“Endgame”: se filtró la identidad del miembro de la realeza acusado de hacer comentarios racistas hacia el hijo de Megan y Harry

Terremoto en Sussex: La versión al neerlandés del nuevo libro sobre la monarquía británica “Endgame” filtró la identidad del miembro real que habría emitido comentarios racistas hacia Archie, el primer hijo de la pareja real

La controversia continúa rodeando las vidas de Meghan Markle y el Príncipe Harry con la reciente filtración de la identidad de un miembro de la familia real, acusado de haber expresado “preocupación” sobre el color de piel de Archie, el primogénito de la pareja real. Un libro que narra las tensiones dentro de la Familia Real Británica ha generado una paralización forzosa en sus ventas en Países Bajos, después de que su traducción al neerlandés fuera responsable de revelar el nombre de dicha persona.

El incidente se suscitó tras la revelación de Markle en una entrevista en marzo de 2020 con Oprah Winfrey, donde aseguró que hubo conversaciones con un miembro de la realeza sobre lo oscura que podría ser la piel de su hijo con Harry antes de su nacimiento. En aquella época, esto fue suficiente para causar un terremoto mediático y social en su momento, poniendo el foco en la presunta existencia de racismo en el seno de la monarquía británica.

Recientemente, la afirmación fue confirmada por Omid Scobie, periodista especializado en la realeza y conocido por su cercanía a los Sussex, en su nuevo libro “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” (El fin del juego: La lucha por la supervivencia de la Familia Real y la Monarquía), según los extractos anticipados a los que tuvo acceso PageSix. Incluso, mencionó que fueron dos las personas que expresaron su preocupación respecto al niño. En la versión original no reveló ningún nombre, debido a las leyes de difamación del Reino Unido. Pero Países Bajos le jugaría una mala pasada.

La distribución de la traducción al neerlandés de la obra será paralizada, pues violó las leyes de difamación del Reino Unido (Foto AP/Matt Dunham, Pool, archivo)

Por sorpresa para la comunidad internacional, la versión traducida al holandés parece ignorar dicha restricción legal, exponiendo en una página de una reseña del libro enviada a comunicadores en los Países Bajos el nombre del miembro de la familia real en el centro del debate. Refiriéndose a las cartas escritas entre Meghan y el Rey Carlos III discutiendo el asunto, se lee en la traducción: “Pero en esas cartas privadas [la identidad] fue confirmada: .... [Se ha suprimido el nombre en cuestión]”.

En consecuencia, según reportes de Daily Mail, la editorial holandesa Xander ha cesado la distribución del libro de Omid en los Países Bajos hasta nuevas órdenes. El error o la deliberada inclusión de estas referencias en la versión en otro idioma no se ha aclarado todavía, ni por parte del autor ni por la editorial británica. Un portavoz de la editorial declaró al medio que no podía dar detalles, “no obstante, hemos recibido una petición para poner el título en espera y eso es lo que hemos hecho”.

Continúa siendo una incógnita la razón por la que la versión en lengua extranjera del libro nombra a una persona cuando otras ediciones no lo hicieron. Tampoco queda claro si se incluyó intencionadamente o se trata de un error importante de publicación.

La actriz informó al Rey sobre cuestiones de “sesgo racial inconsciente” dentro de la familia, ya que, según dijo una fuente privilegiada a Daily Mail, Markle nunca habló de “racismo” como tal

La identidad de la persona aludida sigue siendo materia de conjetura, aunque el Príncipe Harry ya descartó previamente que fuera la Reina o el Duque de Edimburgo.

Las afirmaciones alrededor de una comunicación mediante correspondencia entre Meghan y su suegro sugieren intentos por ambas partes de mantener el diálogo en privado. La actriz informó al Rey sobre cuestiones de “sesgo racial inconsciente” dentro de la familia, ya que, según dijo una fuente privilegiada a Daily Mail, Markle nunca habló de “racismo” como tal.

En el libro, Scobie insinuó que estas cartas contenían “detalles condenatorios” y que el Rey quería asegurar que no existía “mala voluntad o prejuicios casuales” en sus comentarios sobre el nieto en camino.

Omid Scobie ha expresado públicamente que desea que los lectores se acerquen a su libro para formarse una opinión propia, argumentando que el contenido no gira exclusivamente alrededor de Harry y Meghan, sino de la situación actual de la monarquía británica. También aseguró que su trabajo como periodista se mantiene objetivo y ajeno a lazos de amistad con la estrella de “Suits”.