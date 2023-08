Will Smith confesó sertirse arrepentido de convertir a sus hijos en celebridades

Will Smith confesó que en su esfuerzo por hacer de sus hijos los mejores en sus respectivas disciplinas, los hizo muy infelices REUTERS/Mario Anzuoni

El actor que se ganó el odio de Hollywood después de haber abofeteado a Chris Rock en plena transmisión de los Oscar, Will Smith, ha regresado a la vida pública tras tomarse unos meses fuera de los reflectores esperando a que el incidente con Rock se olvidara. Smith brindó una íntima entrevista con Kevin Hart donde repasó varios puntos importantes de su vida, tanto personal como actoral, y entre los puntos que llamaron la atención, fue el haber revelado que se siente arrepentido de haber empujado a sus hijos a convertirse en celebridades.

Smith se remontó al año 2010, al cual consideró “el más grande” después de que su hijo Jaden protagonizara el reboot de Karate Kid y su hija Willow debutara en la industria musical con Whip My Hair. En ese momento, Will se sentía el padre más orgulloso del mundo, sobre todo teniendo en la cabeza la idea de ser todo lo contrario a que su mismo padre fue.

“Estaba construyendo el sueño de la familia que tenía en mi cabeza. Voy a hacerlo mejor de lo que hizo mi padre’, pensaba en ese entonces. ‘Ya hemos hablado que mi padre era un abusador’... Me dije a mí mismo que nunca tendría esa clase de energía con mi familia, y tenía un sueño, una idea de la familia que estaba construyendo. Entre 2010 y 2012 había logrado todos mis sueños. Había superado mis sueños más salvajes”, confiesa Smith a Hart.

Fue la hija más pequeña de Smith, Willow, la primera en revelarse ante la situación REUTERS/Mario Anzuoni

Y aunque parecía que había alcanzado la fórmula de la felicidad, las cosas comenzaron a complicarse. Fue Willow la primera en revelarse ante la presión de su padre, pues ni ella ni Jaden buscaban un mánager, sino una verdadera figura paterna.

“Nadie era feliz. Nadie quería ser el miembro del pelotón. Willow fue la primera en amotinarse, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que el éxito y el dinero no equivalen a la felicidad. Hasta ese momento realmente creía que podías tener éxito a tu manera, tener una casa y una familia, y que podías ganarte tu camino a la felicidad. Estaba dirigiendo a la gente que me rodeaba de una manera que dejaba un rastro de tierra quemada”.

"Estaba dirigiendo a la gente que me rodeaba de una manera que dejaba un rastro de tierra quemada", dijo Smith en entrevista (Photo by Arturo Holmes/FilmMagic)

Es evidente que la forma en que crió a sus hijos e incluso la forma en que Smith se maneja hasta el día de hoy es resultado de varias inseguridades. En primer lugar está la situación de su padre abusivo, pero además, en una entrevista celebrada en 2015 confesó que fue a partir de que una novia le fuera infiel en la adolescencia que buscaría ser el mejor en todo lo que hiciera, pues de esta forma, nadie podría volver a cambiarlo por “alguien mejor”.

“Yo era un tipo que, cuando tenía quince años, mi novia me engañó, y decidí que si yo era el número uno, ninguna mujer me engañaría jamás. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que nunca nadie sea mejor que yo y tendré el amor que mi corazón anhela”.

"Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que nunca nadie sea mejor que yo y tendré el amor que mi corazón anhela”, declaró Smith en entrevista REUTERS/Brian Snyder

Sin embargo, sería el fracaso de la cinta Después de la Tierra y su confrontación con su hija Willow que reformularía su forma de ver la vida, anteponiendo el amor sincero al éxito financiero.

“No se puede ganar lo suficiente, no se puede tener suficiente dinero, no se puede tener suficiente éxito. No hay suficiente. Lo único que saciará esa sed existencial es el amor. Y sólo recuerdo ese día en que hice el cambio de querer ser un ganador a querer tener las relaciones más poderosas, profundas y hermosas que pudiera tener”.

Will Smith ya prepara la cuarta entrega de Bad Boys Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Smith regresó a la pantalla grande el año pasado con el estreno de Hacia la libertad, la cual aseguró que se había convertido en su experiencia más retadora como actor. Además, Will ya se prepara para la cuarta entrega de Bad Boys, por lo que todo parece indicar que uno de los actores más taquilleros de los últimos 20 años ha dejado atrás el incidente de Rock.

