El inusual uso que Serena Williams le da a su leche materna

Serena Williams compartió su método para tratar las quemaduras por el sol, generando todo tipo de comentarios (Créditos: TikTok/Serena Williams)

La tenista Serena Williams ha recurrido a un remedio inusual para tratar una quemadura solar: su propia leche materna. Williams, madre de dos niños, recientemente dio a luz a su segunda hija, Adira River y compartió en TikTok cómo está experimentando con su leche excedente para aliviar una quemadura solar bajo su ojo. La atleta de 42 años reveló que, tras una semana de aplicar el remedio, efectivamente sintió mejoría.

Williams explicó que su piel sensible sufrió quemaduras mientras estaba al sol, lo que la llevó a probar la leche materna como método curativo. “Funciona para mi niña - dicen que pongas leche materna en todo, y tengo mucho extra, así que voy a intentarlo durante una semana o algo así debajo de mi ojo y ver cómo va”, señaló la campeona de tenis en su video. Además, enfatizó que ya sentía alivio y prometió a sus seguidores actualizaciones sobre los resultados de su experimento.

Serena Williams utilizó su propia leche materna para curar sus quemaduras por el sol. La tenista aseguró que ha funcionado muy bien (Créditos: TikTok/Serena Williams)

Como era de esperarse, la práctica de Serena generó una gran polémica en redes; algunos defendieron a la célebre tenista compartiendo sus propias anécdotas, mientras que otros aseguraron que se trataba de una práctica desagradable. Un buen número de seguidores también compartieron alternativas para curar sus quemaduras, como retinol, aloe vera y aceite de ricino.

Williams ha utilizado sus redes sociales para compartir los cambios que ha sufrido su vida tras convertirse en madre. A finales de noviembre, la tenista publicó un vídeo luciendo el vestido de lentejuelas negras que vistió para los premios CFDA 2023. Serena hizo énfasis en que la mayor parte del tiempo no se ve así de despampanante, cambiando la escena a lo que parece ser un cuarto de hotel donde se estaba extrayendo leche materna. Evidentemente agotada por la labor que supone ser madre, la 23 veces ganadora del Grand Slam recibió varios comentarios de otras madres que se han visto en la misma situación, reiterando su respeto y admiración por la tenista.

Serena Williams compartió en sus redes "la realidad" de su vida ahora que es madre, generando una gran empatía entre sus seguidoras) (Créditos: TikTok/Serena Williams)

Fue el pasado agosto que Alexis Ohanian, esposo de Serena Williams, reveló en redes la noticia de que su segunda hija había nacido. Ohanian compartió que el nombre de la pequeña, Adira River, se inspira en sus creencias cristianas. Adira es de origen hebreo y significa “Fuerte, noble y poderosa”, mientras que River hace referencia a un versículo de la Biblia que recita lo siguiente: “Tu paz hubiera sido como un río, tu bienestar como las olas del mar”.

El empresario tecnológico también compartió un emotivo mensaje a su esposa, a quien agradeció por volverlo a convertir en padre.

Serena Williams y Alexis Ohanian le dieron la bienvenida a su segunda hija el pasado agosto Foto: Instagram/Serena Williams

“Bienvenida, Adira River Ohanian. Estoy agradecido de poder decir que nuestra casa está llena de amor: una recién nacida feliz y sana y una mamá feliz y sana. Me siento agradecido. Serena Williams, ahora me has dado otro regalo incomparable - eres la GMOAT (la mamá más grandiosa de todos los tiempos). Gracias a todo el increíble personal médico que cuidó de mi mujer y de nuestra hija. Nunca olvidaré el momento en que presenté a Olympia Ohanian a su hermanita”, escribió Ohanian junto a las fotos de Serena sosteniendo a la recién nacida y de Olympia viendo sorprendida a su nueva hermana.