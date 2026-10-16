Economía

“Algo fuerte está cambiando en Argentina”: la frase de Galperin sobre los disturbios en el Congreso y la compra de reservas

El empresario vinculó los incidentes en la Marcha Universitaria y el intento opositor contra el DNU 70/2023 con el avance de las tenencias del Banco Central

Marcos Galperin destacó la compra de dólares por parte del Banco Central. (Foto: EFE)
Marcos Galperin destacó la compra de dólares por parte del Banco Central. (Foto: EFE)
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El empresario Marcos Galperin cuestionó los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la Marcha Universitaria y a la oposición, a la vez que celebró la aceleración de la compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El día que quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre y con la oposición en el Congreso intentando tumbar un DNU, el BCRA terminó comprando 182 millones de dólares...algo fuerte está cambiando en Argentina”, señaló Galperin a través de su cuenta oficial X.

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En su publicación, el fundador de Mercado Libre contrapuso la tensión política y los incidentes registrados durante la movilización con el resultado de la rueda cambiaria. A su juicio, la adquisición de divisas de la autoridad monetaria fue una señal de cambio frente a una jornada marcada por el reclamo universitario y la actividad legislativa.

El tuit de Marcos Galperin sobre la Marcha Universitaria y la compra de dólares del BCRA.
El tuit de Marcos Galperin sobre la Marcha Universitaria y la compra de dólares del BCRA. (X)

En efecto, el tuit hace referencia a las miles de personas participaron este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, convocada para exigir que el Gobierno aplique de forma “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó en cinco oportunidades.

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La movilización tuvo un foco de tensión en la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña. Allí se produjeron choques entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras el acto principal se desarrollaba en otro sector de la concentración.

Los incidentes comenzaron poco antes de que los rectores universitarios subieran al escenario para difundir un documento con el reclamo por la vigencia de la norma. Durante más de dos horas, hubo lanzamiento de piedras por parte de algunos asistentes y una respuesta de Gendarmería con gases lacrimógenos, postas de goma y un camión hidrante.

El operativo concluyó con 25 detenidos y ocho agentes heridos de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina.

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Incidentes
Se registraron incidentes frente al Congreso de la Nación durante la Marcha Universitaria. (RS Fotos)

La protesta coincidió con la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición buscó avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que desreguló cientos de actividades al inicio del gobierno de Javier Milei. El oficialismo evitó que prosperara la iniciativa al impedir que la Cámara reuniera el quórum, con ausencias de legisladores vinculados a gobernadores aliados.

Compra de reservas

En paralelo, Marcos Galperin elogió la compra de reservas por parte del BCRA, que se aceleró en las últimas jornadas. La autoridad monetaria sumó USD 182 millones a sus tenencias este jueves, una compra que llevó las reservas internacionales brutas por encima de los USD 50.000 millones al cierre de la rueda.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta fase del programa monetario, el organismo comandado por Santiago Bausili acumuló adquisiciones por 15.483 millones de dólares. La cifra ya excede la meta anual de USD 10.000 millones fijada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El BCRA aceleró el ritmo de las compras desde fines de septiembre, tanto en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como mediante operaciones fuera de ese mercado. En lo que va de octubre, incorporó USD 915 millones, por encima de lo adquirido durante septiembre y agosto completos.

En septiembre, las compras habían totalizado USD 473 millones, el registro mensual más bajo de 2026. En agosto se habían contabilizado USD 768 millones y en julio, USD 2.162 millones. La secuencia previa muestra adquisiciones por USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

En tanto, las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron en USD 50.040 millones, con un incremento diario de 318 millones de dólares. La mejora respondió, en parte, al aumento del precio internacional del oro y llevó las tenencias al nivel más alto de los últimos 30 días.

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