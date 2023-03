Amanda Bynes fue ingresada a un centro de salud mental

Amanda Bynes fue ingresada en una clínica de salud mental

Amanda Bynes vive con problemas de adicciones y trastornos mentales, así que recientemente la actriz de 36 años fue ingresada a una clínica de salud mental.

Recientemente, reportes de la revista TMZ aseguraron que la ex estrella de Disney había sido vista vagando desnuda en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, así que fue resguardada por las autoridades.

Esto ocurrió en la madrugada del 19 de marzo, fue la misma actriz quien llamó al número 911 para reportar una emergencia, además de que informó que acababa de tener un episodio psicótico.

Amanda Bynes solicitó el fin de su tutela hace poco más de un año

Antes de comunicarse vía teléfonica con los servicios de emergencia, Amanda llamó la atención de un conductor de automóvil y le explicó la situación que estaba viviendo.

Después de esto, se informó que Bynes estará en dicha clínica de salud mental como una medida cautelar durante 72 horas, sin embargo, este tiempo podría extenderse de acuerdo con las necesidades de la paciente.

Aparentemente, el incidente sin ropa no es el primero que vive Amanda Bynes tras sufrir un episodio que afecte su salud mental. Ella misma compartió en 2014 que vive con trastorno bipolar.

Es importante señalar que Amanda llevaba poco más de un año de haber solicitado el término de una tutela que le fue impuesta hace más de una década. La mamá de la actriz estuvo a cargo de ella cuando le diagnosticaron trastorno bipolar, ya que había realizado acciones erráticas como prender fuego a la casa de su vecino, durante este incidente, su perro resultó herido.

La actriz de 36 años vive con trastorno bipolar, ella misma informó que acababa de tener un episodio psicótico (@rlamandabynes / Instagram)

El fin de semana en que deambuló desnuda, Amanda había sido invitada a un evento titulado 90′s Con, no obstante, canceló su asistencia por una enfermedad, la cual no especificó en su momento.

Esta convención se realizó en Connecticut del 17 al 19 de marzo y tenía el objetivo de celebrar a la década de los noventa, se trataba de que la gente que creció con artistas de esa época pudieran obtener un autógrafo o disfrutar de la presencia de determinados famosos.

El fin de la tutela de Amanda Bynes

Fue en febrero de 2022 cuando, siguiendo el ejemplo de Britney Spears, la actriz solicitó el fin de su tutela.

Ante un tribunal de la Corte Superior de Ventura, California, la ex estrella de Nickelodeon firmó una petición para ponerle fin a la custodia impuesta por un juez en el 2013.

“Amanda desea terminar su tutela. Cree que su condición ha mejorado y que la protección de la corte ya no es necesaria”, expresó David A. Esquibias, abogado de la actriz, en declaraciones a la revista People.

Amanda Bynes vista junto a su ex-prometido Paul Michael después de que hubieran terminado su relación (Mega/The Grosby Group)

No obstante, en su momento se informó que la tutela de Bynes no tenía una fecha de finalización, si no que se extendía constantemente y solo se retiraría cuando fuera conveniente para ella.

Es importante señalar que la audiencia para determinar la situación de Amanda estaba programada para enero de 2023.

“Recientemente se presentó un informe sobre su estado de salud y bienestar que fue aprobado por el tribunal. Según la ley, el próximo informe de estado debe presentarse dentro de dos años. Su tutela terminará cuando ya no sea conveniente para Amanda”, explicó el letrado.

Amanda Bynes comenzó su carrera cuando era niña (@rlamandabynes / Instagram)

Parte de su intención de que se le retirara la tutela fue el compromiso nupcial que anunció con Paul Michael, un hombre que conoció en un centro de rehabilitación fines de 2019, en el Día de San Valentín de 2020. No obstante, actualmente son ex pareja.

Amanda Bynes comenzó su carrera cuando era niña, por lo que se perfilaba para ser una de las actrices más prometedoras en productoras como Nickelodeon y Disney, algunas de sus películas y programas más conocidos son: El show de Amanda, que se transmitió de 1999 a 2002 y Las travesuras de mi hermana, de 2002 a 2006.