Wall Street arrastró a los activos argentinos y el riesgo país volvió a subir a los máximos del año

Las acciones tecnológicas encabezaron la toma de ganancias en Wall Street.

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Wall Street atravesó una semana negativa, por efecto de las persistentemente elevadas tasas de los bonos de deuda norteamericanos -por encima del 5%-, la incertidumbre política a menos de veinte días de las elecciones de medio término en los EEUU y una inflación más alta que lo previsto, junto con un salto de hasta 10% en la cotización del crudo.

Aunque parcialmente, a tendencia negativa afectó a los activos argentinos, en particular a los títulos públicos. Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- promediaron una caída semanal de 1,6%, mientras que los Bonares -ley argentina- cedieron 0,9 por ciento.

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El riesgo país de JP Morgan creció en 59 unidades para Argentina, en los 648 puntos básicos, cerca de su nivel máximo desde noviembre de 2025.

El índice S&P Merval porteño, en los 2.848.945 puntos, subió un 0,7% en pesos respecto del viernes 9. Entre los papeles más representativos, Grupo Galicia restó un 2,8% en dólares respecto del viernes anterior y Mercado Libre cedió un 3,3 por ciento. Vista Energy avanzó 5,9%, YPF ganó 2,5% -en la zona de USD 52 por ADR-, Edenor subió 1,3% y Telecom, 0,7 por ciento.

“En el plano local, el humor del mercado argentino quedó nuevamente a merced del contexto internacional”, indicó Alan Versalli, estratega de Cocos, quien recordó que la “calma se interrumpió el miércoles 14, cuando el dato de inflación estadounidense y la consecuente suba de los rendimientos del Tesoro golpearon a la deuda emergente”.

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“La curva soberana en dólares sigue mostrando una marcada diferenciación por plazos: los bonos con vencimiento antes de 2027 rinden por debajo de 3% anual, incluso menos que Treasuries de duración comparable, mientras que los títulos con pagos posteriores a las elecciones de 2027 ofrecen rendimientos de dos dígitos, reflejo de que la demanda se concentra en los instrumentos sin riesgo electoral”, agregó Versalli.

“La inflación mayorista de EEUU fue mayor a lo esperado en septiembre. El Índice de Precios al Productor (IPP) de EEUU aumentó un 6,3% en septiembre en relación al mismo período del año anterior, siendo el mayor aumento desde diciembre de 2022. El dato superó ampliamente las expectativas, que apuntaban a un 5,4%. El IPP núcleo, que excluye alimentos y energía, saltó un 5,0%, por encima del 4,4% esperado”, precisó Max Capital.

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En tanto, los precios del petróleo alcanzaron ganancias semanales entre 5% a 10%, debido a la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y a una reducción mayor de lo esperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras que los márgenes del diésel en Europa cayeron tras la decisión de la AIE de liberar más combustibles al mercado.

En Wall Street el S&P 500 y el Nasdaq registraron pérdidas semanales de 12% y 4,4%, respectivamente, mientras que el Dow Jones obtuvo una leve alza de 0,5 por ciento.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte quedó negociado a USD 109,67 el barril para entregar en diciembre (+4,6% semanal), mientras que los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos cerraron a USD 101,72 el barril para noviembre (+10,8%).

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“Tras comprimirse hasta la zona de los 400 puntos básicos, el riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos, lo que confirma que la convergencia no es lineal ni automática y depende tanto de los acontecimientos como de las expectativas”, expresó el economista Gustavo Ber.

“Ya sea por un contexto externo de tasas de interés más altas, por una política que aún no define el escenario rumbo a 2027, por las ansias de que el BCRA acelere sus compras, porque el crédito no repunta tras el aumento de la mora, porque los sectores más rezagados no reciben el derrame y eso deteriora el humor social, o por los múltiples motivos que se pudieran seguir listando, lo cierto es que hoy no se puede avanzar con financiamiento externo ni interno. De hecho, ante el fuerte aumento de los rendimientos, las emisiones del AO29 se pausaron con buen criterio”, definió el titular del Estudio Ber.

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“En el plano político y financiero, las miradas del mercado se concentraron en las señales emitidas por el Gobierno de cara al escenario electoral. Tras reunirse en Bangkok con inversores convocados por JP Morgan Chase, el ministro de Economía Luis Caputo reconoció la creciente atención sobre la dinámica política hacia los comicios presidenciales del próximo año”, indicó TSA Bursátil.

Dólar estable y fuerte compra de reservas

En el plano cambiario, el dólar mayorista ganó un peso en la semana, a $1.518, mientras que al público cerró plano a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue ganó 15 pesos o 1%, a $1.555 para la venta.

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El Banco Central compró USD 642 millones en el mercado de contado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 535 millones, a USD 50.236 millones, un máximo desde el 14 de septiembre.

“La acumulación de dólares del BCRA podría contribuir a cerrar el bache del programa financiero del Tesoro, generado por la pausa en la colocación de Bonares”, ponderó IEB en un informe.

“Las mayores compras del Banco Central sugieren una mejora en la oferta de divisas, posiblemente influida por ingresos financieros, y dan respaldo al ancla cambiaria, mientras que netean la mencionada absorción. Sin embargo, la persistencia de la inflación de servicios y de las expectativas limita una desinflación más rápida”, evaluaron los expertos de Puente.

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“A pesar de la activa participación compradora del Banco Central, la divisa estadounidense finalizó sin variaciones en el segmento oficial interbancario. El equilibrio cambiario reflejó la fluidez con la que la oferta privada abasteció a la demanda comercial y posibilitó la absorción estatal”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La plaza cambiaria argentina opera acotada bajo el esquema de crawling peg del Banco Central, respaldada en el apetito por deuda soberana en pesos tras los recientes discursos oficiales ante organismos multilaterales”, consideró Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.