Quiénes son los principales aspirantes a ser el próximo presidente de Irán

La oficina de recepción de candidaturas vetó decenas y oficializó a seis para las elecciones presidenciales del 28 junio

Después de tres años de implacable gobierno de línea dura bajo Ebrahim Raisi, los 61 millones de votantes iraníes tienen de nuevo donde elegir. El 9 de junio, antes de las elecciones presidenciales anticipadas previstas para el 28 de junio, el Consejo de Guardianes, órgano electoral de la República Islámica, aprobó seis candidatos: tres de línea dura, dos conservadores pragmáticos y un reformista. Dado que es probable que los cinco primeros se repartan el voto tradicionalista, una buena participación podría incluso impulsar a un reformista de nuevo a la presidencia. El accidente de helicóptero en el que murió Raisi el 19 de mayo también puede haber puesto fin a su purga puritana de la administración. «Podría revitalizar la política iraní», afirma un observador político en la capital, Teherán.

El favorito sigue siendo Mohammad Baqer Qalibaf. Como antiguo comandante militar y jefe de policía, así como pragmático presidente conservador del Parlamento y pariente del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, tiene las credenciales de un incondicional del régimen. Si los otros cuatro conservadores abandonan la carrera y le prestan su apoyo (como ocurre a menudo en las elecciones iraníes), debería ser un ganador seguro. Dicho esto, como candidato presidencial en tres ocasiones, también tiene un historial de perdedor. Críticos tanto de derechas como de izquierdas le reprochan corrupción e hipocresía, aunque él niega sus acusaciones. Aunque Qalibaf condena a Occidente, su hijo declaró que disponía de 150.000 dólares para acelerar su solicitud de ciudadanía canadiense.

Qalibaf tampoco puede confiar en que sus compañeros candidatos conservadores, un grupo díscolo y tempestuoso, se hagan a un lado. Saeed Jalili, antiguo negociador nuclear iraní, es un viejo rival. Está respaldado por el Frente Paydari (o de estabilización), un movimiento de fanáticos y puritanos, y sigue los pasos de Raisi. También lo hacen Alireza Zakani, alcalde de Teherán, y Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, jefe de una organización benéfica gubernamental para los mártires, que también es antiguo portavoz de Paydari.

En cambio, Mostafa Pourmohammadi, el otro conservador pragmático, se ha mostrado algo más flexible. Es un clérigo que ascendió en el Ministerio de Inteligencia (ayudando a condenar a muerte a miles de opositores al régimen). Pero ha ocupado cargos ministeriales tanto en gobiernos conservadores como reformistas.

La excepción es Masoud Pezeshkian. En contraste con la pompa y boato religiosos de Raisi, viste de manera informal y habla como un iraní normal. Es un cirujano cardíaco cuyas creencias se remontan a los ideales izquierdistas de la revolución de 1979. Como diputado, criticó a las fuerzas de seguridad por reprimir las protestas contra los controvertidos resultados electorales de 2009 y a la policía de la moral por aplastar las protestas de las mujeres contra el velo obligatorio en 2022. Como cerca del 25% de los iraníes, procede del noroeste de habla turca y defiende los derechos de las numerosas minorías étnicas del país. En una rara muestra de afecto, quizá destinada a atraer a las mujeres, cogió de la mano a su hija cuando presentó su candidatura. El bloque de políticos reformistas ya le ha apoyado, con la esperanza de que pueda reconducir a Irán hacia una relación más favorable con Occidente.

Aun así, será difícil atraer a los votantes a las urnas. Los iraníes están agotados por un sistema político que no ha sabido adaptarse a los tiempos. La participación en las anteriores elecciones presidenciales de 2021 fue la más baja jamás registrada. Y Pezeskhian no es muy conocido. Su cargo anterior más alto fue el de ministro de Sanidad hace dos décadas. E incluso con la ayuda de cinco debates electorales televisados, solo dispone de dos semanas de campaña para difundir su mensaje. Además, los votantes no están dispuestos a repetir las experiencias de 2009 y 2013, cuando los candidatos reformistas volvieron a tentar a los votantes, pero sus esperanzas de poner fin al aislamiento de Irán se vieron frustradas.

Las elecciones siguen estando fuertemente escenificadas. El Consejo de Guardianes, cuyos miembros son nombrados por Jamenei y su jefe del poder judicial, descalificó a más del 90% de los candidatos, incluidos todos menos un peso pesado, Qalibaf. Como es su costumbre, excluyeron a todas las mujeres, kurdos, árabes y laicos. Los suníes de la teocracia chií ni siquiera se molestaron en presentarse. Sea cual sea su color, todos los candidatos juraron lealtad a Jamenei. «Reformistas y principistas (como se autodenominan los partidarios de la línea dura), se acabó el juego», corean habitualmente los iraníes en sus protestas.

Sin embargo, las elecciones podrían ayudar a Jamenei a superar la era Raisi. Durante los tres años en que Raisi fue presidente, él y sus seguidores inquietaron cada vez más a Jamenei. Sus impulsos moralistas desestabilizaron las relaciones del régimen con la población. Su mala gestión económica hundió aún más la economía, lastrada por las sanciones. Sus purgas olían a toma de poder.

Y Raisi, aparentemente un consumado hombre de confianza, parecía albergar ambiciones de liderazgo. Tenía experiencia en la dirección de dos poderes del Estado: el judicial y el presidencial. Y lucía el turbante negro de un clérigo que recordaba a sus seguidores su ascendencia del profeta Mahoma. De no haber sido por su accidente de helicóptero dos días antes, una reunión de la Asamblea de Expertos, el órgano que nombra al sucesor del líder supremo, estaba preparada para confirmarle como su jefe.

Así que Jamenei, un líder paranoico que no admite rivales, parece haber aprovechado la oportunidad de unas elecciones para reafirmar su supremacía. Cinco de los seis aspirantes a la presidencia tienen prohibido constitucionalmente convertirse en líder supremo por no ser clérigos. El único clérigo de la lista, Pourmohammadi, lleva turbante blanco, lo que indica un estatus inferior por carecer de linaje profético. El Consejo de Guardianes también ha descalificado a los candidatos presidenciales con mayores ambiciones. Entre ellos se encuentran Ali Larijani, ex presidente del Parlamento del centro clerical de Qom, que podría haber propuesto a su hermano Sadegh, que lleva turbante, para el puesto de líder supremo, y Mahmud Ahmadineyad, ex presidente que se peleó públicamente con Jamenei. Aunque no sirva de mucho para cambiar la toma de decisiones en Irán, las elecciones presidenciales darán a Jamenei y a su hijo Mojtaba, que dirige la poderosa oficina de su padre, una mayor libertad para determinar la lucha por el poder que realmente importa: la batalla por la sucesión del líder supremo.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.