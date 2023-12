Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy lucieron irreconocibles en el primer tráiler de “Furiosa”, la saga de Mad Max

Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth revelaron una impactante metamorfosis en su apariencia para interpretar a Furiosa y el villano Dementus, respectivamente (Créditos: Warner Bros. Pictures)

La industria cinematográfica se prepara para recibir un espectáculo visual postapocalíptico con “Furiosa: Una saga de Mad Max”, la precuela del aclamado film del 2015 “Mad Max: Fury Road”. En el anticipado primer tráiler, Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth revelaron una impactante transformación en su apariencia para interpretar a sus personajes en una historia que promete ser tan apasionante como la entrega anterior.

Anya Taylor-Joy tomará el relevo de Charlize Theron interpretando a Furiosa, el poderoso personaje que cautivó al público en la película de ocho años atrás. Aunque la huella que dejó el legado de Theron resultó fuerte e imborrable, la actriz de origen argentino parece demostrar estar a la altura del desafío, mostrando una intensidad muy similar en las primeras imágenes lanzadas por Warner Bros.

Por su parte, Chris Hemsworth, el astro australiano, dejó atrás su imagen de héroe para encarnar a Dementus, el temible antagonista de esta nueva saga. El eterno “Thor” no solo lució una apariencia desaliñada y una barba espesa, sino también una nariz aguileña, que consiguió transformar su rostro por completo. Sin duda, su radical metamorfosis, a sus 40 años, dejará boquiabierto al público en este largometraje.

“Furiosa: Una saga de Mad Max” se rodó en Nueva Gales del Sur y se espera que se convirtiera en la película más grande jamás rodada en Australia. Llegará a los cines en mayo de 2024.

El tráiler comienza con una imagen de Furiosa dando tumbos por el páramo y cuenta con intrépidas escenas que circulan en torno a la odisea de la protagonista, desde su difícil niñez en el Páramo hasta su lucha por volver a su hogar. “Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Moteros liderada por el Señor de la Guerra Dementus”, indica la sinopsis.

Los títulos en pantalla nos dicen que “45 años después del colapso” de la sociedad, “una joven Furiosa es separada de su familia” y que “Dedicará el resto de su vida a encontrar el camino de vuelta a casa”.

George Miller, el visionario detrás de la saga Mad Max, regresó a la silla de director, asegurando la continuidad del estilo narrativo y visual que ha hecho icónica a la franquicia. Según un comunicado de prensa oficial, “Furiosa” es una “aventura de acción independiente” que nos sumerge en los orígenes del personaje y expande el universo ya conocido por los fanáticos.

Chris Hemsworth transformó su rostro para dar vida al Señor de la Guerra "Dementus", un rol brutal y carismático de Mad Max (Créditos: Warner Bros.)

Después del término del rodaje del filme en Australia a fines de 2022, Anya conversó con IndieWire el pasado noviembre y compartió una experiencia que, para ella, fue única. “He estado en un planeta diferente durante los últimos siete meses. Creo que necesito sentarme e intentar digerir lo que ha pasado en los últimos siete meses”, dijo entonces.

Sin embargo, expresó su orgullo por el trabajo realizado y el esfuerzo invertido en la producción. La película, según sus propias palabras, es la más “sucia y sangrienta” en la que ha participado, algo que parece haber disfrutado enormemente: “Cada vez que me pongo sucia o sangrienta y no estoy perfectamente arreglada y guapa, simplemente me divierto, es cuando me siento más cómoda. Así que sí, Furiosa era lo mío”, dijo la actriz de “Gambito de Dama”.

Después de haber hecho el casting en octubre de 2020, Hemsworth, quien ha sido un fan de Mad Max desde su infancia en Australia, expresó una desbordante emoción por formar parte de esta historia.

Anya Taylor Joy interpretará a la versión joven de Furiosa en una próxima precuela de "Mad Max: Fury Road" (Créditos: Reuters/Warner Bros. Pictures)

“El hecho de que vaya a tener el honor no sólo de ser dirigido por su visionario original, George Miller, sino también de participar en la historia del origen de Furiosa es increíblemente emocionante. Siento un enorme respeto por George, Mel, Charlize, Tom y todo el reparto que han ayudado a construir este mundo épico”, confesó a CCXP de Brasil.

Su personaje, Dementus, es descrito como una figura violenta y carismática que ha crecido en un entorno cruel y despiadado.

La saga de Mad Max tuvo su inicio con Mel Gibson en 1979 y continuó a través de varias entregas, culminando con la laureada “Fury Road” en la que Tom Hardy tomó el relevo, con Charlize Theron como Furiosa. Esta última película acabó ganando seis premios Oscar y una nominación a Mejor Película en 2016.

