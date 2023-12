Diddy recibió la cuarta denuncia por agresión sexual en menos de un mes: una menor dijo ser víctima de abuso grupal

En menos de un mes, el multimillonario magnate ya ha sido demandado en por cuatro mujeres distintas por el mismo motivo. Afirmó que todo es falso y motivado por el dinero “rápido” (TMZ)

Lo que iba a ser un triunfal regreso a la música y a los escenarios, se convirtió en un infierno para el multimillonario rapero Diddy. Siguen lloviendo las denuncias de agresión sexual para el músico, que ha acumulado cuatro de ellas en apenas tres semanas, y cada una parece ser peor que la anterior. Esta vez, se le ha acusado de violación en grupo y tráfico sexual a una menor de 17 años. La acusadora señaló que el abuso tuvo lugar en 2003, con irreversibles consecuencias para su vida.

Según reportes de Page Six, la demanda relata cómo la identificada como “Sra. Doe”, siendo estudiante de secundaria, fue abordada en un club nocturno en Detroit por Harve Pierre, quien era entonces presidente de Bad Boy Entertainment, la empresa de Combs. Según la acusación, Pierre le dijo que estaba “buena” y le aseguró que a su “hermano” Diddy” le encantaría conocerla. Posteriormente, el rapero la persuadió vía telefónica para que volara a Nueva York junto a Pierre, a lo que la joven accedió ingenuamente. En ese vuelo, el hombre la obligó a practicarle sexo oral, según afirmó.

Al llegar a la ciudad, la joven fue llevada al estudio de grabación Daddy’s House, donde supuestamente fue drogada y alcoholizada en exceso. Seguidamente, fue sometida a la violación en grupo por parte del cantante, un tercer hombre no identificado y Pierre, en ese orden. “Se iba embriagando cada vez más, hasta el punto de que era imposible que hubiera consentido mantener relaciones sexuales con nadie, y mucho menos con alguien que le doblaba la edad”, se lee en la documentación.

Según la denuncia, una escolar de 17 años fue abordada en un club nocturno por Harve Pierre, socio y amigo de Diddy, quien la persuadió para que se encuentre con el cantante en su estudio de Nueva York

Entre los detalles perturbadores, la demandante indicó que Diddy la violó en un baño de los estudios y que, mientras lo hacía, se quejaba de no poder al clímax sin que la víctima le pellizcara los pezones con fuerza. Los otros dos hombres participaron en el acto de manera sucesiva. “El Sr. Combs entonces observó como el Tercer Asaltante, que la Sra. Doe ni siquiera se había dado cuenta de que había comenzado a tener relaciones sexuales con ella, violó a la Sra. Doe mientras ella le decía que se detuviera”, manifestó el expediente.

“Cuando el Sr. Pierre terminó, dejó a la Sra. Doe sola en el baño. La Sra. Doe cayó en posición fetal y se tumbó en el suelo. Le dolía la vagina”, relató. Después de lo sucedido, se alega que la escolar fue incapaz de mantenerse en pie y tuvo que ser asistida para ser transportada de regreso a Michigan, de lo que tiene solo un vago recuerdo. En la demanda, se adjuntan cuatro fotografías que corroboran su presencia en el estudio, sobretodo una en donde aparece sentada sobre el regazo de un joven Diddy.

La mujer decidió presentar la demanda motivada por las acciones legales anteriores de otras mujeres contra Combs y Pierre: entre ellas una devastadora acusación interpuesta por la cantante Cassandra Ventura, ex novia de Combs, y el grave relato de Joi Dickerson, una estudiante que aseguró haber sido agredida por Combs en 1991.

Combs ha respondido a las acusaciones con un desmentido categórico, pese a la reiteración de las denuncias. Aseguró que “los individuos están buscando un pago rápido" y que no hizo "nada de las cosas horribles" de las que se le acusa (Instagram @diddy)

“Lo más desencadenante para la Sra. Doe fue leer las acusaciones de la Sra. Ventura de tráfico sexual y de haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con otros hombres en contra de su voluntad. La Sra. Doe entiende obviamente que ella también había sido víctima de la trata sexual”, afirmó su defensa.

Otro caso presentado contra Harve Pierre también la impulsó. En la demanda se alegaba que utilizó su poder en Bad Boy para seducir y agredir sexualmente a su antigua asistente. Un portavoz de Bad Boy Entertainment dijo a People que, aunque Pierre ya no trabaja allí, la empresa sabía sobre la demanda y estaba investigando las acusaciones.

Este miércoles, Combs ha respondido a las acusaciones con un desmentido categórico, pese a la reiteración de las denuncias. A través de Page Six y en su cuenta de Instagram, el productor musical declaró: “Durante las dos últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaba asesinar mi personaje, destruir mi reputación y mi legado”. Combs continúa defendiendo su inocencia y aseguró que “los individuos están buscando un pago rápido. (...) No hice ninguna de las cosas horribles de las que se me acusa”.

El ex jefe de seguridad de Diddy, Roger Bonds, también sostuvo que las acusaciones de la cantante Cassie son solo la punta del iceberg en una historia más amplia de abuso por parte del rapero (Instagram @therealrogerbonds)

Sin embargo, no será fácil para el cantante desmentir las graves acusaciones. A fines de noviembre, Roger Bonds, su ex jefe de seguridad, salió a la palestra mediante Instagram para confirmar las acusaciones de Cassie contra Diddy. “Estaba harto de ti y estaba harto de todo lo que estaba pasando. Estaba harto de tener que encubrir todo lo que hacías”, arremetió.

Aunque no mencionó directamente al artista en su publicación, seguidamente nombró a la demandante en una declaración explosiva: “Cassie habló sobre eso. Dijo que sí, intervine en ello, intervine entre ambos, pero esa no fue la única vez. Hubo otras veces, intervine también con otras personas”.