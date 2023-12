El invitado especial de Adele en su show en Las Vegas que la hizo llorar por una semana

Durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, la aclamada cantante británica Adele compartió su experiencia con los invitados especiales a sus shows en Las Vegas. Uno de ellos impactó tanto a la cantante que, confesó, terminó llorando por una semana entera.

Se trató de nada menos que el doctor que recibió a su bebé cuando dio a luz. Adele confesó que, previo a aquel concierto, se encontraba reflexionando sobre lo difícil que es convertirse en mamá, a diferencia de lo que mucha gente cree. Fue ahí que recordó al partero que ayudó a traer a su hijo al mundo sano y salvo, y por supuesto, mantuvo a la cantante fuera de peligro durante todo el complicado proceso.

Pensar en todo aquello fue suficiente para que la intérprete de Rumor Has It se conmoviera hasta las lágrimas durante un largo periodo.

Adele compartió que volver a ver al doctor que trajo a su hijo al mundo fue una experiencia que la llevó a llorar por mucho tiempo

“No tenía idea de que él (el doctor) estaba allí. Su hija estaba a su lado y tenía un cartel (...) Mientras pasaba por delante de los puestos, vi a esta chica, miré el letrero y asentí. Y luego vi el nombre de quién era su papá. Y luego miré a su lado y él estaba allí. Oh, sí, lloré durante una semana después de esto”, confesó Adele, quien además, reveló que prohibió a sus asistentes que llevaran carteles a sus shows porque la distraen y olvida las letras de sus canciones; aún así, la hija del doctor se las ingenió para llevar uno y expresar su amor por Adele.

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que Adele se sintió abrumada por un invitado. Entre la gran lista de celebridades que se han dado cita en la ciudad que nunca duerme para ver cantar a la artista de 35 años, una se destacó entre todas: Lady Gaga. La presencia de “Mother Monster” fue suficiente para que Adele perdiera la cabeza y comenzara a sentirse insegura de su ropa, de su cuerpo e incluso de su voz.

Lady Gaga hizo que Adele se sintiera completamente insegura de su ropa, su cuerpo y hasta su voz REUTERS/Mario Anzuoni

Adele normalmente descubre que ha tenido a otros artistas entre sus espectadores solo después de finalizar sus presentaciones, como fue el caso con Shania Twain. Sin embargo, la situación fue diferente con Lady Gaga, ya que fue informada de antemano. Adele explicó sentirse tan nerviosa al punto de criticarse a sí misma, dudando desde su actuación hasta su vestuario.

“Pasé un poco de tiempo con ella, pero la valoro mucho. Yo decía: ‘El show es terrible. Es una porquería. Canto fatal. No soy divertida. Mi vestido es una basura esta semana.’ Me estaba juzgando a mí misma. Y ella no es así. Pero me puso muy, muy nerviosa”, declaró Adele a Hollywood Reporter.

Adele reveló que sufre de depresión estacional REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

La interprete también reveló en la entrevista que si bien, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida siendo madre, teniendo una pareja que la apoya y una carrera musical como la de muy pocas artistas en la actualidad, aún sufre de depresión, misma que es desatada por la época del año. Es por esta razón que el clima de Estados Unidos le ha parecido tan beneficioso.

“Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí. A veces es extraño, porque soy muy británica. Como hoy en día me cuesta un poco más salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todo el mundo va a casa de los demás”.

La residencia de Adele en Las Vegas comenzó en noviembre de 2022 y ha sido extendida hasta mediados de 2024, con fechas desde el 19 de enero hasta el 15 de junio, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.