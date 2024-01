Golpes, insultos y egos desmedidos: las estrellas que jamás volverán a trabajar juntas

Mariah Carey y Nicki Minaj se pelearon en el panel de American Idol

Si hay algo que sobra en Hollywood, desde siempre, son los egos. En una industria en la que la colaboración es clave, poner algunas personalidades en la misma habitación puede producir resultados desastrosos. En general, las relaciones que terminan muy mal en los rodajes o grabaciones no quieren volver a juntarse ni por una montaña de dólares. Aquí, los casos más resonantes:

Mariah Carey y Nicki Minaj

Cuando se trata de ser una diva, nadie lo hace tan bien como Mariah Carey, así que cuando los productores de American Idol pusieron a Carey en el panel de jueces con Nicki Minaj, debieron saber que habría problemas. En las audiciones en Charlotte, Carolina del Norte, en el 2012, las tensiones estallaron cuando Minaj lanzó improperios a Carey tras cansarse de su comportamiento. Esta pelea se grabó y se filtró a TMZ. Luego de la disputa, las dos volvieron a actuar como profesionales. En el período previo a la decimoquinta temporada de Idol, BET informó que Carey afirmaba que la controversia era falsa y fue preparada por los productores. Pero los productores de Idol dejaron claro a E! News que el enfrentamiento fue real. También sabían quién tuvo la culpa: el productor Nigel Lythgoe reveló, “Nicki no fue el problema”.

George Clooney dijo que "lo tenía agarrado por el cuello" al director David O. Russell cuando los tuvieron que separar

David O. Russell y George Clooney

En 1997, George Clooney era más conocido por su papel televisivo en E.R., y su carrera en el cine no era algo seguro. Así que fue un movimiento arriesgado cuando Clooney se enfrentó al director David O. Russell en el set de Tres Reyes. En una entrevista con Playboy en el 2000, el actor afirmó que se cansó de que Russell retara constantemente a los miembros del equipo, y la situación llegó a un punto de ebullición cuando el director presuntamente pateó a un extra. Según Clooney, se acercó a Russell e intentó calmar la situación, lo que no salió bien. Luego de una pelea a gritos, Russell presuntamente le dio un cabezazo a Clooney, éste se defendió y los dos tuvieron que ser separados físicamente. Clooney dijo a Playboy, “Lo tenía agarrado por el cuello”.

Te puede interesar: Murió a los 100 años la actriz de “Mary Poppins” Glynis Johns

Russell y Clooney consiguieron terminar el resto de la producción, pero Clooney juró que no volvería a trabajar con Russell. En el 2004, Clooney dijo a Premiere, “Sinceramente, si se acerca a mí, le daré un puñetazo en la puta boca”. Definitivamente, Hollywood sabe que es mejor mantener a estos dos actores separados.

Tina Fey fue durísima después de trabajar con Paris Hilton: "Es un pedazo de mierda"

Tina Fey y Paris Hilton

Incluso con una larga carrera haciendo bromas sobre las celebridades, Tina Fey parece caminar una línea fina que la mantiene fuera de problemas. Ella sigue siendo cercana a Lindsay Lohan, lo que demuestra que puede ser indulgente con las celebridades. Pero en el tiempo que Fey estuvo en Saturday Night Live, Paris Hilton fue aparentemente una pesadilla como anfitriona, y en una entrevista con Howard Stern, Fey dijo lo que realmente pensaba: “Es un pedazo de mierda”. Según Fey, Hilton exigió protagonizar un sketch como Jessica Simpson porque Hilton odiaba a la cantante. Fey afirmó que la estrella de The Simple Life apenas reconocía el reparto y, en palabras de Fey, su “...peluca barata dejaba desagradables mechones de pelo de Barbie en el suelo”.

James Franco y Tyrese Gibson, el actor de color dijo que Franco lo golpeaba durante los ensayos de las peleas de box que protagonizaban en Annapolis

James Franco y Tyrese Gibson

En el rodaje de Annapolis, los coprotagonistas James Franco y Tyrese Gibson se pelearon tanto que Gibson dijo abiertamente a Elle en el 2007 que deseaba poder volar la casa de Franco. Según Uproxx, la tensión entre los dos se derivó del método de actuación de Franco, que incluso admitió que estaba fuera de control en sus primeros días de actuación. En una entrevista con Playboy, Gibson dijo que sentía que era algo más que una actuación de método cuando Franco se negaba a romper el personaje al practicar las escenas de boxeo de la película, que a menudo implicaban que Gibson recibiera repetidos puñetazos. Gibson dijo, “No quiero volver a trabajar con él, y estoy seguro de que él siente lo mismo. Lo sentí como algo muy personal. Fue una mierda”. En su defensa, Franco afirma que intentó hacer las paces con Gibson y que asume toda la responsabilidad. En cuanto a Gibson, permaneció callado sobre el tema; no parecería que los dos vuelvan a trabajar juntos en un futuro próximo.

