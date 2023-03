Muerdo, la banda que revive el pasado entre flores, viento y fuego

En entrevista con Infobae, el rostro de Muerdo comparte los pormenores de su próximo álbum, su colaboración Los Caligaris y su paso por México. Foto: muerdomusica

Pascual Cantero, mejor conocido como Muerdo, debutó en el año 2011 con el álbum Flores entre el acero. El originario de Murcia, España, apareció como un artista solitario para enfrentarse contra el mundo, pero con los años, tanto el público como gente a su alrededor confió en su música, en su poesía y, ahora, el famoso se sube al escenario rodeado de siete músicos que han enriquecido infinitamente este proyecto tan particular.

Es difícil describir el sonido de esta agrupación. Algunas veces se puede encontrar un divertido Ska, en otras ocasiones introspectivas baladas que arañan el corazón, a veces incluso suenan melodías de jazz cargadas de nostalgia. Es quizá esta versatilidad la que hace de Muerdo un proyecto tan querido en toda Latinoamérica, sumado a versos que le brindan a Cantero el título de poeta.

12 años después de su debut, Muerdo ha decidido aprovechar los vientos de cambio, los amigos que han hecho en el viaje y todo lo que han aprendido para revisitar algunos de sus temas más icónicos. Esto como parte del proyecto Diez años de flores, viento y fuego, mismo que hace referencia a Flores entre el acero, Viento Sur y La Mano del Fuego, álbumes de Muerdo que salieron en 2011, 2016 y 2018 respectivamente.

Han sido ocho canciones las que la agrupación ha reconstruido en compañía de artistas de la talla de Green Valley, Julian Kartun, Tanxugueiras y Valeria Castro. Para su más reciente reconstrucción, han optado por la canción Por tu corriente, donde colaboraron con nada menos que Los Caligaris, una de las agrupaciones más exitosas de Argentina. En entrevista con Infobae México, Pascual Cantero de Muerdo comparte la anécdota de cómo se dio esta histórica colaboración.

“Nos conocimos hace aproximadamente un año durante una de mis giras por Argentina. Tuve la posibilidad de estar en Córdoba, ciudad de donde son todos los Caligaris. Ya teníamos un montón de amigos en común, diferentes músicos y productores de la escena Argentina, como los Auténticos Decadentes. Se me ocurrió que sería interesante para Por tu corriente llevarla a un punto más festivo, más ska y con arreglos de viento, por lo que pensé que los Caligaris eran perfectos para esto. Creo que así ha sido, han llevado la canción a un punto más alegre, más de celebración. Le queda como anillo al dedo, un traje a medida”.

Como parte del proyecto "Diez años de flores, viento y fuego", Muerdo a relanzado el tema "Por tu corriente" en colaboración con Los Caligaris. Foto: muerdomusica

Si bien, la grabación de la canción se llevó a cabo de manera remota, las agrupaciones lograron reunirse cuando los Caligaris viajaron a Barcelona para un show. Ahí aprovecharon para grabar el video del tema, lo que Cantero define como un proceso “muy divertido”.

“Ha sido muy divertido el proceso, muy agradable; la verdad que los chicos tienen la mejor onda, la vibra que tienen sobre el escenario es la misma que transmiten debajo de él y lo pasamos increíble. El video que grabamos en Barcelona es un testimonio gráfico de esa buena onda que tenemos y de lo bien que lo pasamos cuando estamos juntos”.

Muerdo comentó que el deseo de regrabar estas piezas nace a partir de los problemas que encontró a los principios de su carrera. Ya fuera que la casa productora buscaba otro sonido o que no contaba con las herramientas para crear el sonido que quería, el músico se sintió insatisfecho. Estas reversiones, podrían considerarse en muchos aspectos un sueño hecho realidad para el músico.

“Por tu Corriente es una canción que siempre quise llevar al Ska. Es curioso porque fue la primera canción que grabé para Warner Music, ahí ya surgieron ciertas diferencias en cuanto hacia a donde la queríamos orientar. En ese momento se fue hacia otro lugar, y ahora me pareció la oportunidad perfecta. Estas canciones que estoy grabando con motivo del décimo aniversario de Flores, Viento y Fuego son todas canciones a las que quería darles otra orientación. Este aniversario me dio la oportunidad de reorientar varios temas, darles voces de algunos amigos y llevar estas canciones al terreno que siempre quise”.

Aún faltan dos temas por reversionar, mismos que llegarán a las plataformas de streaming antes de que acabe el año. Y aunque siempre es bienvenido escuchar nuevos acercamientos a los temas que volvieron icónicos a los artistas, los fans siempre están a la espera de nuevo material. La Sangre del mundo es el álbum más reciente de Muerdo y fue lanzado en 2021; desde entonces, los fanáticos de Muerdo han esperado el regreso de la banda con música nueva, y por fin, sus deseos han sido escuchados.

La Sangre del mundo es el álbum más reciente de Muerdo, sin embargo, la banda ya confirmó el lanzamiento de un nuevo disco.

Esto fue lo que comentó Muerdo sobre su próximo álbum de estudio:

“Este tiempo de reversionar canciones me ha permitido tener tiempo para componer y hacer nuevos temas, se viene un disco, que he podido trabajar por mucho tiempo. Comenzaremos a grabar entre septiembre y octubre. A finales de 2023 sacaremos un primer avance, pero el álbum saldrá probablemente en el primer trimestre de 2024″.

A pesar de que aún habrá que esperar un poco para escuchar el nuevo material de Muerdo, los fanáticos mexicanos pueden estar muy felices, pues este 29 de marzo, al agrupación regresará al Lunario del Auditorio Nacional, donde se hará un repaso por toda su discografía y probablemente cuenten con la participación de alguno de los artistas que se unió a las reversiones de Diez años de flores, viento y fuego. Aún quedan boletos disponibles a un precio general de $700.00 pesos MXN (más $140.00 pesos MXN con cargo por servicio).

Muerdo regresará al Lunario de la Ciudad de México este 29 de marzo.

Dos días después, la agrupación viajará a Monterrey para presentarse en el primer día de Pa’l Norte 2023. El show marca la primera vez que Muerdo se presenta en un festival grande. Cantero promete que será un “balazo de energía”.

Como se mencionó anteriormente, Muerdo es difícil de definir, incluso desde su nombre. Pascu explica qué es todo lo que hay detrás de este nombre y lo que significa para él.

“Muerdo es un proyecto vivo, colectivo, donde siempre estamos presentándonos con otros músicos. Aparte, Muerdo comprende también a toda la gente que trabaja conmigo, no sólo sobre el escenario, sino dentro del proceso que conlleva llevar música a la gente. Por eso Muerdo es lindo, porque no es femenino, no es masculino, no es singular, no es plural y puede adaptarse a los diferentes formatos. Muerdo puedo ser yo con mi guitarra tocando mis canciones o puede ser una banda de nueve integrantes sobre el escenario. Morder es una actitud, creo que la vida hay que comérsela a mordiscos, a bocados, hay que andar por la vida con una actitud incisiva, se trata de eso”.