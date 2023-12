Michael B. Jordan estrelló su Ferrari contra otro auto en Hollywood

Michael B. Jordan se vio involucrado en un accidente de auto en el que su Ferrari valuado en alrededor de medio millón de dólares quedó destrozado REUTERS/Henry Nicholls

El actor Michael B. Jordan sufrió un accidente automovilístico en Hollywood cuando su Ferrari valorado en USD 429,000 dólares colisionó con un coche estacionado. El suceso se produjo poco después de las 11:30 p.m. del sábado afuera de Sunset Gower Studios. Imágenes del lugar revelaron que el costado del pasajero del vehículo deportivo azul impactó otro coche, lo que provocó la activación de las bolsas de aire y la pérdida de una de las ruedas del Ferrari. Se vio a Jordan hablando con oficiales de policía en la escena, aunque no se han presentado cargos en relación con el incidente.

La Policía de Los Ángeles (LAPD) no encontró indicios de que Jordan estuviera bajo la influencia de drogas o alcohol, de hecho, tampoco ha sido confirmado que el actor estuviera manejando el auto cuando se presentó la colisión. Representantes de Jordan y el LAPD fueron contactados para obtener declaraciones, pero aún no han dado respuesta al público; no obstante, se sabe que un reportero de LA-OC.tv intentó grabar a los involucrados del incidente, pero uno de los guardias de seguridad de Jordan trató de intimidarlo para que se alejara.

Aún no se sabe si Michael B. Jordan conducía el automóvil al momento del impacto (Créditos: Youtube/LA-OC.tv)

Curiosamente, el actor había mostrado su colaboración con Ferrari en una publicación de Instagram en agosto pasado, donde se le veía manejando un coche rojo de la marca y descrito como un “entusiasta de Ferrari”.

Las últimas publicaciones en redes sociales de Michael B. Jordan lo mostraban disfrutando de un viaje a Japón, siendo la primera vez que compartía imágenes desde agosto. Además, surge la coincidencia de que Bre Tiesi, nueva estrella del reality Selling Sunset, afirmó que había tenido un encuentro íntimo con el protagonista de Creed. Estos comentarios ocasionaron revuelo durante el estreno de la séptima temporada del programa, en el que Tiesi contó con el apoyo de sus compañeras de reparto Chrishell Stause, Amanza Smith y Emma Hernan.

Michael B Jordan se pronunció recientemente como un gran fanático de la marca italiana (Créditos:; Instagram/Michael B Jordan)

Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales del actor al respecto del accidente ni de las revelaciones personales que han surgido indirectamente a través de terceros.

En los meses recientes se han presentado varios casos de famosos involucrados en accidentes automovilísticos. El pasado 2 de noviembre, el actor Alan Ruck impactó su camioneta contra el restaurante Raffallo’s Pizza. Si bien, Ruck no presentó ninguna herida, el edificio resultó muy dañado, así lo confirmó el dueño de origen guatemalteco Walter Rosales.

En plena celebración de Halloween, el actor Alan Ruck impactó contra una pizzería en Hollywood. Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad

“Lo bueno es que nadie estaba dentro del baño. Fue realmente duro anoche, todas las personas que estaban llorando... porque nos conocen, han conocido el lugar por tantos años, estaban llorando y dando gracias a Dios porque seguimos vivos”.

El choque del Ferrari de Jordan llega tan sólo unas semanas después de que se confirmara que el actor volverá a dirigir la próxima cinta de Creed, misma que a su vez, ha servida como una expansión al universo de Rocky. La película ha visto retrasado su desarrollo debido a la huelga de actores, pero se espera que a finales de 2024 comience su preproducción. Así lo confirmó el productor Irwin Winkler.

Michael B. Jordan regresará como director de Creed en su cuarta entrega

“Estamos planeando hacer Creed 4, está en marcha. Creemos que tenemos una historia realmente buena. Una trama realmente buena. Y tenemos un pequeño retraso debido a la huelga, como todo el mundo... pero probablemente dentro de un año entraremos en preproducción”, aseguró el productor a Deadline Contenders.