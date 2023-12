La razón por la que Penélope Cruz no quiere celebrar su cumpleaños número 50

Penélope Cruz compartió las razones por las que no quiere celebrar su cumpleaños número 50 REUTERS/Caitlin Ochs

La ganadora del Oscar Penélope Cruz, se encuentra en la antesala de celebrar su cumpleaños número 50 el próximo abril, un hito que la tiene algo inquieta. En una reciente entrevista con Los Angeles Times, Cruz compartió su sentir respecto a este acontecimiento y sus planes –o la falta de ellos– para la celebración.

Con un tono reflexivo, la estrella de cine manifestó su tendencia a preocuparse por todo, señalando que el llegar a las cinco décadas no suma una inquietud adicional. La celebración de su medio siglo de vida, sin embargo, no parece estar en sus planes inmediatos. Pese a la insistencia de sus amigos, que le han advertido que la “obligarán” a realizar una fiesta, Cruz no se muestra entusiasmada con la idea.

“Siempre estoy preocupada por todo. Así que no creo que pueda preocuparme más por cumplir 50 años”, declaró la actriz de origen español.

Penélope Cruz confesó que no quiere hacer una fiesta por su cumpleaños debido al estrés que le generan estos eventos (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Según describe, las fiestas con muchos amigos tienden a resultar estresantes para ella, pues le gustaría poder dedicar tiempo de calidad a cada uno y entablar conversaciones significativas, algo difícil en un entorno ruidoso y caótico. No obstante, la actriz no descarta la posibilidad de aprender a disfrutar de dichas situaciones, subrayando el valor que le otorga a la intimidad y el tiempo con sus seres queridos.

A su vez, Cruz relató un incidente previo a su asistencia en la 94ª edición de los Premios Oscar en 2022, celebración que casi le es impedida por un positivo de COVID-19. Nominada a Mejor Actriz por su trabajo en Parallel Mothers, justo en la misma noche en que su esposo, Javier Bardem, fue nominado a Mejor Actor por Being the Ricardos, Cruz mantuvo en secreto que continuó dando positivo por COVID-19 hasta un día antes de la ceremonia. A pesar de no presentar síntomas, este hecho la mantuvo en vilo sobre su participación.

Penélope Cruz confesó que unos días antes de los Premios Oscar 2022, había dado positivo a COVID-19 REUTERS/Mike Blake

Durante la entrevista, Penélope también compartió su gusto por seguir aprendiendo. A pesar de tener una exitosa trayectoria de más de 30 años, la actriz confesó que aún sigue asistiendo a clases con su profesor de confianza, alejándose de todo el glamour de Hollywood y siendo una estudiante más.

“Sigo yendo a mi escuela de teatro para preparar la mayoría de las películas con mi profesor Juan Carlos Corazza. Me encanta ir allí con mi mochila y mis apuntes y probar cosas y equivocarme. No quiero perder eso nunca”.

A pesar de su exitosa carrera, Penélope Cruz continúa yendo a clases de actuación con su profesor de confianza EFE/PAUL BUCK/Archivo

La actriz, que próximamente aparecerá en la gran pantalla con el estreno del drama biográfico deportivo “Ferrari”, encarnará a Laura Ferrari, la esposa de Enzo, el fundador de la famosa marca italiana de automóviles. La película también cuenta con Adam Driver en el rol principal y un elenco que incluye a Shailene Woodley, Sarah Gadon y Patrick Dempsey, elegido el Hombre más Sexy del 2023. Cruz aseguró que sintió una profunda compasión por el personaje de Laura, y considera que la cinta hace un gran homenaje a su vida y obra.

“Cuanto más descubría sobre ella, más compasión sentía por ella. Fue traicionada. Sobrevivió al mayor dolor que puede experimentar un ser humano: la pérdida de un hijo. Y mantuvo unido el negocio, algo que ella consideraba también su hogar. Creo que la película fue un hermoso homenaje a una superviviente”.