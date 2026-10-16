El Banco Central cerró su mejor semana de compra de dólares desde julio y acumula casi USD 1.000 millones en octubre

La autoridad monetaria ya sumó casi USD 1.000 millones en lo que va de octubre. (Foto: Reuters)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó USD 68 millones este viernes y cerró la semana con compras por más de USD 600 millones, el mayor saldo positivo semanal desde mediados de julio.

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria lleva adquiridos USD 15.551 millones, una cifra que supera en más de 50% al objetivo anual de USD 10.000 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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En ese contexto, el organismo presidido por Santiago Bausili aceleró la adquisición de divisas desde finales de octubre. Solo esta semana compró USD 642 millones, la mayor cifra semanal desde mitad de julio, y acumula USD 983 en el transcurso del mes.

En septiembre, el Banco Central adquirió USD 473 millones, su cifra mensual más baja en lo que va de 2026. El monto representó una caída frente a los USD 768 millones de agosto y los USD 2.162 millones de julio. En los meses previos, las compras habían sido de USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

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Durante el año, el Central contó con una oferta relevante de divisas por parte del complejo agroexportador, que liquidó más de USD 22.000 millones en el año. A ese aporte se añadió el ingreso generado por las ventas externas de energía. El aumento del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, elevó los dólares provenientes de ese sector.

También incidieron las emisiones de deuda colocadas en el exterior por provincias y compañías argentinas. Las estimaciones oficiales indican que esas operaciones superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los fondos ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de dólares para las intervenciones del Banco Central.

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Las reservas internacionales brutas, a su vez, volvieron a ubicarse por encima de USD 50.000 millones: cerraron en 50.236 millones de dólares. El stock creció USD 196 millones, con el impulso de la mejora en la cotización internacional del oro, y alcanzó el nivel más alto del último mes.

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