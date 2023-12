¿El príncipe William le fue infiel a Kate Middleton?: el intento desesperado de la realeza británica por frenar los rumores, según un libro

Christian Jones, ex secretario de prensa de la casa real, estaba tan “desesperado por detener el rumor” que hizo un desconocido trato con el medio británico The Sun en 2019

A inicios de 2019, el Palacio de Kensington enfrentó una encrucijada tratando de apagar la llama de los rumores que implicaban una supuesta infidelidad del Príncipe William mientras su esposa, Kate Middleton, estaba embarazada. Así lo indicaron las revelaciones presentadas por el periodista y experto en temas de la realeza, Omid Scobie, en su explosivo libro “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”. La traición habría sido con su antigua amiga, Rose Hanbury.

Te puede interesar: Fueron revelados los miembros de la realeza británica señalados como “racistas” por Meghan Markle

En su obra, Scobie, un nombre ya reconocido por su cercanía a las historias de la monarquía británica, narró los extenuantes esfuerzos realizados de Christian Jones, ex secretario de prensa de la casa real, que estaba “desesperado por detener el rumor”. Así se lo reveló un antiguo miembro de la corte. Ante ello, se convirtió en su “misión” evitar la propagación del detonante que mermaba la imagen del futuro rey y de su familia con la Princesa de Gales, algo que lo estaba “estresando”.

El auto señaló que Jones no solo se llegó a agobiar, sino que incluso ofreció a los reporteros de The Sun, el primer medio en propagar el rumor, exclusivas sobre la realeza a cambio de abandonar las investigaciones en torno a la infidelidad de Guillermo. De esta manera, habría logrado su cometido cuando el tabloide británico retiró sus a reporteros de la historia en junio de 2019 y, poco después, dirigió su atención hacia “una serie de historias reveladoras” sobre el Príncipe Harry y Meghan Markle.

En el pasado, Hanbury había sido vista socializando con el Príncipe y la Princesa de Gales, y su presencia en la coronación del Rey Carlos III apuntaba a un posible acercamiento tras los rumores (Grosby)

Con ello, se podría estar hablando de que, presuntamente, el Príncipe Guillermo habría dado órdenes a Christian Jones de vender a The Sun la intimidad de su hermano, el Príncipe Harry, a cambio de que dejen de investigar su posible traición a Kate Middleton, con quien lleva casado 12 años. La repentina retirada de los titulares del rumor de infidelidad por parte del medio británico fue explicada por el antiguo cortesano, que dijo que “Christian ayudó a que terminara”.

Te puede interesar: Así luce el final de “The Crown”: los príncipes William y Harry, Kate Middleton y más en nuevas imágenes

Hace cuatro años, las afirmaciones abordaban una relación extramatrimonial que el Príncipe Guillermo, de 41 años, habría mantenido con Rose Hanbury, de 39, una vieja amiga del hijo de la Princesa Diana. Esto se habría dado mientras Kate Middleton, de 41 años, estaba embarazada de su tercer hijo Luis Arturo, que nació en abril de 2018.

Este jueves, Scobie confesó en una entrevista con Entertainment Tonight que fue “muy cuidadoso” al abordar estos rumores y el de una supuesta pelea entre la duquesa de Cambrige y Hanbury, pues nunca las planteó como verdaderas. “Por razones legales hay muchas cosas en las que no se puede entrar, pero me pareció realmente importante, aunque un rumor es un rumor”, dijo. “Y realmente no veo pruebas de que haya algo más que un rumor”.

En 2019, las afirmaciones abordaban una relación extramatrimonial de Guillermo con su vieja amiga Rose Hanbury, mientras Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo Luis Arturo (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

Los rumores, que comenzaron a circular en abril de 2019, fueron formalmente rechazados por el Príncipe mediante el bufete de abogados Harbottle & Lewis, quienes instaron al respeto de su vida privada y la de su familia, amparándose en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Omid agregó que los involucrados “nunca se refirieron a ello”, por lo que la especulación nunca desaparecerá “aunque no haya nada que sugiera que son ciertos”.

Pero, ¿quién es Rose Hanbury, la mujer acusada de haberse convertido en la tercera en discordia? Es marquesa de Cholmondeley y esposa del séptimo marqués de Cholmondeley, David Rocksavage. Rose ha mantenido una larga relación social con los Duques de Cambridge, y su presencia en la coronación del Rey Carlos III apuntaba a un posible acercamiento después de la controversia, aparentando que no había tensiones entre ellos. Sin embargo, nunca posó para las fotos junto a la pareja real, manteniendo un discreto perfil durante el evento.

En el pasado, Hanbury había sido vista socializando con el Príncipe y la Princesa de Gales. Incluso, su abuela paterna, Lady Rose Lambert, fue dama de honor en la boda de la Reina Isabel II con el Príncipe Felipe en 1947.