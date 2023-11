Britney Spears confesó haber leído las teorías de sus preocupados fans: “Estaban 100% en lo cierto”

Introduciendo una metáfora de la clásica película de Disney “La Bella y la Bestia” con su historia de vida, Britney volcó sus sentimientos en un extenso mensaje de Instagram (REUTERS/Instagram @britneyspears)

Britney Spears suele refugiarse en su cuenta de Instagram para compartir numerosas publicaciones de catarsis y reflexión, en todas las formas posibles. Luego de haber publicado un video de ella misma completamente desnuda y sin emitir palabra, este miércoles se dirigió a sus 42 millones de seguidores en una honesta y larga nota en la que expresa su perspectiva sobre su vida privada y cuán profundamente la conocen sus fans.

Introduciendo una metáfora de la clásica película de Disney “La Bella y la Bestia” con su historia de vida, la cantante de 41 años volcó sus sentimientos con notoria emoción en una publicación que no admite comentarios, refiriéndose inicialmente a la complejidad de los períodos por los que ha atravesado y que han quedado plasmados en su reciente obra de memorias.

Spears aseguró que, hace dos años, mantuvo en secreto el hecho de empezar a escribir su libro. “No solo mi vida personal se mantuvo en secreto, sino que se sintió equivalente a 20 años de tiempos difíciles que escribí en mi libro. ¿Te imaginas un 2007 que duró tres años y del que nadie sabe nada?”, compartió la celebridad, revelando que su sufrimiento durante aquella época significó una extensión de dicho año, caracterizado por ser uno de los más turbulentos de su carrera y vida personal.

La princesa del pop se confesó sorprendida por los comentarios de sus fans: “Siempre sospechan que algo está pasando. Bueno, adivinen qué, nerds de Britney... ¡estaban 100 por ciento en lo cierto!”. REUTERS/Shuran Huang

La intérprete de “Toxic” dijo recordar aquellos momentos con tristeza, pero aseguró que ya acabaron, dejando entrever a través de su mensaje su disposición a pasar la página.

Confesando que no es seguidora de las redes sociales o del seguimiento mediático, la princesa del pop se ha mostrado sorprendida por la percepción que sus seguidores tienen de ella, destacando el increíble conocimiento que su legión de fans parecen demostrar sobre su vida, hasta el punto de anticipar eventos en su vida personal que ella misma se encontraba viviendo.

“Es raro, porque aunque uso Instagram, no sigo las redes sociales, las noticias y las conversaciones de los fans. ¡Lo he estado haciendo esta semana y es raro porque se siente como si muchos fans ya me conocieran y su forma de hablar es increíblemente amable”, continuó Spears, añadiendo que “Siempre sospechan que algo está pasando. Bueno, adivinen qué, nerds de Britney... ¡estaban 100 por ciento en lo cierto!”.

Esta semana, Spears también subió un video completamente desnuda en su Instagram y sus seguidores volvieron a preocuparse por su salud mental (Créditos: Instagram/Britney Spears)

La publicación fue acompañada con un video introductorio de “La Bella y la Bestia”, que se asume como un símbolo elegido por la cantante de “Piece of Me” para evidenciar que las apariencias engañan y que pueden ser dañinas, algo sobre lo que escribiría a continuación. “Muchos me han decepcionado y varios me han hecho mucho daño. En un mundo donde las apariencias siempre han sido importantes, donde la vanidad está, el secreto es robar el corazón del hombre”, expresó.

Como es su costumbre en sus escrituras de Instagram, también hizo alusiones metafóricas sobre el veneno de la seducción y la ilusión de la maldad, sugiriendo con cautela su deseo de participar en ese juego de percepciones ahora que ha “encontrado su veneno”. Al parecer, se refiere a que, ahora que encontró su libertad, está decidida a comenzar a vivir.

Un día antes, la icónica artista sorprendió a su audiencia al compartir un video en el que aparece en la cama sin ropa, usando únicamente un collar de encaje. La diva de 41 años saludó a sus fans con un sencillo “Buenos días” escrito en el pie de foto. Durante el clip incluso dejó ver su a mascota, un cachorro llamado Snow.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos” confesó Britney en “The Woman in Me”.