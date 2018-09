Morden no descartó sin embargo la posibilidad de que se extienda a 2019 el actual presupuesto si es que finalmente no se aprueba una nueva ley de acá a noviembre. No ve ese escenario como una derrota dramática ni definitiva para el Gobierno, pero sí considera que un apoyo de la oposición "sería una muy buena señal" para los mercados.