La razón por la que Ridley Scott escogió a Joaquin Phoenix para interpretar a Napoleón

Ridley Scott reflexionó en entrevista las razones por las que escogió a Joaquin Phoenix para interpretar a Napoleón Bonaparte Aidan Monaghan

Este 23 de noviembre, Napoleón de Ridley Scott llegó a los cines de todo el mundo. Si bien, las primeras críticas han generado controversia por las libertades creativas que se dio el director para contar la historia de una de las figuras más influyentes del planeta, el trabajo de Joaquin Phoenix como el emperador francés ha llegado a ser muy elogiado.

Anteriormente, Scott y Phoenix ya habían trabajado juntos en la aclamada Gladiador, donde el actor ya le había dado vida a otro emperador: el sanguinario Cómodo. Sin embargo, esta colaboración no fue lo que garantizo el papel de Joaquin en el más reciente proyecto de Ridley Scott, de hecho, en una entrevista celebrada con Deadline, el director responsable de El Octavo Pasajero reveló que la razón por las que escogió a Phoenix para interpretar un personaje tan complejo como Napoleón fue su trabajo en Joker, cinta que si bien, no fue del agrado de Scott, mostró una faceta de Joaquin que maravilló al cineasta.

“Estuve pensando en ¿quién podía ser Napoleón? Joaquín se parece a Napoleón. No le dije eso, no quería hacerlo sentir demasiado importante. Pero me quedé impresionado por su escandalosa actuación en Joker. No me gustó la forma en que la película toleraba la violencia, la celebraba. No me gustó eso. Sin embargo, (Joaquin Phoenix) estuvo sobresaliente, y el hecho de que lo hubiera hecho ya lo convertía en un muy buen activo para vender la película”, confesó el director en entrevista.

Ridley Scott se decantó por Joaquin Phoenix para interpretar a Napoleón Bonaparte por su trabajo en Joker

Scott añadió que Phoenix estaba compitiendo con otro actor para darle vida al hombre que llegó a conquistar Europa, África, Asia y América Latina, pero en favor de tener un rostro más famoso en pantalla y con Joker respaldándole, Joaquin se quedó con el papel.

La elección del actor de 49 años fue sumamente importante para el resultado final de la cinta, pues Phoenix cuestionó constantemente las decisiones de Ridley Scott sobre el personaje de Napoleón. Esto hizo que Scott se viera obligado a reescribir varias el guión en favor de que su protagonista se sintiera cómodo.

Ridley Scott tuvo que reescribir el guión en varias ocasiones para que Joaquin Phoenix se sintiera cómodo con su personaje REUTERS/Stephanie Lecocq

Con Joaquín, podemos reescribir la maldita película porque se siente incómodo. Y eso fue lo que pasó con Napoleón. Deshicimos la película para ayudarle a centrarse en quién era Bonaparte. Tuve que respetarlo, porque lo que se decía era increíblemente constructivo. Lo hizo todo más grande y mejor”, declaró Ridley a Empire el pasado diciembre.

Phoenix no sólo reescribió el guión, sino que llevó sus habilidades actorales y las de su co-protagonista, Vanessa Kirby (quien interpreta a Josefina Bonaparte) hasta las últimas consecuencias. Joaquin compartió que golpeó a Vanessa en varias ocasiones durante el rodaje de la película en favor de dar una actuación mucho más visceral y realista.

Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby llegaron a los golpes durante las grabaciones de "Napoleón" en favor de dar una actuación más visceral (Créditos: Aidan Monaghan)

“Ella dijo: ‘Mira, lo que sientas, puedes hacerlo’. Yo le dije: ‘Tú haz lo mismo’. Ella dijo ‘Puedes abofetearme, puedes agarrarme, puedes tirar de mí, puedes besarme, lo que sea’. Así que acordamos que íbamos a sorprendernos mutuamente e intentar crear momentos que no existieran, porque ambos queríamos evitar el cliché del drama de época. Y con eso me refiero a momentos bien orquestados y diseñados”.

El intercambio de violencia con Kirby y las reescritura del guión comenzó cuando Joaquin ya tenía a su personaje dominado, pero poco antes de comenzar las grabaciones, el actor le confesó a Scott que no tenía ni idea de cómo darle vida a Le Petit Caporal, lo que hizo que Ridley se sentará con él durante 10 días hablando de la vida y obra de Napoleón Bonaparte hasta que Phoenix logró abrazar a su personaje.