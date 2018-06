Su diseño único revolucionó tanto al mundo artístico contemporáneo como también a quienes no saben en profundidad sobre su estilo único. La obra denominada "Skull in the Mirror", cubre la inmensa fachada de la casa con una mezcla de lunares coloridos, en ambos lados se pueden observar dos cráneos de tres pisos. Tres pequeñas ventanas en la parte superior del castillo se alinean en rojo brillante, azul, y naranja, mientras que las del segundo piso sirven como aperturas de los cuatro ojos combinados de los cráneo prismático detalladamente pensados.