Fin de la batalla de Kevin Costner y su ex esposa por la mansión de USD 145 millones: qué decidió la justicia

En su visita al tribunal, el juez dictaminó que Christine Baumgartner debe abandonar la propiedad antes de que termine el mes de julio REUTERS/Eric Gaillard

El escándalo de la separación entre Kevin Costner y Christine Baumgartner finalmente llegó a su fin (o al menos eso parece). Y es que, desde que se separaron el pasado mayo, Costner exigió que Christine se mudara de la mansión que compartieron durante 19 años. El contrato prenupcial que la pareja firmó dictaminaba que Baumgartner debía abandonar la residencia en caso de divorcio en un periodo máximo de 30 días.

Christine se negó rotundamente, asegurando que no contaba con el presupuesto para poder dejar la casa y darle a los hijos que comparte con Costner la vida que se merecen. En este contexto, Baumgartner pidió que se le dejara quedarse en la mansión valuada en 145 millones de dólares hasta el 15 de agosto de 2023, esto con la intención de esperar la resolución del tribunal sobre la manutención de sus hijos y a partir de ahí tener poco más de un mes para marcharse.

Hace unos días, Costner se negó a esta petición, asegurando que la presencia de Christine en su mansión de Malibú lo ha obligado a recluirse en su rancho de Aspen, Colorado y retrasar sus compromisos laborales. Así, Costner exigió la salida de su ex esposa a más tardar el 13 de julio, 8 días después de que se vieran las caras en el tribunal.

Christine Baumgartner quería dejar la mansión hasta agosto siempre y cuando Costner pagara una pensión de 248 mil dólares al mes Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Finalmente, este 5 de julio, Costner y Baumgartner se presentaron ante el juez Thomas Anderle, quien después de escuchar ambas versiones, determinó que Baumgartner debía abandonar la mansión de Malibú a más tardar el próximo 31 de julio. Esto supondría una victoria legal para el actor de Yellowstone, quien se presentó ante el tribunal de manera virtual a través de Zoom mientras que su esposa llegó en limusina vistiendo una blusa rosa de manga larga, pantalones negros, tacones de gatos y el cabello hacia atrás.

La defensa de Baumgartner aseguró que no podía darse el lujo de cambiar de residencia de manera tan rápida por “la sobresaturación del mercado de alquileres de Santa Bárbara”. Además, el acuerdo de manutención sigue siendo un tema de conflicto entre ambas partes. Costner se comprometió a pagar una pensión alimenticia de 38 mil dólares mensuales que irían disminuyendo conforme sus hijos fueran creciendo. Christine no estuvo de acuerdo con esta suma y exigió 248 mil dólares mensuales, siendo una de las condiciones de la ex diseñadora para mudarse de la mansión.

Costner consideró “exagerada” esta suma, tomando en cuenta que, según los abogados, Christine ya cuenta con medio millón de dólares en efectivo. El actor también habría hecho varias ofertas para que la mudanza se pudiera llevar a cabo lo antes posible.

Costner consideró exageradas las peticiones de su exesposa Credit: Jeffrey Becker-USA TODAY Sports

“Christine puede permitirse mudarse. Ella tiene a su disposición casi un millón quinientos mil dólares en efectivo para encontrar una vivienda alternativa. Múltiples casas encantadoras de 4 dormitorios y 4 baños están actualmente disponibles, situadas muy cerca de la residencia de propiedad separada de Kevin... Kevin hizo múltiples ofertas para ayudarla a trasladarse”, se lee en los documentos que liberó People con anterioridad.

Diversos reportes aseguran que Kevin le habría dado una fuerte cantidad de dinero a Christine para comprar una casa. No obstante, su ex esposa aseguró que Kevin sólo tenía pensado pagar el alquiler de una casa.

“Kevin me quiere alquilar lugar sin plan financiero en su lugar. Sin embargo, tenemos que pensar en nuestros tres hijos. Es contrario a sus intereses comprometerse a un alquiler que tal vez no pueda permitirse, sobre todo porque eso conduciría en última instancia a múltiples reubicaciones. Mi objetivo ha sido y sigue siendo mantener la mayor estabilidad posible para nuestros hijos, lo que incluye tener los recursos adecuados y un plan en marcha para que puedan establecer un hogar estable para ellos, en lugar de hacer arreglos de vivienda temporales e inconsistentes”.

