Demi Lovato contó los detalles de su reconciliación con Taylor Swift después de varios años de enemistad

Tras cuatro años de rumores de enemistad, Demi compartió un emotivo recuerdo del aliento recibido de su Taylor durante una actuación que la tenía nerviosa (REUTERS/EFE/Caroline Brehman)

Demi Lovato y Taylor Swift han demostrado que la música trasciende las rivalidades pasadas. En el último episodio del programa “The Jennifer Hudson Show”, la ex estrella de Disney confesó cómo encontró apoyo en Swift durante su actuación en los MTV Video Music Awards 2023, desafiando así los rumores previos de enemistad que permanecieron desde 2019 entre ambas artistas.

“Fue muy divertido”, recordó Lovato sobre su divertida actuación en septiembre. “Me lo pasé muy bien. Pude interpretar versiones renovadas de algunas de mis canciones, versiones rockeras de algunos de mis mayores éxitos”. Cuando Hudson le preguntó a la intérprete de “Sorry Not Sorry” en quién se había fijado entre el público mientras actuaban, ella nombró a dos estrellas.

“¿Sabes a quién vi animándome? Fue a Taylor Swift”, reveló la cantante de 31 años ante la sorpresa de Hudson y los calurosos aplausos y gritos del público. “Y a Kelsea Ballerini. Fue precioso”. Añadió que ese detalle logró calmar su ansiedad escénica: “Estaba nerviosa al salir, pero una vez que vi a la gente del público animándome, me dije: ‘Vale, puedo hacerlo’.”

Lovato reveló que vio Taylor Swift animándola desde el público en su actuación en los VMA 2023, ante la sorpresa de Hudson y los calurosos aplausos del público (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Pero hace apenas cuatro años, el ambiente entre Lovato y Swift no era el mejor. Los desencuentros públicos comenzaron en febrero de 2016 a raíz del anuncio de que Swift había decidido donar USD 250.000 a la cantante Kesha para que pudiera seguir su proceso legal contra Dr. Luke, quien fuera su mánager y a quien acusó de abuso sexual.

Pero entre todas las muestras de admiración hacia Taylor por su gesto solidario, Demi cuestionó la donación y aseguró que lo realmente importante era hablar de cómo son tomadas con muy poca seriedad las denuncias por violación. “Lleva algo a Capitol Hill o habla realmente sobre algo y recién ahí estaré impresionada”, señaló Demi a través de sus redes sociales.

Aparentemente, ante el revuelo que causó su declaración, Lovato se retractó poco después y explicó: “Todo lo que quiero es ver a las mujeres unidas y haciendo la diferencia. Un cambio real en la sociedad. Todo mundo tiene su forma de apoyar a los otros y, al final del día, ayudar a las víctimas es lo único que importa”.

Taylor Swift dejó atrás sus conflictos con Demi Lovato y lo demostró en septiembre, durante la ceremonia de los VMA 2023 (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Pero este no fue el único desencuentro entre ambas. En octubre de ese año, Demi volvió a encender la polémica cuando se refirió a Taylor y a su “squad” en su video “Bad Blood”: “Esto probablemente me meterá en problemas, pero no veo a nadie en ese ‘squad’ con un cuerpo normal. Es una especie de falsa imagen hacia la gente”, declaró en una entrevista en la que también dijo que “tener una canción y un video en el que atacas a Katy Perry no es ‘empoderamiento femenino’”.

No fue hasta 2019 que se desató el último capítulo en su disputa, cuando Taylor reveló que había perdido los derechos sobre sus primeros discos y arremetió contra Scooter Braun, quien ha manejado la carrera de famosos como Justin Bieber.

Demi Lovato se metió a la polémica y defendió a Scooter. “He tratado con gente mala en la industria y Scooter no es uno de ellos. Es un buen hombre. Personalmente, estoy agradecida de que haya entrado en mi vida cuando lo hizo. Por favor, deja de ‘arrastrar’ a las personas o acosándolas. Hay suficiente odio en este mundo tal como es”.

En 2019, Lovato y Swift sorprendieron a sus fans cuando intercambiaron mensajes de cariño en Instagram. Hoy por hoy, Lovato ha confirmado esta reconciliación

Dos meses después, la estrella pop del momento lanzó su álbum de estudio titulado “Lover”. A raíz de la acogida del acontecimiento, Lovato publicó un mensaje de tregua dirigido a Swift, en un intento por calmar las aguas: “La vida es demasiado corta para que las mujeres no apoyen a otras mujeres... especialmente cuando las mujeres lanzan gran música. Gran trabajo, @taylorswift”.

La actual novia de Travis Kelce recibió con alegría el gesto y respondió reposteando la misma historia, a la que agregó “¡Esto es tan increíble y pone la sonrisa más grande en mi rostro! Gracias, @ddlovato”.

Quienes se quedaron sorprendidos fueron los fanáticos de ambas cantantes, pues ambas hicieron parecer que el conflicto quedó atrás. Hoy por hoy, cuatro años después, Lovato ha confirmado esta reconciliación.