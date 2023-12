Nicky Hilton, la heredera “anti-reality”: ¿Por qué no protagonizó “The Simple Life” con su hermana Paris?

20 años después del estreno de "The Simple Life", se ha desvelado que Nicky Hilton siempre rechazó cualquier oportunidad relacionada con un reality show: el recelo con su imagen pública (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En diciembre se cumple el aniversario 20 del estreno del famoso reality “The Simple Life”, protagonizado por Paris Hilton, surge la pregunta: ¿por qué su hermana menor, Nicky Hilton, nunca aceptó la invitación para protagonizar el proyecto junto a ella? A pesar de que las millonarias herederas son contemporáneas, la menor de las Hilton siempre tuvo claro que los realities nunca fueron para ella, a pesar de ser algo con lo que están familiarizadas tanto su hermana como su madre.

Esta semana, fuentes de Page Six revelaron las razones que llevaron a Nicky a rechazar esta oportunidad de oro que marcó la era de la televisión de los 2000. Aunque la madre de Nicky, Kathy Hilton, ha participado en “The Real Housewives of Beverly Hills” y Paris tiene su propio programa en Peacock desde 2021, Nicky solo ha participado en uno durante toda su vida: “Paris in Love”. La fuente reveló que accedió “porque está más controlada”, pues “no participaría en nada que la hiciera quedar mal”.

El extremo cuidado de su imagen personal es un motivo por el que la diseñadora de bolsos se ha mantenido firme en su posición de ser “anti-reality TV”. La diseñadora de bolsos siempre se ha mantenido al margen, mostrando una clara inclinación por mantener su vida personal fuera del alcance de las situaciones incontrolables de este formato.

"The Simple Life" fue un reality show con Paris Hilton y Nicole Richie que se emitió entre 2003 y 2007. En diciembre se conmemora su vigésimo aniversario y Hilton anunció sorpresas (Créditos: E! Entertainment)

De hecho, su personalidad tampoco ayudaba al cometido de estos reality shows, pues Nicky “nunca fue la niña salvaje”, según declaró la fuente privilegiada a Page Six. De esta manera, su perfil no iba a ser el adecuado para generar controversia o rebote en los medios. Es así como Nicole Richie, de 42 años actualmente, resultó en última instancia la que mejor encajaba para ser la compañera de Paris en “The Simple Life”. Y así fue.

En sus memorias, Paris Hilton recordó la reacción de Nicky cuando se le propuso el programa: “‘No seas loca’, me dijo. ‘Te pondrás en ridículo’”. A pesar de los malos augurios de su tímida hermana menor, el programa se convirtió en un éxito instantáneo tras su estreno en Fox el 2 de diciembre de 2003, y sigue siendo un ícono de la cultura pop hasta el día de hoy.

A pesar de su elección de no participar, la fuente asegura que no hay resentimientos entre Nicky Hilton y Nicole Riche. Las dos hermanas Hilton formaban parte del círculo de amigos de Richie, y Nicky ha celebrado el éxito duradero de su hermana mayor.

En contraste con su madre Kathy y su hermana Paris, Nicky Hilton es la heredera que siempre se ha mantenido al margen de los reflectores de la polémica de los realities, declarándose "anti reality show" (REUTERS/Eric Gaillard)

La huella dejada por “The Simple Life” aún es palpable en las conversaciones entre Paris y Nicole, quienes continúan manteniendo su amistad tras el paso del tiempo. Además, de acuerdo a las declaraciones recientes de Paris en “Watch What Happens Live with Andy Cohen” por Paris, las dos figuras están planeando sorpresas para conmemorar el 20º aniversario del programa.

El icónico reality show narraba las peripecias en la vida de dos jóvenes de la alta sociedad, Hilton y Richie, que se trasladaban a vivir de manera temporal a una granja rural, y desde su estreno en Fox el 2 de diciembre de 2003, se convirtió en un fenómeno y en un referente de la cultura pop.

Hasta el día de hoy, la perspectiva de Nicky Hilton sobre los programas de televisión tipo reality no ha sufrido cambios significativos en los últimos años. En octubre de 2022, criticó abiertamente al programa del que formó parte su madre, “RHOBH” por considerar que el show había tomado un rumbo negativo y alejado de la ligereza y el escapismo que inicialmente ofrecía.

“Cuando veo uno de esos programas, quiero reírme. No quiero estar triste. Así que, con suerte, podrían ser un poco más amables”, dijo con firmeza.