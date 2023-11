Jennifer López compartió una carta de amor que Ben Affleck le escribió a principios de los 2000

La cantante y actriz Jennifer López anunció su próximo proyecto que une música y cine: el lanzamiento de un álbum acompañado por una película coescrita con su esposo, el actor y director Ben Affleck. El álbum This Is Me… Now está previsto para el 16 de febrero junto con la cinta, mientras que el primer sencillo, titulado Can’t Get Enough, llegará el próximo 10 de enero.

La película, This Is Me… Now: The Film, ofrece una mirada íntima a la vida personal de la estrella del pop. Coescrita por López, Matt Walton y Affleck, pretende revelar aspectos desconocidos y profundos de su vida. “Este álbum es lo más honesto que he hecho, una culminación de quién soy como persona y artista”, confesó Jennifer Lopez a Vogue el pasado noviembre. “La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan completamente. Hay una parte de mí que estaba ocultando un lado de mí misma de todos”.

Jennifer López lanzará un álbum de estudio casi 10 años después de su más reciente producción discográfica Youtube/Jennifer Lopez

La artista compartió un tráiler del filme este lunes, donde se incluye un guiño a su relación con Affleck. En el avance, López aparece frente a una chimenea durante un día lluvioso y reflexiona: “Cuando era niña y me preguntaban qué quería ser de mayor, mi respuesta siempre era... estar enamorada”. El tráiler muestra también una carta fechada el 24 de diciembre de 2002, al parecer escrita por Affleck, en la que se lee: “La vida es dura pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”. La misiva culmina con la firma “B”.

En el primer adelanto del álbum y la cinta en la que Jennifer López narrará su vida, hubo un breve vistazo de una carta que Ben Affleck le escribió a JLo a principios de los 2000 (Créditos: YouTube/Jennifer Lopez)

La historia de López y Affleck comenzó cuando se convirtieron en pareja entre 2002 y 2004, cancelando su compromiso y casándose posteriormente con otras personas: Marc Anthony y Jennifer Garner, respectivamente. Tras el divorcio de Lopez de Anthony en 2014 y de Affleck de Garner en 2018, la pareja reavivó su relación en 2021 y contrajo matrimonio en 2022. “Es una hermosa historia de amor que recibió una segunda oportunidad”, comentó López en una entrevista con People. Incluso su madre, Guadalupe Rodríguez, expresó en el programa “Today” su convicción sobre el reencuentro de la pareja: “Sabía que ustedes volverían a estar juntos, porque he rezado durante 20 años para que así fuera”.

This Is Me... Now marca la primera vez que la originaria del Bronx regresa al estudio de grabación en casi 10 años después del lanzamiento del álbum A.K.A., donde contó con la participación de personalidades como Rick Ross, Iggy Azalea, French Montana y T.I. Paralelamente, Jennifer López ha tenido una carrera en el cine más constante, siendo su más reciente cinta La Madre estrenada en enero de 2023, donde compartió pantalla con Josh Duhamel, Lenny Kravitz y Jennifer Coolidge.

Gigli fue la cinta en la que Jennifer López y Ben Affleck se conocieron y comenzaron una de las relaciones más famosas de Hollywood

Cabe mencionar que Affleck y López ya han trabajado juntos en varias oportunidades, de hecho, fue en el rodaje de la cinta Gigli donde los actores se conocieron y dieron comienzo a una de las relaciones más mediáticas en la historia de Hollywood. Tras su reconciliación en 2021, la dupla volvió a trabajar muy de cerca en Air, cinta dirigida y protagonizada junto a su inseparable amigo Matt Damon; sin embargo, Jennifer fue clave para plasmar de manera correcta la forma en que las emblemáticas zapatillas cambiaron la historia del deporte y de la moda en el cine.

“Dios mío, ella es brillante. Tiene un conocimiento increíble sobre la forma en que la moda evoluciona a través de la cultura como una confluencia de música, deportes, entretenimiento y danza. Ella me ayudó a hablar sobre la razón por la cual los Jordan (los tenis) eran tan significativos: es porque la cultura y el estilo en Estados Unidos están impulsados en un 90% por la cultura negra”.

Air, la más reciente cinta de Ben Affleck, fue posible gracias a la ayuda de Jennifer Lopez (REUTERS/Lauren Justice)

Próximamente, Ben y JLo volverán a trabajar juntos en Unstoppable, cinta que narrará la vida y obra del luchador de una sola pierna Anthony Robles. Jennifer Lopez será una de las protagonistas, mientras que Affleck fungirá como productor volviendo a compartir créditos con Matt Damon.