Kevin Smith resignó dinero para trabajar con Bruce Willis en la comedia Cop Out, de 2009, pero resultó totalmente decepcionado luego de la experiencia

Bruce Willis y Kevin Smith

En el 2009, Kevin Smith aceptó un gran recorte de sueldo para tener la oportunidad de trabajar con Bruce Willis en la comedia Cop Out. También era la primera vez que Smith dirigía una película que no escribió, pero estaba dispuesto a aceptar el reto si eso significaba trabajar con Willis. Desgraciadamente, algunos sueños son difíciles de cumplir, y así fue para Smith. En un episodio de WTF With Marc Maron, Smith describió el trabajo con Willis como un “aplastamiento del alma”. Dijo que Willis no ayudó en absoluto y que ni siquiera se sentó para el cartel de la película. En una entrevista más larga con SBS Australia, Smith dijo que sabía desde el primer día que Willis estaba completamente desechado por dos razones. En primer lugar, se sentía intimidado por las habilidades de improvisación de Tracy Morgan. Smith dijo, “Podías ver cómo se le iba el color de la cara”. En segundo lugar, parece que a Willis solo le importaba el dinero, algo que Smith no trató antes con otros actores. Smith dijo, “Willis era un jugador por dinero. No hay nada malo en ello, no va en contra de la ley, pero si te van a pagar por hacer el trabajo, hazlo. Él no quería hacer eso”, y agregó, “Ya no me interesa. Luego de la experiencia de Cop Out, me dije, ‘Si esto es lo que es trabajar con los mejores, me voy a hacer dibujos animados’”.

Te puede interesar: Esta es la distribución de los asientos para la ceremonia de los Globos de Oro 2024

En febrero de 2023, la familia de Willis anunció que el actor padece demencia frontotemporal, una condición progresiva para la que aún no existe cura.

Charlie Sheen y Selma Blair tuvieron una fuerte pelea luego que la actriz fuera echada de Anger Management

Charlie Sheen y Selma Blair

En el 2013, Selma Blair amenazó con demandar a Charlie Sheen y a Lionsgate por despido improcedente tras ser echada de Anger Management. Según TMZ, Blair creía que Sheen la expulsó del programa luego de que ella se quejara de que él retrasaba la producción por ser un “vago” que nunca memorizaba sus líneas. Pero las fuentes dijeron que el tiempo de Blair en el programa siempre sería de corta duración, y cuando Sheen se enteró de su queja, pasó incluso antes. Según Radar, en ese proceso Sheen despidió a Blair con un mensaje de texto y la llamó con una mala palabra.

Te puede interesar: El sufrimiento de Dua Lipa cuando debió sentarse con su vestido de sirena en la gala de los Globos de Oro

Mientras que Blair y Lionsgate llegaron a un acuerdo, Sheen -que en 2015 reveló que era HIV positivo- todavía estaba molesto por la situación en el 2017. Mientras aparecía en el programa Watch What Happens Live, se le pidió que clasificara a sus coprotagonistas femeninas favoritas. Elogió a Heather Locklear y dijo que Lindsay Lohan era “divertida de ver”. En cuanto a Blair y Jenny McCarthy, dijo, “Me gustaría juntar a esas dos y simplemente echarlas a la calle. Se merecen la una a la otra”.

Al año siguiente de estas declaraciones, Selma Blair admitió que padecía esclerosis múltiple.

Kiefer Sutherland y Freddie Prince Jr., quien adujo que tenía que quitarse los zapatos por la diferencia de altura en 24: "Ponganlo sobre una caja de manzanas o no me contraten la próxima vez"

Kiefer Sutherland y Freddie Prinze Jr.

Kiefer Sutherland tiene cuatro cargos por manejar alcoholizado, y escribió una canción de amor al alcohol. Además, es un poco bajo, lo que fue una combinación frustrante para Freddie Prinze Jr., quien odiaba tanto trabajar con Sutherland en 24 que quería dejar de actuar. Prinze dijo a ABC News, “Kiefer era el sujeto menos profesional del mundo. No soy yo quien habla mal, se lo diría a la cara, creo que todos los que trabajaron con él lo dijeron”.

