celebridades, políticos y líderes empresariales, algunos de los cuales estaban casados”. Crystal Hefner insinuó que para su esposo, quien falleció en 2017, los sentimientos y deseos de las personas en su entorno no parecían importarle demasiado.

Crystal también contó una anécdota personal sobre la propuesta de matrimonio, donde Hugh Hefner le presentó un anillo de compromiso sin pedirle formalmente que se casara con él, especulando que lo hizo de esta forma para no darle opción de rechazarlo.

Aunque estas revelaciones se publican ahora en el libro de Crystal, ya en 2022 había dado a entender que no estaba de acuerdo con algunos comportamientos de su marido. Esto lo corroboró al confirmar una acusación hecha por Holly Madison en la serie documental de A&E “Secrets of Playboy”.

Hugh Hefner también poseía contenido explicito de las playmates como una manera de chantaje para que no dejaran la mansión Playboy (Photo by Ethan Miller/Getty Images for BASE Entertainment)

Madison, quien fue pareja de Hugh Hefner de 2001 a 2008 y coprotagonizó su reality show de 2005 The Girls Next Door, expresó temor por romper su relación con Hefner y dejar su mansión ya que supuestamente él tenía fotos desnudas de ella tomadas sin su consentimiento. Madison también ha mencionado que Hefner poseía una gran colección de fotos similares de otras Playmates.

Crystal Hefner mostró su apoyo a Madison y a otras mujeres al afirmar en Twitter que encontró miles de esas fotos de cámaras desechables y que las destruyó para proteger a todas las involucradas.

Paralelamente, Crystal confesó en una entrevista con People que Hefner, quien fue responsable de una completa revolución sexual a mediados del siglo XX, no era muy bueno en la cama. Desde sus primeras visitas a la habitación de Hugh, donde las orgías eran constantes, Crystal no percibía más que “una secuencia de acontecimientos bien engrasada y practicada”, donde todos los involucrados (a excepción de Hefner), parecían haber participado más por obligación que por un verdadero deseo carnal.

Según declaraciones de Crystal, Hugh Hefner no era bueno en la intimidad (Mandatory Credit: Photo by Globe Photos/mediapunch/Shutterstock )

Crystal incluso comparó las habilidades sexuales de Hugh con las de amantes adolescentes que tuvo antes de entrar a la famosa mansión.

“Parecía menos conocedor del sexo que algunos de los adolescentes con los que había estado años atrás. Estaba claro para mí que Hef nunca se había tomado un momento en toda su vida para averiguar cómo complacer a otra persona”.