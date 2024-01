La disputa entre el presidente de Ucrania y el jefe del ejército se torna cada día más tensa

Valeriy Zaluzhny, comandante del ejército ucraniano, en Kiev el 28 de julio de 2023. Foto suministrada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania via AP)

La ansiedad que se vive en lo más alto del gobierno de Ucrania en tiempos de guerra ha quedado al descubierto, después de que el 29 de enero circularan por Kiev rumores de que el presidente, Volodymyr Zelensky, estaba a punto de despedir a su comandante de las fuerzas armadas, el general Valery Zaluzhny, tras semanas de tensiones. Destituir a una de las figuras más populares de Ucrania sería profundamente controvertido y marcaría un momento crucial en el conflicto de Ucrania con Rusia. Hasta ahora, Zelensky no ha anunciado que el general será reemplazado. Pero eso no significa que el puesto del general Zaluzhny esté seguro. Puede ser simplemente que su reemplazo aún no haya sido designado.

No es la primera vez que se plantea un plan para destituir al general, pero sí el más convincente. En una reciente jornada dramática, hubo filtraciones de parlamentarios que habían sido informados, posiblemente estratégicamente, sobre un “conjunto de documentos” enviados a un comité de seguridad para su firma. Más tarde, fuentes del Estado Mayor y cercanas al general Zaluzhny confirmaron que se estaba preparando una reorganización. The Economist pudo confirmar que a primera hora de la tarde tuvo lugar una reunión en la que el presidente informó a su general que había decidido destituirlo. Al señor Zaluzhny se le ofreció otro puesto: secretario del consejo de seguridad nacional. Él lo rechazó.

La noticia del plan pronto se filtró a los medios locales. El Ministerio de Defensa y el palacio presidencial negaron que el general hubiera sido destituido, lo cual era técnicamente cierto. Pero los problemas (la relación disfuncional entre el presidente y su general y las sospechas en la oficina presidencial de que el general alberga ambiciones políticas) no han desaparecido. Ambos hombres parecen afectados por la disputa, y las disputas entre el liderazgo político de Ucrania y su comando militar preocupan a los principales aliados de Ucrania.

Se menciona a dos generales como candidatos para el puesto de Zaluzhny: Oleksandr Syrsky, de 58 años; y Kyrylo Budanov, de 38 años. Ambos son considerados cercanos al equipo presidencial. El general Syrsky, uno de los oficiales más experimentados del ejército, fue el cerebro operativo detrás de dos de las victorias más notables de Ucrania contra Rusia en 2022: en los alrededores de Kiev y en la región de Kharkiv. Pero su duro enfoque de la lucha lo ha hecho impopular en partes del ejército. El año pasado sacrificó a comandantes curtidos en la batalla en la defensa posiblemente inútil de la pequeña ciudad de Bakhmut.

El general Budanov, el enigmático y ambicioso jefe de inteligencia militar de Ucrania, adopta un enfoque de mando mucho menos convencional y no probado. Nunca antes había dirigido fuerzas armadas convencionales, ni una organización del tamaño del ejército ucraniano, que ahora emplea aproximadamente a un millón de personas. Algunos han sugerido que rechazó el trabajo en el último minuto. Un colega cercano insiste en que el general Budanov no apoyó la posición del general Zaluzhny, pero que tampoco tenía derecho a rechazar una posición militar. “No eres tú quien toma estas decisiones”, añade el colega.

Los rumores llegan en un momento crítico. La contraofensiva de verano de Ucrania fracasó y enfrenta incertidumbre sobre el grado de apoyo extranjero que puede esperar. Es poco probable que la batalla por el futuro del general Zaluzhny haga más probable una renovación de la financiación, ya que el comandante goza de gran prestigio en Occidente. Las tropas ucranianas en primera línea ya se quejan de escasez de municiones. Las unidades rusas están disparando al menos cinco veces más proyectiles que su enemigo y logrando modestos avances territoriales en el este del país.

Los propagandistas rusos han despreciado alegremente a Ucrania. “Ya sea que Zaluzhny sea despedido o no, sea reemplazado por Budanov o Mudanov, el caos en su granja es útil. Y tiene buena pinta”, escribió Margarita Simonyan, jefa de Russia Today, un medio que hace vocería del Kremlin, en su canal de Telegram.