Tras dejar 24, Prinze se fue a trabajar para el promotor de lucha libre Vince McMahon, lo que admitió que era una locura diferente, pero aún así era preferible a trabajar con Sutherland. Dijo, “Al menos [McMahon] era genial y alto. No tenía que quitarme los zapatos para hacer escenas con él, como me obligaba 24. Pongan al sujeto en una caja de manzanas o no me contraten la próxima vez. Sabes que yo mido 1,80 y él 1,70″.

El representante de Sutherland dijo a TMZ que era la primera vez que el actor oía las quejas de Prinze, y señaló que Sutherland disfrutó de la experiencia y le desea lo mejor. Eso no es un desmentido, así que estamos seguros de que estos dos no volverán a ser compañeros pronto.

Bill Murray insultó a Lucy Liu por como actuaba mientras filmaban una escena de Los Ángeles de Charlie y ésta le respondió a los puñetazos

Bill Murray y Lucy Liu

En Los Ángeles de Charlie: Al Límite, Bill Murray estuvo ausente, a pesar de interpretar a Bosley. Según The Playlist, el actor fue brutal con Lucy Liu en la primera película, ya que detuvo una escena para insultar su actuación, por lo que Liu le lanzó puñetazos. Luego de eso, Murray se negó a aparecer en la secuela si Liu estaba involucrada, y fue reemplazado por Bernie Mac, o al menos eso dice la historia.

Cuando The Times Of London le preguntó sobre el incidente tras casi una década, Murray dijo, “Mira, te despediré completamente si eres poco profesional y trabajas conmigo... Cuando nuestra relación sea profesional, y no logras hacer el trabajo, olvídalo”. Murray también dijo que el director de Los Ángeles de Charlie, McG, merece ser “atravesado por una lanza”, y admitió que le guarda rencor a Harold Ramis, uno de sus antiguos amigos y colaboradores más cercanos, desde hace más de 20 años.

Shia LaBeouf le dijo a Alec Baldwin que lo estaba "frenando" durante los ensayos de Orphans en Broadway. Baldwin pidió no trabajar en la obra, pero el despedido por la producción fue LeBeouf

Shia LaBeouf y Alec Baldwin

En el 2013, Shia LaBeouf y Alec Baldwin iban a aparecer en la producción de Broadway de Orphans hasta que LaBeouf fue despedido del espectáculo por “diferencias creativas”. En una entrevista con Vulture, Baldwin describió su versión de los hechos. Afirma que LaBeouf se presentó en el plató con una “mentalidad carcelaria” y empezó a enviar a Baldwin videos en los que recitaba escenas enteras de memoria. Finalmente, la situación se volvió nuclear cuando LaBeouf le dijo a Baldwin durante el ensayo que lo estaba “frenando”. En ese momento, Baldwin pidió que lo sacaran del programa, pero el director optó por despedir a LaBeouf.

Un año después, LaBeouf dijo a Interview que su método de actuación sacó lo mejor de él. También dijo que su objetivo era “intimidar a Baldwin”. Incluso admitió seguir a Baldwin a su casa luego de que le despidieran de la obra. Es obvio que la situación se le fue de las manos. Según LaBeouf, los dos actores hicieron las paces, aunque es poco probable que Baldwin vaya a trabajar con LaBeouf a corto plazo.

Tom Hardy y Charlize Theron se pelearon durante la filmación de Mad Max: Fury Road

Tom Hardy y Charlize Theron

Puede que Mad Max: Fury Road fuera un éxito de taquilla y de crítica, pero detrás de las cámaras, las estrellas Charlize Theron y Tom Hardy no se llevaban bien. En las entrevistas, Theron no tuvo reparos en confirmar los rumores de que tenía problemas con Hardy, y el director George Miller admitió que Theron y Hardy no tenían la mejor relación, según People. Al sentarse con Esquire, Theron fue aún más lejos al revelar sin rodeos que los dos actores “se pelearon”, lo que ella achacó tanto a la personalidad de Hardy como a las condiciones de rodaje que implicaban trabajar constantemente en un camión de mudanzas en el desierto.

En el 2017, la coprotagonista Zoe Kravitz confirmó la disputa entre Theron y Hardy, a la que culpó en parte a la agotadora producción. En el programa Watch What Happens Live!, ella dijo, “Sí, no se llevaban bien, no se llevaban bien, y además estuvimos tanto tiempo en el desierto. Creo que todos estaban cansados y confundidos”. Tanto Theron como Hardy tal vez vuelvan a colaborar en otra película de Mad Max, así que hay show para rato.