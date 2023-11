Taylor Swift se alojará en la mansión de USD 6 millones de Travis Kelce durante las próximas semanas

Tras culminar una etapa de su Eras Tour 2023 y un vuelo directo desde Brasil, la cantante de 33 años se instaló en la mansión de su novio en Kansas City, Missouri (Créditos: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Tras culminar una etapa de su Eras Tour 2023 y en un vuelo directo desde Brasil, Taylor Swift se instaló en la mansión de su novio, Travis Kelce, en Kansas City, Missouri. La propiedad, valorada en 6 millones de dólares, fue adquirida por el deportista el mes pasado y ahora se convirtió en el nuevo hogar de la pareja, buscando privacidad y tranquilidad para su floreciente relación. Así lo reportó Daily Mail, señalando que ambos pasarán “semanas juntos”.

Te puede interesar: Bebé sorpresa: una joven brasileña inició labores de parto minutos antes del concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro

Este martes, una fuente cercana a la pareja compartió con el medio que Swift “sigue enamorada de Travis”, aunque consciente de que el verdadero esfuerzo en su relación está por comenzar, con su convivencia de varias semanas. Con agendas previamente conflictivas, su tiempo juntos había sido limitado y bastante público, pero siempre lograron encontrar momentos entre los compromisos profesionales de ambos.

Hasta ahora, sus citas habían tenido que distribuirse entre los partidos de fútbol americano de Kelce, la presentación de ambos en “Saturday Night Live” y la gira mundial de Taylor. Gracias al descanso en la agenda de la artista antes de retomar su tour en febrero, la pareja podrá “finalmente” disfrutar de “tiempo de calidad real juntos”, algo que no habían tenido la oportunidad de hacer mayormente. “Pero ahora Taylor y Travis pueden intentar ser tan normales como sus vidas les permitan”, aseguró el informante.

Gracias al descanso en la agenda de la artista antes de retomar su tour en febrero, la pareja podrá “finalmente” disfrutar de “tiempo de calidad real juntos” (Getty Images)

Con Swift de regreso en EEUU, la cantante tendrá oportunidad de apoyar a su novio en sus próximos partidos antes del reinicio de su gira. Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, tiene al menos seis juegos por delante antes de determinar si su equipo clasifica a los playoffs y posiblemente al Super Bowl, que coincidirá justo al retomar Swift su gira en febrero.

Te puede interesar: La respuesta de Kylie Kelce, la cuñada de Taylor Swift, a los rumores sobre sus diferencias con la cantante

Este cambio de residencia temporal de Swift sigue a un difícil paso de su gira Eras Tour en Brasil, que incluyó reprogramaciones y una trágica pérdida: una fan fallecida por las extremas temperaturas durante su concierto en Río de Janeiro. Es así como, sumamente afectada por el fallecimiento de Ana Clara Benevides y buscando evitar otro incidente, Swift aplazó su segundo show en el país carioca.

Durante su última presentación en Brasil, Taylor Swift se reunió con la familia de la fanática que falleció previo a uno de sus shows (Créditos: X/@taylorstightend)

La ganadora del Grammy se mostró “devastada” y tuvo un gesto de empatía al invitar a la familia de Benevides a su última actuación en São Paulo. Los seres queridos de la joven, incluido su padre Weiny Machado, observaron la actuación de Swift desde lo que parecía ser una carpa VIP según un video captado por un fan. La familia, vestida con camisetas con la imagen de Ana Clara, se reunió con Swift entre bastidores y se tomó una fotografía con ella.

Te puede interesar: El gesto de Taylor Swift con la familia de la fan que murió antes del comienzo de uno de sus shows en Rio de Janeiro

La joven de 23 años murió el 17 de noviembre, poco antes de que el show de Swift en el Estadio Nilton Santos comenzara. Ana Clara, quien se encontraba entre el público, sufrió un desmayo a causa de las altas temperaturas que han estado azotando al país, mientras que su amigo y paramédico, Thiago Fernandes, trató de reanimarla. Sin éxito, Benevides fue trasladada al Hospital Municipal Salgado Filho, pero en el camino sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida.

Con Swift de regreso en EEUU, la cantante tendrá oportunidad de apoyar a su novio en sus próximos partidos antes del reinicio de su gira, así como él la apoyo durante sus shows en Argentina (Créditos: YouTube/New Heights)

Recientemente, se dio a conocer que la cantante de “Blank Space” rechazó la oferta de actuar en la coronación del Rey Carlos III en Londres, según revelaciones del nuevo libro “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”, escrito por el periodista especializado Omid Scobie.

En el libro, Scobie señala que todo parece indicar que solo se trató de problemas de agenda. La creadora de éxitos como “All Too Well” estaba en el medio de su gira Eras Tour con presentaciones en el Nissan Stadium de Nashville del 5 al 7 de mayo, coincidiendo con la fecha de la coronación el 6 de mayo.