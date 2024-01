El ranking de las mansiones más caras de las estrellas de Hollywood

Desde poderosas parejas como Angelina Jolie y Brad Pitt hasta privilegiadas figuras como Tom Cruise y Kylie Jenner, estas son las ocho mansiones más imponentes y lujosas de Hollywood (Créditos: Andrea Meneses)

En la cima del Olimpo de Hollywood, a donde solo las celebridades más exitosas y glamurosas han sabido llegar, se abren diversas puertas a la arquitectura residencial más opulenta, con envidiables mansiones que se convierten en emblemas de su alto status. No son simplemente hogares: representan una extensión de su persona pública, reinos privados que serán la herencia de sus futuras generaciones.

Aquí, cada mansión emerge como un capítulo en sí mismo, narrando historias de gusto exquisito y fortunas deslumbrantes. Desde poderosas parejas como ‘Brangelina’ o Beyoncé y Jay-Z, las estrellas de Hollywood eligen enclaves de ensueño para establecer sus santuarios, de los que no provoca ni salir. Estas propiedades no son más que monumentos vivientes a la opulencia de precios estratosféricos, que solo ellos podrían pagar.

En esta nota, nos sumergiremos en el actual ranking de las mansiones más caras de los famosos de Hollywood, descubriendo cuáles son los ocho privilegiados famosos que protagonizan esta lista de propiedades inmobiliarias que definen el auge del lujo y la extravagancia.

1. Beyoncé y Jay-Z (USD 88 millones)

Beyoncé y Jay-Z. (Shutterstock)

Como una de las parejas más influyentes y adineradas del mundo del entretenimiento, Beyoncé y Jay-Z han establecido una vez más un estándar en términos de lujo inmobiliario. Y es que el matrimonio que fue capaz de cerrar el icónico museo Louvre para un videoclip, puede darse la facilidad de escoger la mansión que se le plazca.

En 2023, Queen B y el famoso rapero adquirieron una residencia de ensueño situada en Malibú, que se extiende por más de dos mil metros cuadrados que representan un auténtico paraíso en la tierra. Tiene cuatro piscinas, un spa y canchas de baloncesto, lo que denota una infraestructura pensada para el ocio y la actividad física. Además, hay espacio suficiente para acomodar hasta 15 vehículos.

La ostentosa propiedad es considerada una joya arquitectónica, por ser una obra maestra diseñada por el arquitecto nipón Tadao Ando. Rodeada de vegetación y de una hermosa vista al mar, la mansión de la pareja de celebridades tiene la 5ª posición en precio de todas las casas vendidas en la ciudad de Los Ángeles.

2. Angelina Jolie y Brad Pitt (USD 80 millones)

Angelina Jolie y Brad. (Reuters)

En el apogeo de su mediática relación, ‘Brangelina’ invirtió en una propiedad que trasciende una simple vivienda al adquirir el Chateau Miraval, un castillo situado en el sur de Francia que fusiona el lujo y la historia, digno de una familia de reyes. La compra, realizada por más de 80 millones de dólares, no fue solo un hogar, sino un activo con significado y potencial empresarial.

Miraval cuenta con las características de un establecimiento de gran envergadura: 35 habitaciones, spa, gimnasio, piscina y hasta su propio gran lago. Estos atributos le conceden la capacidad de funcionar casi como un hotel de lujo, pensado tanto para la comodidad personal como para recibir a múltiples invitados.

Además de ser el escenario de la unión matrimonial Jolie-Pitt en 2014, la residencia de los actores posee un viñedo de 30 hectáreas dedicado a la producción de vino rosado. Sin duda, habían razones de sobra para que el castillo se haya convertido en un punto de tensión tras la disolución de su matrimonio en 2016, una disputa que continúa hasta el día de hoy.

Photo © 2020 Crystal Pictures/The Grosby Group

3. The Weeknd (USD 70 millones)

The Weeknd. (REUTERS/Yara Nardi)

Consolidándose como una figura de R&B adinerada, el renombrado artista no dejó que las circunstancias adversas de la pandemia le impidieran comprar la residencia de sus sueños en 2021: una deslumbrante mansión en Bel Air adquirida por 70 millones de dólares. Fue una de las ventas más caras de dicho año en Los Ángeles.

La propiedad, que se extiende por más de mil metros cuadrados, está equipada con una gama de lujosas comodidades diseñadas para satisfacer tanto las necesidades profesionales como personales del intérprete de Blinding Lights: un gimnasio totalmente equipado, sala de cine, estudio de música, sauna y una piscina cubierta.

El exterior ofrece una pista deportiva y una piscina infinita acompañada de una cascada, elementos que enriquecen la experiencia de ocio y relajación. Una imponente escalera dividida conecta el acceso al área de jardines, evidenciando la magnificencia arquitectónica de la mansión, a la que el cantante se mudó tras vender su anterior propiedad a Madonna.

Instagram @housesofcelebs

4. Jennifer López y Ben Affleck (USD 65 millones)

Jennifer López y Ben Affleck. (REUTERS/Allison Dinner)

Tras su regreso de ensueño y su posterior unión matrimonial en 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron continuar su vida de pareja adquiriendo una impactante propiedad en Beverly Hills, un movimiento que refleja su elevado nivel de estatus en Hollywood. Sin más ni menos, los recién casados pagaron 65 millones de dólares al contado por la mansión en 2023.

La gigantesca residencia de ‘Bennifer’, que cuenta con 12 habitaciones y 24 baños, está especialmente diseñada para albergar a una familia grande y hospedar eventos sociales. Su enfoque en el entretenimiento y la convivencia se refleja en las cuatro cocinas que la popular JLo disfruta personalmente, dada su pasión por la cocina y por recibir invitados en el hogar.