La defensa de Kiev y el noreste de Ucrania al comienzo de la guerra convirtió al general Zaluzhny en una figura de culto. Las encuestas lo mostraron repetidamente más popular que su presidente; esto creó tensión entre los dos hombres, cuyas relaciones inicialmente fueron buenas. En particular, algunos consideraron demasiado político el respaldo del general a una fundación benéfica creada en su nombre en abril de 2022. El general Zaluzhny afirmó no tener ambiciones políticas, pero se separó de varios asesores a raíz del escándalo.

Zelensky no es la única persona que ha notado la popularidad de su general. Destacadas figuras de la oposición, hasta ahora marginadas por la necesidad de unidad nacional, han comenzado a alinearse con el general Zaluzhny. Ese proceso se aceleró en las últimas semanas a medida que se intensificaron los rumores sobre el próximo derrocamiento del general. El presidente anterior, Petro Poroshenko, que siente poco amor por su sucesor, se apresuró a aprovechar el desorden. “De ser cierto, despedir a Zaluzhny afectaría el corazón de la unidad nacional”, escribió.

Una fuente de la inteligencia ucraniana predice que los intentos de utilizar al general Zaluzhny continuarán mientras Ucrania siga siendo una democracia. “Nos levantamos por la mañana y queremos comer”, dice. “Otras personas se levantan por la mañana y sólo pueden pensar en ser presidente”.

No es inusual que los líderes civiles cambien de comandantes, incluso los más altos rangos, en la guerra. A veces eso ocurre debido a la insubordinación, como ocurrió con la decisión de Harry Truman de relevar a Douglas MacArthur del mando durante la guerra de Corea después de que el general socavara públicamente la política estadounidense y desafiara las órdenes del presidente. En 2010, Barack Obama despidió a Stanley McChrystal, su principal comandante en Afganistán, después de que él y su personal hicieran comentarios despectivos sobre el presidente en un perfil publicado por Rolling Stone.

En otras ocasiones, los generales son despedidos por su mal desempeño. Abraham Lincoln despidió a George McClellan durante la guerra civil estadounidense por errores de juicio militares. Sir John French fue despedido como jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica en 1915 después de no poder adaptarse a la guerra de trincheras predominante. Obama despidió al general David McKiernan del puesto en Afganistán después de sólo 11 meses, basándose en que carecía de los instintos audaces necesarios para darle un giro a la vacilante guerra.

La historia militar también está repleta de casos en los que los comandantes son relevados por razones menos nobles. Los generales son a menudo figuras heroicas y apuestos, que eclipsan a sus amos políticos ya sea por su éxito en el campo de batalla o por la autopublicidad, o por ambas cosas, como en el caso de Ariel Sharon, un joven oficial israelí y futuro primer ministro que concedió entrevistas a la prensa extranjera tras su atrevida campaña y hazañas en la guerra de Yom Kipur.

Eso genera envidia y resentimiento. El general MacArthur fue considerado un candidato plausible para la nominación presidencial republicana en la década de 1940. David Petraeus, sustituto del general McChrystal y más tarde director de la CIA, atrajo persistentes rumores de ambición política, lo que llevó a los asesores de Obama a buscar garantías de que el general no se presentaría contra el presidente en 2012.

Una dinámica similar parece haber influido en la decisión de Zelensky de prescindir del general Zaluzhny. Es cierto que ha habido diferencias de opinión sobre cuestiones militares. El general ha presionado públicamente a Zelensky para que lance una movilización de hombres a gran escala; el presidente se ha resistido a esto, sabiendo que sería impopular. También hubo intensos debates entre el palacio presidencial y el estado mayor sobre la estrategia militar, incluida la discusión sobre Bakhmut. Pero al final del día, probablemente fue el creciente perfil político del general Zaluzhny lo que molestó a Zelensky y a quienes lo rodeaban.

Un presidente tiene derecho a cambiar a un comandante en quien ya no confía: la subordinación del liderazgo militar al civil es una piedra angular de la democracia. Y si es designado, el reemplazo del general Zaluzhny sin duda desempeñará un papel eficaz. Pero destituir a un hombre tan popular entre sus soldados y el público como el general conlleva riesgos políticos y militares.

No está claro cómo terminará esta historia. Pero si Zelensky mantiene a su máximo comandante, parecerá débil. Si lo despide, la torpe forma en que se ha manejado la situación sólo dañará la confianza en el liderazgo. Como suele ocurrir en este conflicto, no hay victorias fáciles.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.