Gwyneth Paltrow publicó una foto de su hijo menor y expuso el increíble parecido con Chris Martin

Las redes se mostraron muy sorprendidas ante el parecido de Chris Martin y su hijo Moses REUTERS/Maja

Chris Martin, líder de Coldplay, tuvo una de las relaciones más comentadas por los medios con la actriz Gwyneth Paltrow entre 2002 y 2014. Durante este periodo tuvieron dos hijos: Apple Blythe Alison de ahora 19 años y Moses Bruce Anthony de 17 años. Este último ha dado mucho de qué hablar en redes, pues en una foto subida por Paltrow en sus redes sociales, se ve que el joven cada vez es más parecido a su padre.

La foto muestra a madre e hijo posando un tanto rígidos frente a la cámara. Moses lucía una camisa de manga corta en un tono azul claro con corbata, pantalones cortos, calcetas negras, sneakers rojos y lentes oscuros postrados entre su cabello rubio. Paltrow posaba a su lado con una blusa con rayas rojas y blancas, short blanco y botas blancas estilo montaña. Según varios usuarios de Twitter, Moses luce prácticamente idéntico a Chris a principios de los años 2000, cuando el músico aún no lucía su ahora emblemática barba y la calvicie todavía no era un problema.

Gwyneth Paltrow subió una foto de su hijo Moses y las redes aseguraron que es la copia exacta de su padre, Chris Martin Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow

Las comparaciones llegan tan sólo un par de meses después de que Gwyneth celebrara el cumpleaños número 17 de Moses en sus redes sociales con una foto junto a él y un emotivo mensaje que enterneció a sus seguidores.

“Feliz cumpleaños 17 al chico que me llena el alma cada vez que lo miro. Moses Martin eres el ser humano más excepcional, amable y cariñoso. Nos mantienes a todos riendo con tus perfectas imitaciones y nos inspiras con tus armonías. ¡Te adoro profundamente más de lo que puedas imaginar! Con amor, mamá”.

Esta foto también hizo que las redes reiteraran el gran parecido que Moses tiene con su padre gracias a su ojos azules, su figura delgada y las pecas que adornan su rostro.

Gwyneth Paltrow subió una foto de su hijo con Chris Martin por su cumpleaños. Desde entonces, se ha comentado mucho su parecido con su padre Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow

Curiosamente, Moses no es el único que es idéntico a su padre. Apple, la hija mayor de Gwyneth y Chris también tiene un enorme parecido a su madre. En diversas fotos que la actriz ha subido con Apple, varias celebridades han reiterado su parecido, como Rachel Zoe, la estilista más famosa de Hollywood quien les escribió “gemelas y hermosas” en un post. Curiosamente, Apple también tiene un parecido muy particular con su padre: también ama la música, pues en años anteriores, compartió varios covers de temas como Just a Little bit of your heart de Ariana Grande y House of Gold de Twenty One Pilots.

A pesar del divorcio que vivieron en 2014, Chris Martin y Gwyneth Paltrow continúan teniendo una relación muy cercana; no sólo porque se siguen viendo en el rostro de sus hijos, sino además por su amor y devoción hacía ellos. En una entrevista celebrada en 2022, Paltrow habló de cómo viven su relación tras haber tomado caminos diferentes.

Apple, hija mayor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, también tiene un enorme parecido con su madre Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow

Él es absolutamente mi familia y lo amo. Él haría cualquier cosa por mí. Yo haría cualquier cosa por él. Y él haría cualquier cosa por nuestros hijos. Realmente nos comprometimos a querer que nuestros hijos salieran tan ilesos del divorcio como fuera posible”.

Hoy en día, Paltrow tiene una relación amorosa con el productor Brad Falchuk, mientras que Chris Martin ha hecho lo propio con Dakota Johnson, y se especula incluso que pronto podría haber una boda. En una reciente entrevista, Paltrow compartió su opinión acerca de la actriz de 33 años y su relación con su ex marido.

“La amo. Puedo ver cómo parecería extraño porque es poco convencional. Pero creo que, en este caso, solo después de haberlo pasado iterativamente, simplemente la adoro. Siempre empiezo a pensar en el signo ampersand (&), ¿qué más puedes traer, en lugar de ser resistente o sentirte inseguro? Hay tanto jugo en apoyarse en algo así”.

Te puede interesar: