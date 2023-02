Paris Hilton confesó que abortó cuando era joven: “No estaba preparada”

ARCHIVO - Paris Hilton en iHeartRadio Jingle Ball el 2 de diciembre de 2022, en Los Angeles. Hilton tuvo a su primer bebé con su esposo Carter Reum. Hilton anunció el nacimiento con una fotografía en Instagram. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Paris Hilton conmovió a sus seguidores y a toda la industria del espectáculo el 23 de febrero, pues a un mes de que la famosa y su esposo Carter Reum anunciaron el nacimiento de su primogénito, finalmente presentaron públicamente al pequeño Phoenix.

Sin embargo, en una entrevista que la socialité dio para Glamour UK, además de compartir en exclusiva las fotografías de su bebé, también abrió su corazón y compartió que cuando era más joven abortó un bebé.

La empresaria se sinceró como pocas veces y ahondó un poco en cómo vivió este periodo de su vida.

“Esto también era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza en torno a eso. Era un niño y no estaba preparado para eso”, comentó.

Hilton ahondó en la importancia de que las mujeres puedan tener acceso a la interrupción del embarazo de una forma segura, esto tras recordar la derogación por parte de la Corte Suprema de Roe v. Wade.

“Creo que es importante. Hay tanta política a su alrededor y todo eso, pero es el cuerpo de una mujer… ¿Por qué debería haber una ley basada en eso? Es tu cuerpo, tu elección y realmente creo en eso. Es alucinante para mí que estén haciendo leyes sobre lo que haces con tu salud reproductiva, porque si fuera al revés con los muchachos, no sería así en absoluto”, puntualizó.

Respecto a por qué a sus 42 años, Hilton decidió tener a su hijo Phoenix a través de gestación subrogada, la artista dio a conocer que esto se debía a que un par de grandes miedos y que ninguno de ellos tenía que ver con su edad.

La popular socialité confesó tener embriones congelados para el futuro (Instagram/@parishilton/Glamour UK)

“Estoy tan asustada, pienso, de nuevo, volviendo a Provo de incluso estar en el consultorio de un médico, todo eso. Las inyecciones, las vías intravenosas que le pusieron [afirma que solían tomarle muestras de sangre con regularidad]. Cuando estaba en The Simple Life, tenía que estar en una habitación cuando una mujer estaba dando a luz y eso también me traumatizó. Pero quiero tanto una familia que es solo la parte física de hacerlo. Estoy tan asustada… el parto y la muerte son las dos cosas que me asustan más que nada en el mundo”, comentó.

Hilton, quien también se sinceró sobre algunos episodios de abuso que llegó a sufrir a temprana edad, constató que a pesar de los momentos difíciles que ha atravesado, se siente más fuerte que nunca y lista para continuar forjando su camino a lado de su nueva familia.

“Creo que acabo de pasar por tantas cosas que soy una guerrera, soy un luchadora, soy valiente y soy ruda”, dijo para el medio británico y, en otra parte de la entrevista añadió:

“Finalmente siento que estoy construyendo una vida real y que realmente estoy viviendo”.

Cómo dio a conocer Paris a su bebé

A través de su cuenta de Instagram, Paris compartió algunas de las fotografías que fueron publicadas en el medio Glamour Uk y se mostró muy emocionada por la neuva etapa que está atravesando.

Paris Hilton and husband Carter Reum attend the Pre-Grammy Gala in Beverly Hills, Los Angeles, California, U.S. February 4, 2023 REUTERS/Aude Guerrucci

“Bebé Phoenix, nuestro mundo entero”, se lee en el post.

Miles de seguidores y conocidos de la famosa no tardaron en reaccionar al respecto y de llenar su feed de mensajes entusiastas y amorosos.

“Oh, qué hermosa fotografía. Felicidades de nuevo para Paris y Carter. Amo el nombre, Bienvenido al mundo Phoenix, tienes a los mejores papás”. “Phoenix, un pájaro que se levantará entre las cenizas. El punto de ser padre para proteger y eliminar barreras, tristemente le vendrán más duro por tener privilegio, felicidades Carter y Paris Hilton”, son algunas de las menciones que se leen en la cuenta de la empresaria.