La mansión incorpora lujos tales como no una, sino dos piscinas infinitas, un gimnasio y spa propios, además de una sala de cine, otra de vinos y todo un complejo deportivo. Por si fuera poco, incluye un garaje para 12 autos y un espacio adicional externo para unos 80 vehículos más.

Antes de mudarse, Affleck vendió el año pasado su casa de Pacific Palisades, valorada en 28 millones de dólares, y López puso a la venta la suya de Bel Air, valorada en 42 millones de dólares.

5. Kim Kardashian y Kanye West (USD 60 millones)

Kim Kardashian y Kanye West. (REUTERS/Danny Moloshok)

El hogar que en su momento fue el nido matrimonial de Kim Kardashian y Kanye West en Los Ángeles desde 2014, conocido por su diseño único y su vinculación con nombres de renombre, tiene una historia detrás que se remonta a su anterior propietaria: la hija de Elvis Presley, Lisa Marie, quien murió en enero de 2023.

La propiedad, ubicada en Hidden Hills, California, fue inicialmente adquirida por la pareja en 20 millones de dólares. Sin embargo, luego iniciaron un proyecto de renovación de diseño minimalista en el que transformaron la mansión, aumentando su valor hasta alcanzar los 60 millones de dólares. Las reformas duraron hasta 2017, pues la ex pareja tenía como objetivo convertirla en una especie de “monasterio belga futurista”, según declaró Kanye a la revista Architectural Digest.

La casa es prácticamente una galería de arte en sí misma, con una paleta de colores dominada por el blanco inmaculado que evoca una sensación de serenidad, aunque ha sido criticada por internautas que la compararon con un manicomio.

(Grosby)

Debido al color, Kim ha prohibido jugar en el salón principal a sus hijos. Pensando en todo, les hizo un espacio dedicado exclusivamente para ellos que incluye almacenamiento para juguetes y un escenario con instrumentos musicales, en el que llevan a cabo sus propios conciertos.

6. Tom Cruise (USD 59 millones)

Tom Cruise. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Un gigantesco refugio de montaña ubicado en el idílico entorno de Telluride, Colorado, se destaca no solo por sus impresionantes vistas panorámicas a través de sus cristaleras de suelo a techo, sino también por ser el resultado de un proyecto personal de Tom Cruise en 1994. Adquirida a inicios de los 90, esta propiedad fue posteriormente rediseñada bajo la visión del actor.

La residencia principal, un santuario de privacidad y lujo, está compuesta por cuatro dormitorios, seis baños completos, así como espacios dedicados al bienestar y el entretenimiento: un gimnasio, una sala de juegos y una extensa biblioteca. Adicionalmente, hay una casa de invitados con tres habitaciones y tres baños, un campo de juego para practicar deportes y senderos propios.

En una entrevista con Oprah Winfrey en 2011, la estrella de Misión Imposible reveló que realizó una exhaustiva búsqueda en todo Estados Unidos en busca de una zona montañosa, encontrando finalmente en Telluride el lugar perfecto.

7. Adele (USD 58 millones)

Instagram/Sylvester Stallone

Al igual que The Weeknd, el 2021 fue el privilegiado año en que Adele captó la atención de entusiastas de las propiedades de lujo al adquirir una mansión que alguna vez perteneció al icónico actor de Hollywood Sylvester Stallone. La lujosa residencia fue una de las mayores inversiones que ha hecho en su vida, a sus 33 años.

La mansión de estilo mediterráneo, que cambió de manos hacia las de la cantante británica por una suma significativa de 58 millones de dólares, se encuentra en North Beverly Park, en Beverly Hills. Stallone buscaba venderla inicialmente por una cifra que superaba el centenar de millones de dólares. Luego rebajó el precio a 85 millones, pero la intérprete de Someone Like You se lo llevó a un precio menor.

El inmueble, que Adele comparte con su pareja Rich Paul, tiene más de cinco mil metros cuadrados y está dotada de todas las comodidades imaginables: ocho habitaciones, 12 baños, garaje con capacidad para 10 autos, sala de cine, gimnasio, piscina y spa. De hecho, la artista heredó una imponente escultura de Rocky Balboa, personaje que encarnó Stallone, en la piscina.

Instagram @pureluxry

8. Kylie Jenner (USD 36.5 millones)

Kylie Jenner. (REUTERS/Danny Moloshok)

Con solo 26 años, la joven billonaria y estrella de telerrealidad ha logrado convertirse en una figura destacada en la industria del maquillaje y el cuidado de la piel, lo que le ha valido la adquisición de una impresionante propiedad en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles: Holmby Hills, en donde vive desde 2020.

La mansión, con dimensiones que superan los dos mil metros cuadrados, satisface cualquier necesidad que pueda tener una familia moderna y activa con siete habitaciones, 14 baños y 20 espacios para autos. Además, la existencia de un bar, un cine privado y una amplia cocina que cumple con los altos estándares de los chefs profesionales, le añade el máximo confort.

Un elemento distintivo de la casa es su piscina, cuya estructura se extiende creativamente a lo largo de la propiedad, lo que la convierte en un sueño para cualquier joven hoy en día. Por si fuera poco, Jenner también tomó en cuenta a posibles invitados con cuatro casas de huéspedes.

Zillow

Como no podía ser de otra manera, la propiedad está diseñada para el deleite de Stormi y Aire, los hijos de Kylie, con zonas de entretenimiento que prometen ser el escenario de infinitas aventuras de niñez para los pequeños.