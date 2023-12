La primera grabación que Michael Jackson se publicó en formato digital

"Big Boy", la primera canción que Michael Jackson grabó en su vida, llegará a plataforma digitales (Créditos: Instagram/Michael Jackson)

La primera sesión de grabación de Michael Jackson, que tuvo lugar hace 56 años, finalmente tendrá su lanzamiento digital para deleite de los seguidores del artista. La canción “Big Boy”, grabada por The Jackson 5 en los estudios One-derful, representa la primera vez que la voz de Michael Jackson quedó registrada en cinta. Dese este 7 de diciembre está disponible digitalmente en una edición limitada, según informó la revista Billboard.

Michel D Traore, el director ejecutivo y cofundador de anotherblock, una empresa dedicada a la comercialización de música en formato digital, expresó su entusiasmo por introducir este relevante fragmento de la historia musical y extender la narrativa sobre los inicios de The Jackson 5. Indicó que se requirieron aproximadamente seis meses de discusiones profundas y trabajos detallados para compilar toda la información necesaria para poner a disposición del público esta histórica grabación.

“Como fan apasionado de MJ que soy, me entusiasmó la idea de presentar al mundo esta importante pieza de la historia de la música y ampliar la narración de los primeros días de Jackson 5. Para ciertas canciones, y ésta en particular, es evidente que merecen un hogar especial donde no se pierdan en la masa de cientos de miles de canciones publicadas el mismo día. Nuestros vinilos digitales son un producto para la era digital, lo que nos brinda la oportunidad de impregnarlos de una historia única”, compartió Traore.

Para la liberación del sencillo, anotherblock ha preparado un “profundo artículo editorial” que estará disponible junto con la grabación, ofreciendo un análisis detallado de los primeros años de The Jackson 5, acompañado de fotos originales.

Los aficionados podrán adquirir la versión Big Boy (One-derful Version) por USD 25 dólares, la cual incluye acceso a través del reproductor de anotherblock, imágenes de la cinta maestra y acuerdos, descarga de pistas individuales de la canción y un vinilo digital en el lado B con Michael the Lover y My Girl, así como sus pistas individuales.

Además, existe una edición limitada con un precio de USD 100 dólares que agrega al paquete anterior un arte recientemente diseñado y nueve canciones adicionales con sus pistas individuales de las sesiones de grabación en Steeltown en 1967. Entre ellas se hallan Big Boy (Steeltown Version), We Don’t Have to Be Over 21 (To Fall in Love), You’ve Changed, Tracks of My Tears, Lonely Heart, Saturday Night at the Movies, Stormy Monday y Under the Boardwalk.

Los paquetes estarán disponibles a nivel mundial durante cuatro días a partir del jueves 7 de diciembre a medio día en el sitio web de anotherblock. Un porcentaje de los ingresos por ventas será destinado a Legacy Foundation, una organización sin ánimo de lucro que sirve al condado de Lake, Indiana, cuya principal función es brindar becas a estudiantes y subvenciones a organizaciones.

Es importante destacar que una versión posterior de Big Boy fue regrabada en una sesión diferente y lanzada como el primer sencillo de The Jackson 5 por Steeltown Records en enero de 1968.

“La revelación de la primera grabación original del joven MICHAEL JACKSON, una pieza de la historia de la música oculta hasta ahora. Se el primero en experimentar y compartir este trascendental descubrimiento accediendo a la serie completa de 5 editoriales incluida en el paquete. Aprovecha la oportunidad de desentrañar la joya oculta que es el resto de esta historia”, se lee en la descripción del sencillo en la página oficial de anotherblock.