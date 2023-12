Jane Fonda contó por qué solo saldría con un hombre de 20 años

Jane Fonda confesó que a su edad ya no le gusta estar desnuda frente a nadie REUTERS/Mario Anzuoni

La reconocida actriz Jane Fonda, ha tenido oportunidad de compartir sus pensamientos más íntimos sobre el amor y las relaciones a sus 85 años. En una reciente participación en el podcast Absolutely Not, Fonda expresó que no se encuentra interesada en buscar nuevas relaciones sentimentales. “Estoy acabada, incluso en la oscuridad no quisiera estar desnuda delante de nadie”, comentó, dejando entrever su postura actual sobre las citas.

No obstante, sorprendió al indicar que si en algún futuro decide aceptar un amante, este debería ser considerablemente más joven. Fonda, que celebrará su cumpleaños número 86 el próximo 21 de diciembre, admitió sentir un rechazo hacia la piel envejecida, incluyendo la de ella misma. “Debería ser alguien de 20 años porque no me gusta la piel vieja”, confesó en el programa.

Jane Fonda confesó que si buscara tener una relación, “debería ser alguien de 20 años porque no me gusta la piel vieja” (REUTERS/Yara Nardi)

A pesar de estas declaraciones, la estrella de la película Barbarella no aprueba las relaciones donde una persona anciana esta involucrada con un/una joven, asegurando que no sería capaz de poner a nadie en esa situación. Es por tal motivo que ha decidido permanecer sola lo que le resta de vida, aunque de vez en cuando echa una “ojeada” a hombres jóvenes.

“Desapruebo que haya hombres de 86 años con mujeres de 20, así que no voy a repetirlo. Puedo mirarlos, y no puedo fingir que no me excito si veo a cierto tipo de persona, pero no, no, no, no quiero imponérselo a nadie”, sentenció Fonda.

Jane Fonda y su forma de manejar el duelo

En su vida personal, Jane Fonda ha estado casada en tres ocasiones: con el director Roger Vadim (dando como fruto a su hija Vanessa), el activista Tom Hayden (teniendo con él a sus hijos Mary Luana y Troy O’Donovan) y el fundador de CNN Ted Turner. Sobre Turner, su último esposo, comentó que tras el divorcio han mantenido una buena relación y que ella sigue siendo cercana a los cinco hijos de él. La actriz también reveló una práctica personal de escribir cartas a sus ex parejas, desahogando así sus sentimientos.

“Bueno, al principio, quería matarlo. Estaba muy enfadada. Así que lo que hice, y es lo que hice con los otros dos antes que él, es escribirle la carta que realmente quería escribirle, que todavía tengo ¡No la envías! Pero la escribes y eso ayuda”.

Para lograr superar el rompimiento con Ted Truner (y otras exparejas), Jane Fonda reveló que escribe cartas que luego termina quemando (Photo by Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images)

La muerte no es un problema para la actriz

En la actualidad, Fonda se enfoca más en sus amistades femeninas, muchas de las cuales son más jóvenes que ella. Al reflexionar sobre la edad junto a sus amigas, la actriz señaló que se encuentra en un buen lugar emocional, se siente centrada y en paz con el transcurso de su vida y la proximidad de la muerte.

“Si me muriera mañana estaría bien”, declaró segura Fonda. “No tengo grandes traumas... y los más jóvenes, no tanto. Así que eso refuerza mi idea de que, si lo sabes manejar, esa edad es estupenda. Si estás sano”.

A sus 85 años, Jane Fonda confesó que no tiene miedo de morir (Original Caption)

Jane incluso ha planeado detalladamente su propio funeral, incluyendo invitados, música y otros aspectos, aunque insiste en que lo hace sin ánimo de controlar, sino más bien con un toque de humor característico de quien ha vivido plenamente.