Nicky Jam habló de la cirugía con la que perdió casi 50 kilos: “Dicen que es la manera fácil, pero se equivocan”

Nicky Jam reflexionó sobre la drástica pérdida de peso que ha tenido a lo largo de 2023 (Créditos: Luis Fernandez/The Grosby Group)

El reconocido cantante y estrella del reggaeton, Nicky Jam, ha experimentado una notable transformación en su salud tras someterse a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses. Este procedimiento consiste en la reducción del tamaño del estómago y su posterior conexión directa con el intestino delgado. A sus 42 años, Jam, cuyo verdadero nombre es Nick Rivera Caminero, reveló que su lucha constante con el sobrepeso ha sido un desafío en una industria que exige mantener una buena forma física para actividades como actuar en películas y protagonizar videoclips.

El cantante de El Perdón se sintió inspirado a tomar esta decisión después de ver los resultados positivos de un amigo que se sometió a una operación similar. Aunque admitió haber tenido nervios previos a la cirugía, estaba convencido de la necesidad del cambio. Tras la operación, Jam ha logrado perder unos 50 kilogramos y aún continúa adelgazando, sobre todo gracias a otra de sus pasiones: el básquet.

Además del bypass gástrico, Nicky Jam aseguró que el básquet le ha ayudado mucho a bajar de peso (Créditos: Instagram/Nicky Jam)

“Juego al baloncesto todos los días. Soy un gran aficionado al baloncesto, y eso es lo que hago con mis amigos, dondequiera que viaje. Aquí tenemos una pista cubierta. Jugamos todos los días, y cada vez que jugamos al baloncesto, ¡creo que pierdo un kilo!”, declaró el músico.

Además de la cirugía y el deporte, Nicky Jam ha hecho cambios significativos en su dieta, pero sobre todo, en su relación con la comida.

“Antes me despertaba y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento sano. Hace dos días me hice análisis de sangre y salí mejor que nunca”.

"Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento sano. Hace dos días me hice análisis de sangre y salí mejor que nunca”, declaró el músico sobre su nuevos hábitos alimenticios

Sin embargo, y como el mismo Jam reitera, el bypass gástrico está lejos de ser “la salida fácil”. El procedimiento requiere de varios sacrificios y nuevos hábitos que pueden ser muy complicados de seguir.

“Aquí estás obligado a no comer. Ni siquiera puedes beber líquidos y comer al mismo tiempo. Como el estómago es tan pequeño, te llenas muy rápido. Así que tienes que aprender a comer, esperar 20 minutos y luego beber algún líquido”.

Nicky Jam reiteró que el bypass gástrico no es la salida fácil, pues también requiere muchos sacrificios Photo © 2022 Spread Pictures/The Grosby Group

Estas limitaciones también ayudaron a que Jam se olvidará de uno de sus hábitos más autodestructivos: el alcohol. Ahora, el músico “se marea” con cantidades muy pequeñas de vino, lo cual lo ve beneficioso ya que hubo un punto en su vida en que tuvo que luchar contra su adicción a la bebida y a los opioides, mismos que también fueron clave para que Nicky Jam sufriera de sobrepeso.

Jam reiteró que todos estos cambios en su vida lo han hecho sentirse mejor consigo mismo. “Dejé las drogas. Me limpié. Perdí peso en esos años, adelgacé, y la gente me miraba como diciendo: ‘Oye, pareces nuevo. Pareces otro ser humano’. Y la forma en que te quieres y te cuidas facilita que el mundo te quiera y te respalde. Así son las cosas”.

Nicky Jam aseguró que pronto se retirará, pero primero lanzará un último álbum y dará una gira final (Créditos: Instagram/Nicky Jam)

La entrevista que Nicky Jam ofreció a People llega tan sólo un par de meses después del anuncio de que pronto se retiraría. Sin embargo, antes de decirle adiós a su público, Jam tiene pensado hacer una última gira y lanzar su álbum final. Cabe mencionar que el artista originario de Massachusetts, Estados Unidos, comenzó su carrera en 2004 con el álbum Vida escante, lanzando cuatro álbumes de estudio más y siendo el más reciente Infinity de 2021.