Jennifer López contó qué hubiera hecho diferente cuando llegó a Hollywood

La popular JLo confesó haber deseado ser más selectiva y exigente con los proyectos en los que participaba: “Yo no tenía ese lujo. Siendo latina, no me llamaban para todo lo que llamaban a alguien que no fuera latina” (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una conversación íntima con la revista Elle para su edición de “Woman in Hollywood” de diciembre/enero de 2023, la multifacética artista Jennifer López reflexionó sobre su trayectoria y las decisiones que tomaría si tuviera la oportunidad de reescribir su historia en la meca del cine. Con una carrera de éxitos tanto en la gran pantalla como en el mundo de la música, JLo ofreció una mirada retrospectiva a sus inicios y cómo su herencia latina influyó en las oportunidades laborales que tenía disponibles.

Reflexiva, la esposa de Ben Affleck confesó haber deseado ser más selectiva y exigente con los proyectos en los que participaba. Sin embargo, en sus palabras a la publicación de estilo de vida femenino, confesó que, igualmente, no hubiera podido: “Yo no tenía ese lujo. Siendo latina, no me llamaban para todo lo que llamaban a alguien que no fuera latina”. Por ello, reveló que solo la “llamaban para cosas muy específicas”, lo cual es verdad.

Antes de ser una cara conocida en el cine, la artista de 54 años comenzó su carrera como bailarina profesional. Su primer gran papel llegó en 1995 en “My family”, donde compartió créditos con Jimmy Smits y Edward James Olmos. En la cinta, interpretó a una latina, María Sánchez, papel que le valió el premio Independent Spirit a la mejor actriz de reparto. Este fue un logro que la impulsaría hacia el éxito global próximamente.

La icónica artista latina, quien está por lanzar su primer álbum después de casi diez años, se encuentra en una reconocida lista de 10 distinguidas mujeres homenajeadas por Elle (Instagram @jlo)

El papel que definiría su carrera y la catapultaría a la fama fue el de la cantante Selena Quintanilla en la biopic “Selena”, de 1997. JLo fue seleccionada después de un extenuante proceso de audiciones entre más de 20.000 aspirantes, logrando convencer a la madre de Selena de que ella era la elección adecuada para encarnar a la icónica figura de la música tex-mex.

A partir de ese momento, el éxito de la cantante de “Jenny From The Block” solo se fue multiplicando como si hubiera estado destinada a ello. Aunque alcanzó el estrellato con protagónicos en películas como “Anaconda,” “Out of Sight,” y “The Wedding Planner,” compartiendo roles con estrellas como George Clooney y Matthew McConaughey, López reflexionó sobre su falta de conocimiento respecto a la poderosa importancia de los directores.

“Cuando empecé a recibir más papeles protagónicos aquí y allá, creo que no era todo lo exigente que podía ser”, expresó la protagonista de “La Madre”. Añadió que le hubiera gustado ser más selectiva respecto a con qué directores trabajar. “Si pudiera volver a empezar, creo que lo habría hecho. Hubiera sabido que el director es realmente el timón del proyecto cuando estás actuando”.

(Instagram @jlo)

Luego, hizo un ecuánime paralelo con el panorama musical: “Los productores con los que trabajas son muy importantes. Lo sabía con la música, pero no lo entendía tanto cuando era más joven respecto a los directores”.

De esta manera, a pesar de la barrera a la que se refiere Jennifer respecto a su condición de latina a mediados de la década de los 90, la intérprete de “On The Floor” no solo consiguió abrirse camino sino que también se convirtió en un estandarte para la representación latina en Hollywood, lo cual se convirtió un hito que dejó huella en la historia, pese a lo ingenua que señala que haya podido ser cuando era más joven.

Es por ello que la icónica artista latina, quien está por lanzar su primer álbum después de casi diez años, se encuentra en una envidiable lista de 10 distinguidas mujeres homenajeadas por la revista Elle en su edición de diciembre/enero de 2024, que también destaca a mujeres notables como Jodie Foster, Eva Longoria y America Ferrera.

La cantante y actriz Jennifer López anunció su próximo proyecto que une música y cine: el lanzamiento de un álbum acompañado por una película coescrita con su esposo, el actor y director Ben Affleck. El álbum This Is Me… Now está previsto para el 16 de febrero junto con la cinta, mientras que el primer sencillo, titulado Can’t Get Enough, llegará el próximo 10 de enero.