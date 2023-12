Bryan Adams reveló los detalles de su primer encuentro con Lady Di: “Conocerla fue realmente una de las cosas más grandes que me han pasado”

(Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)

El cantante Bryan Adams, a sus 64 años, ofreció una entrevista con The Sunday Times donde compartió detalles sobre su estrecha amistad con la Princesa Diana, definiéndola como una mujer asombrosa y una gran inspiración, considerando además el haberla conocido como “una de las cosas más grandiosa que jamás le pasaron”.

Adams recordó cómo empezó su relación con la princesa, iniciada tras la creación de su canción Diana, la cual fue lanzada después del matrimonio de Diana con el Príncipe Carlos en 1981. El artista narró el momento en que le mencionó a Diana sobre la canción durante su primer encuentro en un aeropuerto, a lo que ella respondió admitiendo que estaba consiente de la inspiración de Adams y pidiéndole escuchar nuevamente la pieza.

Aquello desembocó en una invitación a tomar el té en el Palacio de Kensington, momento que marcó el inicio de su amistad.

Bryan Adams escribió una canción inspirado en Diana de Gales. Cuando se lo confesó, la miembro de la realeza lo invitó a tomar el té en Kensington, desarrollando una muy intima amistad

La relación se fue profundizando con el tiempo. Adams destacó la discreción y la gradualidad con la que su amistad con Diana evolucionó desde el día uno, pasando de encuentros casuales a conversaciones más íntimas y reveladoras.

“La primera vez que fui (al palacio de Kensington) no fue en plan: ‘Necesito hablar con alguien’, y no te metes en la vida de nadie queriendo saberlo todo en los primeros 10 minutos. Era: ‘Tomemos una taza de té’. Pero más tarde, cuanto más amigos éramos, más me enteraba de lo que realmente estaba pasando”, confesó el artista responsable de éxitos como Heaven y Everything I Do.

"Cuanto más amigos éramos, más me enteraba de lo que realmente estaba pasando", dijo Bryan sobre su relación con Diana de Gales

El cantante explicó también que la letra de la canción Diana contenía un humor dirigido al público masculino y aclaró que fue inspirada originalmente por un hombre que había irrumpido en la habitación de la Reina. Sin embargo, después del fallecimiento de Diana, decidió retirar la canción como un acto de respeto hacia ella y sus hijos.

Al ser cuestionado sobre si intentó cambiar el destino de Diana, Adams sugirió que quizás intentó ayudarla en algún grado. En una aparición anterior en el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen en 2018, Adams ya había negado los rumores de un romance entre él y la princesa, enfatizando que su relación era solamente de amistad.

Sin embargo, la letra de Diana desató varias especulaciones sobre los verdaderos sentimientos de Adams hacia la Princesa de Gales. La canción retrataba a una mujer llamada Diana como la “reina de todos mis sueños”, expresando Adams así su amor y sugería que el esposo de ella —a quien nunca mencionaba por nombre— no estaba a su altura, mientras le pedía que lo dejara.

En su canción "Diana", Bryan Adams habría invitado a la Princesa de Gales a huir con él, abandonando a su marido y actual Rey de Inglaterra

“Puede que tenga mucha pasta, pero sé que no es el adecuado para ti. Tienes una opción: escapar. Déjamelo a mí. Traeré la escalera, si tú traes tu limusina”, cantó Adams en Diana.

La relación entre Bryan y la Corona Británica no terminó ahí. Además de un multipremiado músico, Adams es un fotógrafo aficionado que incluso tomó un retrato de la Reina Isabel que terminó siendo impreso en un sello de correos canadiense de un valor de 49 centavos.

Gracias a su afición a la fotografía, Bryan Adams aún tiene mucha cercanía con la familia real, como cuando presentó una exposición sobre veteranos de las guerras de Irak y Vietnam a la que asistió el Príncipe Harry

Más recientemente, el más joven de los hijos de Diana, Harry, visitó una exposición de fotografía de Adams que mostraba a varios veteranos de Irak y Vietnam, un tema que Harry se ha tomado muy personal dado que el ejercito fue un lugar donde se pudo refugiar de la escandalosa vida de la realeza.