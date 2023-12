Emma Stone reveló la inseguridad que más temía en su destacado papel en “Pobres Criaturas”

Pese a su desenvolvimiento escénico y galardones, Stone admitió haberse sentido algo intimidada e insegura respecto a no lograr cumplir con las expectativas del personaje (Searchlight Pictures)

Ni un ganador del Óscar se salva de los miedos e inseguridades en lo que respecta a interpretar un papel. A medida que ha ido avanzando su carrera, Emma Stone ha sido más consciente que ni el cielo es el límite y que siempre le presentará una oferta de propuestas que desafíen cada vez más su histrionismo. Una de ellas, sin duda alguna, fue el de su papel de Bella Baxter en “Pobres Criaturas”, la aclamada comedia negra que promete distorsionar las percepciones victorianas de género y sociedad. Ante ello, la actriz desarrolló un miedo que pocos creerían.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Stone compartió su intriga y entusiasmo ante su interpretación de Bella, una mujer que es devuelta a la vida con el cerebro de un neonato. Pese al desenvolvimiento escénico que ha alcanzado a lo largo de su carrera, Stone admitió haberse sentido algo intimidada e insegura respecto a no lograr cumplir con la exigencia y expectativas que conllevaba el bizarro personaje.

“Definitivamente no tenía reservas”, declaró la estrella de “La La Land” esta semana. “En todo caso, sólo tenía miedo de no estar a la altura de lo genial que es este personaje. Ella no sigue a nadie. La sociedad nunca le ha enseñado lo que debe ser, lo que se supone que debe ser como mujer”.

La ganadora del Óscar describió a su personaje como “una criatura de su propia creación”, destacando su hambre de vida, infinita curiosidad y experiencias como fuente de inspiración (Créditos: 20th Century Studios)

El nuevo filme de Stone sigue a Bella Baxter, una joven victoriana resucitada por el excéntrico anatomista, el Dr. Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe, tras un fatal accidente. Lo inédito del caso es que, para su cometido, le trasplanta el cerebro de un neonato, lo que hace que, naturalmente, no comprenda las limitaciones de género de su época.

A medida que la protagonista madura a un ritmo acelerado, se enfrenta a una serie de descubrimientos personales y desafíos sociales, así como a la corrupción moral impuesta por el abogado Duncan Wedderburn, encarnado por Mark Ruffalo.

La actriz de 35 años describió a su personaje como “una criatura de su propia creación”, destacando su hambre de vida, infinita curiosidad y experiencias como fuente de inspiración. “Se siente muy feliz de estar viva, lo que es un gran recordatorio de que no estaremos aquí mucho tiempo”, explicó.

"Pobres Criaturas" promete una brillante interpretación de Emma Stone bajo una excelente dirección de Yorgos Lanthinos. Ya ha sido galardonada con el León de Oro (20th Century Studios)

Sin duda, el papel le dio una lección a la protagonista de “Cruella” acerca de la importancia de saborear cada momento al máximo. “Y lo asimila todo y se lo traga todo, incluso lo más duro. Todo forma parte de la experiencia humana, todo es fascinante para ella, así que creo que eso es lo más inspirador que intento recordar, todo lo que puedo”, reveló.

Esta colaboración marca la tercera vez que Emma Stone trabaja con el renombrado director Yorgos Lanthimos, después de su nominación al Oscar por “La favorita” en 2018 y el cortometraje “Bleat” en 2022. Esta vez, el papel de Stone no solo se limita a ser actriz, sino que además desempeña un rol fundamental como productora del film, cuyo proceso creativo calificó como “el paraíso”.

“Trabajamos en ella durante años antes de empezar a rodar”, reveló. “Yorgos me habló de ella justo después de hacer ‘La favorita’, y cuatro años después empezamos a rodarla. Fueron muchas conversaciones... Y luego, estar realmente en ella y esos decorados, esos trajes, todo... fue alucinante”.

El impactante aspecto de la actriz estadounidense en “Pobres Criaturas” también llamó la atención. Con el pelo oscuro y suelto, a diferencia de las convenciones victorianas, la actriz reveló que el director optó por no utilizar pelucas, sino extensiones pesadas. “Eran extensiones enormes cosidas en la nuca, en el pelo... que se alargaban cada vez más porque el pelo crece muy deprisa”.

La cinta fue originalmente programada para debutar en pantalla grande este 8 de septiembre, pero debido a las huelgas en curso de WGA y SAG-AFTRA, la fecha de estreno se retrasó tres meses. Por lo que llegó a cines este 8 de diciembre.