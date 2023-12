Geoffrey Giuliano, actor de “El juego del calamar”, perdió dos dedos del pie en un sangriento accidente

La vida imitó a la ficción en un giro macabro para Geoffrey Giuliano, ya que una motosierra le amputó dos dedos del pie en un trágico accidente (Getty Images/Netflix)

La vida imitó a la ficción en un giro macabro para Geoffrey Giuliano, el actor estadounidense que cobró fama por su rol antagónico de VIP 4 en la serie surcoreana “El Juego del Calamar”, al ser víctima de un terrible accidente doméstico. El martes, Giuliano perdió dos dedos de los pies luego de que una motosierra aterrizara sobre su pie en su propia casa.

Te puede interesar: Netflix confunde el Cristo de Monteagudo de Murcia con el de Río de Janeiro en ‘El Juego del Calamar’

El siniestro tuvo lugar en Pattaya, una ciudad costera de Tailandia, mientras el actor de 70 años supervisaba las obras de remodelación en su hogar. Según informes de Daily Mail, una motosierra que estaba siendo utilizada por un obrero se cayó al suelo e impactó directamente en los pies del actor. Este lamentable suceso dio lugar a una espeluznante y sangrienta escena, propia de la afamada serie de Netflix.

Previo a desmayarse entre las manchas de sangre que se esparcían por el suelo, el intérprete tuvo la inmediatez de recoger los dedos mutilados y envolverlos en una toalla de papel. Una vez en el Hospital King Chulalongkorn Memorial, Giuliano fue sometido a una intervención de emergencia que buscó estabilizar la impactante herida, cosiendo los dedos provisionalmente.

“Yo estaba en Squid Game, vi lo que estaba pasando allí, esto es mucho peor, ninguno de los concursantes de Squid Game podría haber sobrevivido a esto”, aseguró Giuliano respecto a su accidente (EFE/ Netflix)

A través de un video difundido previo a su primer procedimiento quirúrgico, el intérprete describió el impacto físico y emocional del evento: “La motosierra voló unos dos metros y medio por los aires, golpeó el suelo, lo destruyó y aterrizó en mi pie, de modo que me destrozó la parte superior del dedo gordo y del segundo dedo.” Sorprendentemente, Geoffrey no sintió nada. “Estaba en estado de shock. En ese momento no me dolía, pero había mucha sangre”, contó.

Te puede interesar: Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Una segunda operación buscará reconstruir el par de extremidades afectadas. “Los médicos me han dicho que tengo suerte de estar vivo, pero no me siento afortunado. Casi me mata una motosierra”, expresó Giuliano.

El actor también se atrevió a comparar las dramáticas circunstancias de su accidente con las fuertes escenas de ficción de “El Juego del Calamar”, afirmando que las escenas vividas en la realidad superaban cualquier desafío enfrentado por los personajes de la serie. “Yo estaba en Squid Game, vi lo que estaba pasando allí, esto es mucho peor, ninguno de los concursantes de Squid Game podría haber sobrevivido a esto”, expresó.

Tras asumir el rol antagónico de VIP 4, el actor cosechó tal popularidad y éxito que le merecieron ser parte del reality “El juego del calamar: El Desafío”, basada en la serie

En su dolor, animaba la idea de que incluso los intérpretes no habrían soportado una situación similarmente intensa, pues “se habrían desmayado si hubieran tenido que pasar por lo mismo que yo”.

Te puede interesar: “Un lugar para soñar” vuelve con episodios especiales: fecha y hora de estreno de la parte 2

Tras encarnar el papel antagónico de VIP 4, un sádico espectador de los juegos mortales retratados en la serie, Giuliano cosechó tal popularidad y éxito que le merecieron ser parte del reality “El juego del calamar: El Desafío”. Con las ganancias recaudadas, decidió adquirir la propiedad donde se daría lugar el fatídico incidente.

“El juego del calamar” no solo fue renovada por Netflix para una segunda temporada; sino que decidió trasladar ese universo a un formato de reality show. Los primeros cinco episodios de “El juego del calamar: El Desafío (Squid Game: The Challenge)” se estrenaron el 22 de noviembre y mientras el público juzga qué tan pertinente fue la propuesta, algunos concursantes han denunciado condiciones peligrosas durante el rodaje.

Según reportes de prensa británica, dos jugadores han amenazado con acciones legales contra Netflix y los productores del show. La firma Express Solicitors aseguró que estas personas sufrieron hipotermia durante la grabación de las pruebas, en especial en el juego “Luz roja, luz verde”. Si bien en cámara se indica que el tiempo que tienen para cruzar la línea de llegada es de solo cinco minutos; en realidad esa secuencia se grabó por alrededor de siete horas.