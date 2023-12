Julia Roberts desmintió un viejo rumor sobre sus pies en el rodaje de “Pretty Woman”

Durante una entrevista en "Watch What Happens Live with Andy Cohen", la actriz reveló cuál fue la estrategia del difunto director Garry Marshall para conseguir que riera sin parar (Watch What Happens Live / YouTube)

A veces, los actores más icónicos como Julia Roberts han necesitado un ligero empujón de su director para poder reír o llorar durante la filmación de sus películas. Esta jueves, dos espectadoras del programa Watch What Happens Live with Andy Cohen fueron las encargadas de preguntarle acerca de un bizarro rumor respecto a su exitosa actuación en la legendaria comedia romántica Pretty Woman: la estrategia de recurrir a las cosquillas para que se viera divertida.

Te puede interesar: La elegancia de Salma Hayek y la sensualidad de Eva Longoria: celebrities en un click

Durante la transmisión en vivo, los seguidores del programa tuvieron la oportunidad de inquirir directamente a Roberts sobre ciertos chismes variados de la industria, y uno de los mitos más curiosos finalmente fue aclarado por la estrella del cine. Según lo que ha rondado durante años entre los seguidores de la entrañable película, el difunto director Garry Marshall supuestamente le hacía cosquillas en los pies a la actriz para provocar su risa genuina. Una técnica inusual y particular de dirección.

En respuesta a la pregunta de un par de entusiasmadas fanáticas vía videollamada, la intérprete de Vivian aseveró: “Sabes, eso no es verdad”. Esto provocó la sorpresa de las jóvenes, por lo que Julia bromeó con verlas “ligeramente decepcionadas” con la respuesta. Ante ello, reveló la verdadera técnica de Marshall.

Roberts reveló que el director, con su particular estilo, le hacía bromas espontáneas en pleno rodaje para que se riera: “Él me llamaba ‘la chica desaliñada’ y me decía: ‘Si la chica desaliñada se casara con Raúl Julia, sería Julia Julia’”

Aunque admitió que el cineasta tenía sus propias maneras peculiares de incentivar la interpretación humorística, las famosas cosquillas no estaban entre ellas. Recordando con nostalgia aquellos días de rodaje, la carismática estrella de 56 años compartió algunas anécdotas divertidas sobre Garry Marshall, confesando que solía motivarla de una manera cómica.

Te puede interesar: Paris Hilton reveló que no cambió el pañal a su hijo Phoenix durante un mes: “Tengo miedo”

“Decía: ‘¡Acción! ¡Sé graciosa!’. Así que, se suponía que yo debía estar riéndome”, rememoró con cariño. A continuación, Roberts reveló que el director, con su particular estilo, optaba por hacerle bromas espontáneas en pleno rodaje de la famosa cinta. “Él me llamaba ‘la chica desaliñada’ y me decía: ‘Si la chica desaliñada se casara con Raúl Julia, sería Julia Julia’”, recordó, imitando la voz del cineasta.

“Y nuestro director de fotografía se llamaba Chuck Minsky y él decía: ‘Si Chuck se casara con Natasha Kinski, ¡ella sería Nastasha Kinski Minsky!“ continuó Roberts, emulando sus gestos. Según la actriz, este método fue completamente efectivo, pues consiguió que ella no pare de reír.

Según la icónica actriz, el inusual método del difunto director Garry Marshall para hacerla reír fue completamente efectivo, pues aseguró que lo consiguió

Pretty Woman, estrenada en 1990, es un filme de comedia romántica que no solo cosechó un éxito rotundo en taquilla, sino que también se convirtió en un clásico del género. Roberts, quien interpretó a una trabajadora sexual que termina enamorándose de un hombre de negocios al que dio vida Richard Gere, recibió una nominación al Oscar y ganó un Globo de Oro por el inolvidable papel protagónico de Vivian.

Te puede interesar: Nicky Hilton, la heredera “anti-reality”: ¿Por qué no protagonizó “The Simple Life” con su hermana Paris?

Recientemente, durante su paso por el Reino Unido, la actriz de Dejar el mundo atrás reveló sorprendentes detalles sobre una versión inicial desconocida del filme, destinada a ser mucho más sombría que la entrega que cautivó a millones. Así lo compartió en el último episodio de The Graham Norton Show, emitido por la BBC, donde también estuvieron presentes personalidades como Tom Hanks, Cher y Timotheé Chalamet.

“Iba a ser una película mucho más oscura titulada 3.000 dólares”, declaró Roberts en el programa británico. Este título fue pensado haciendo referencia al precio que el personaje interpretado por Richard Gere iba a pagar a Vivian, la prostituta que encarnó la actriz, para pasar una noche con él. Ello anticipaba una trama más oscura y cruda que la atrayente narrativa romántica que finalmente llegó a la gran pantalla.

En su versión inicial, “Vivian era drogadicta y la película terminaba con él abandonándola en una calle lateral, tirándole el dinero y marchándose en coche”, según contó Roberts

Así, la estrella de 56 años continuó explicando que la realidad detrás del guión original contrastaba con el cuento de hadas que terminó siendo. En su versión inicial, “Vivian era drogadicta y la película terminaba con él abandonándola en una calle lateral, tirándole el dinero y marchándose en coche”, según contó.

Sin embargo, este final no llegó a concretarse y relató cómo todo cobró un tinte más dulce: “Conseguí ese papel en la película y me sentí muy orgullosa, pero cuando la productora quebró y la película desapareció, me quedé destrozada. Pero entonces Disney la recogió y la hizo divertida”.