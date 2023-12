La hermana de Celine Dion confirmó que la cantante “perdió el control de sus músculos”

Celine Dion, afectada por una grave enfermedad neurológica, se vio obligada a detener sus actuaciones. (Getty Images)

La reconocida cantante canadiense Celine Dion perdió el control de sus músculos debido a una lucha que viene enfrentando desde hace algunos años contra el Síndrome de Persona Rígida, una enfermedad neurológica poco común y grave que afecta al sistema nervioso y que al ser progresiva e incurable, tiene un grave impacto en la movilidad. Su hermana Claudette Dion hizo pública esta alarmante noticia, mencionando que Celine tendrá que esperar un tiempo indefinido antes de poder retomar sus presentaciones en el escenario.

Claudette compartió en entrevista con la revista 7 Jours palabras conmovedoras sobre el estado de su hermana, subrayando que a pesar de su disciplina y ética de trabajo incansable, Celine enfrenta un futuro incierto en su carrera. Esta actualización sigue a la información previa proporcionada por Claudette a HELLO! Canadá en septiembre, donde describía que, a pesar de los esfuerzos de la afamada cantante, sus espasmos musculares eran incontrolables.

La enfermedad obligó a la artista, famosa por su éxito “My Heart Will Go On”, a cancelar su gira mundial “Courage” y también a poner en pausa de manera indefinida su carrera en los escenarios. Claudette mencionó, en declaraciones citadas por New York Post, que incluso las cuerdas vocales y el corazón son susceptibles ante esta condición, lo que aumenta la preocupación por el futuro profesional de Dion.

Dion hizo pública su lucha contra la enfermedad a través de una publicación en la red social Instagram

La familia Dion ha recibido innumerables mensajes de apoyo a través de su fundación, Fondation Maman Dion. Sin embargo, las esperanzas de mejoría son escasas a pesar de los esfuerzos de “los mejores investigadores en el campo” según han confirmado los familiares de la cantante.

Celine Dion hizo pública su lucha contra esta afección en diciembre de 2022 a través de una emotiva publicación en Instagram y, posteriormente, canceló su gira mundial que estaba programada para iniciar a finales de 2023 y 2024.

A pesar de los rumores que circulan en las redes sociales, Claudette Dion desmintió que la cantante esté confinada a una silla de ruedas o que padezca de cáncer, según publicó el diario británico Daily Mail. Aseguró que Celine se mantiene fuerte moral y mentalmente, y negó que la enfermedad haya mermado su amor por la vida. Actualmente la cantante se recupera en Denver y sigue rigurosamente el plan de cuidado de sus médicos, con la firme intención de regresar a los escenarios.

El síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica poco frecuente caracterizada por rigidez muscular progresiva, principalmente en los músculos del tronco, y una marcada sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y el estrés emocional, lo que puede provocar episodios de espasmos musculares dolorosos. Quienes lo padecen pueden llegar a convertirse en “estatuas humanas”, con dificultades para caminar o hablar.

Celine Dion fue vista el mes pasado en un juego de hockey animando a su equipo local, los Montreal Canadiens

Aunque la causa exacta del síndrome no está completamente entendida, se cree que es un trastorno autoinmune, donde el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error sus propias células y tejidos. En el síndrome de la persona rígida, esta respuesta inmunitaria equivocada podría dirigirse contra las neuronas que controlan el tono muscular. Se han identificado anticuerpos que atacan a enzimas como la glutamato decarboxilasa, que juega un papel crucial en la regulación de la transmisión de señales nerviosas involucradas en el control muscular.

El tratamiento del síndrome se centra en aliviar los síntomas. Puede incluir el uso de medicamentos como relajantes musculares, benzodiacepinas o medicamentos que modulan la respuesta inmunitaria del cuerpo. También se aplican terapias físicas para aumentar la movilidad y reducir la rigidez. En algunos casos, la inmunoterapia o la plasmaféresis (un proceso que filtra los anticuerpos del sistema sanguíneo) pueden ser opciones de tratamiento.

La recuperación de Celine Dion en Denver se realiza bajo estrictas directrices médicas, con esperanzas de volver a los escenarios. (Archivo)

El diagnóstico habitualmente se realiza mediante la evaluación clínica de los síntomas, junto con pruebas como la electromiografía, que mide la actividad eléctrica de los músculos, y análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos específicos asociados con la condición.

Según TMZ, La última aparición pública de Celine Dion fue hace tres años y medio, pero fue vista el mes pasado en un juego de hockey animando a su equipo local, los Montreal Canadiens, peleando contra los Vegas Golden Knights. A pesar de sus desafíos de salud, se le vio de buen ánimo.