Economía

El boom de los pagos digitales genera ingresos por USD 5.200 millones por año en la Argentina y promete más crecimiento

Un informe privado anticipa una expansión sostenida del sector hasta 2030, impulsada por los pagos instantáneos, las tarjetas y el avance del comercio agéntico, las compras hechas por los motores de IA

Manos acercando dos smartphones para un pago contactless con NFC en una cafetería. Un iPhone funciona como terminal. Hay clientes y personal difuminados al fondo
Los pagos digitales consolidan su avance en la Argentina, con más operaciones mediante transferencias y tarjetas (Imagen ilustrativas IA Infobae México)
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Atada al auge de la digitalización financiera, la industria de los medios de pago en la Argentina generó ingresos por USD 5.200 millones en 2025 y proyecta sostener su crecimiento hasta llegar a los USD 6.800 millones para 2030, lo que implica una expansión anual del 5,5% durante los próximos 5 años. En el mismo lapso, la cantidad de transacciones anuales saltará de los 10.000 millones concretadas el año pasado hasta 34.000 millones para 2030.

En la comparación con otros países de la región, Chile registró ingresos estimados en USD 8.800 millones en 2025 y proyecta llegar a USD 11.600 millones en 2030. Colombia se ubicará por encima de la Argentina en ambos extremos del período, al pasar de USD 5.600 millones a USD 7.700 millones, mientras que Perú crecerá de USD 3.500 millones a USD 4.800 millones.

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Los datos indican que el avance de los pagos digitales no está directamente ligado al tamaño de la economía sino a distintos factores. En el caso de la Argentina, se destaca “la expansión de los pagos instantáneos”, según explica la edición 2026 del Global Payments Report, un informe de Boston Consulting Group (BCG) que analiza la evolución de los pagos en todo el mundo.

Aún con el avance de las transferencias, los ingresos asociados a tarjetas de crédito y débito sostendrán su porción relevante del negocio. Pasarán de USD 2.400 millones en 2025 a USD 2.800 millones hacia 2030, en línea con el crecimiento a nivel regional, que BCG estima en 7% anual.

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“La Argentina cuenta desde hace años con adquirentes consolidados y un nivel relevante de competencia. También mantiene una penetración razonable de tarjetas, aun en el contexto macroeconómico de los últimos años, que podría aumentar en el futuro”, señaló a Infobae uno de los expertos a cargo del informe, Gonzalo Troncoso, managing director de BCG.

Las plataformas de procesamiento de pagos han adquirido mayor importancia al integrar diversos medios de pago, como billeteras digitales, transferencias bancarias y tarjetas
El sistema de pagos argentino combina adquirentes consolidados, fintech y una creciente adopción de herramientas digitales. Foto: 1000 Noticias

Consultado sobre cuál es su análisis sobre el desarrollo de los medios de pago en el país, Troncoso respondió con otra pregunta: “¿Con Mercado Pago o sin Mercado Pago?”. Troncoso explicó que la empresa financiera de Marcos Galperín tiene “una participación de mercado brutal, una posición muy fuerte y predominante en la Argentina, gracias a una estrategia centrada en el cliente, con foco en reducir fricciones y priorizar la experiencia de uso. Su nivel de adopción entre la población argentina la convierte en un caso de estudio sobre el alcance de los servicios financieros digitales”.

A la hora de comparar el escenario con otros países de la región, consideró que la Argentina es un mercado “desarrollado e interesante, con talento especializado, una competencia notable y un ecosistema fintech relevante”.

En América Latina, los ingresos de la industria de pagos alcanzarían cerca de USD 287.000 millones en 2030, de acuerdo con las proyecciones de BCG. El informe prevé que las tarjetas continuarán como la principal fuente de ingresos del sector, aunque los pagos instantáneos impulsarán la adopción de herramientas digitales en los mercados de la región. Esa expansión del volumen transaccionado no se trasladará de forma automática a los ingresos de las compañías, que deberán identificar en qué segmentos pueden capturar valor.

Pagar con IA

El avance del comercio agéntico obligará a los proveedores de pagos a adaptar su oferta a compras iniciadas por sistemas de inteligencia artificial. Según BCG, el 73% de los grandes comercios cambiaría de adquirente si otra empresa ofreciera mejores herramientas para ese tipo de transacciones. La autenticación de agentes, la tokenización y los mecanismos de consentimiento delegado aparecen entre las tecnologías necesarias para validar operaciones en las que la IA actúe en nombre de los consumidores.

El comercio agéntico ya empezó a hacer pie en la Argentina, como informó Infobae la semana pasada. Con su avance, la inteligencia artificial pasará desde la recomendación de una compra hacia su completa ejecución, lo que incluye el pago. A diferencia de las herramientas que comparan precios o sugieren productos, los agentes pueden recibir una instrucción, seleccionar una alternativa dentro de parámetros definidos y completar la operación. La participación del usuario quedaría concentrada en fijar preferencias, límites de gasto y, cuando corresponda, una autorización final.

La evolución recuerda la desconfianza inicial frente al comercio electrónico, veinte años atrás, cuando muchos tenían miedo de cargar los datos de su tarjeta en una web, algo que hoy es cotidiano. A medida que aumente la confianza en la seguridad de los agentes de IA para comprar, su adopción se dará en plazos mucho más cortos. En Estados Unidos, por caso, ya se hacen compras sin intervención humana.

IA en comercio
El comercio agéntico permitirá que sistemas de inteligencia artificial ejecuten compras bajo parámetros definidos por los usuarios

El modelo apunta a consumos recurrentes. Una persona podría indicar una única vez una determinada compra, con qué frecuencia y en qué comercio, y dejar que el sistema repita el pedido. La automatización total requerirá, de todos modos, reglas claras sobre autorización, seguridad y responsabilidad frente a cada transacción.

La disposición de los consumidores parece avanzar con rapidez. Una encuesta global de Worldpay difundida en 2025 indicó que el 25% nunca usaría un agente de IA para comprar. Al repetir la consulta en 2026, esa proporción bajó al 6%. En Argentina, los usuarios suelen incorporar innovaciones digitales con rapidez, y ese cambio podría modificar la relación entre consumidores, comercios y servicios financieros.

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