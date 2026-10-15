Una ronda de negocios reunirá a las 41 empresas que desarrollan proyectos RIGI con 1.800 proveedores locales

La actividad contará con la participación de los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy- crédito ManpowerGroup

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Más de 1.800 proveedores de todo el país participarán de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se realizará el próximo 29 de octubre en Rosario, Santa Fe. El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía, contará con la presencia de representantes de 41 grandes empresas que buscan desarrollar proyectos de minería, industria e infraestructura.

La iniciativa apunta a vincular a las compañías que llevan adelante estas inversiones con empresas argentinas que puedan abastecerlas de bienes y servicios. Vale recordar que el RIGI ya acumula 24 proyectos aprobados, que en conjunto comprometen una inversión total de USD 56.198 millones y proyectan la generación de 116.350 empleos, entre directos e indirectos.

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La minería lidera con holgura la cartera, con 12 iniciativas, seguida por el sector de petróleo y gas, que suma 8. Más atrás aparecen la energía eléctrica, con 2 proyectos, y la siderurgia y la infraestructura, con uno cada uno.

La agenda incluirá reuniones comerciales para conectar las necesidades de compras de los grandes proyectos con proveedores de insumos industriales, energía, tecnología y obras, entre otros rubros. También habrá espacios para que las empresas participantes establezcan contactos entre sí.

El RIGI ya acumula 24 proyectos aprobados, que en conjunto comprometen una inversión total de USD 56.198 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad contará con la participación de los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, quienes integrarán un panel sobre los principales desafíos y oportunidades de la industria minera.

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Además, representantes de cámaras sectoriales y entidades industriales analizarán las posibilidades de negocio que puede generar la expansión de la actividad.

Otro de los ejes estará centrado en la incorporación de empresas locales a las cadenas de valor de los grandes proyectos. En ese marco, las operadoras mineras Vicuña y Rio Tinto expondrán sus experiencias en el desarrollo de proveedores y explicarán qué criterios utilizan para seleccionarlos.

La agenda también prevé encuentros de networking con representantes de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos de sus operaciones y requisitos para contratar proveedores.

Por último, habrá un panel sobre herramientas de financiamiento para empresas, con representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero.

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El objetivo será abordar las alternativas disponibles para facilitar el acceso al financiamiento de las compañías que busquen participar de los proyectos de inversión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el impacto del RIGI en el entramado productivo local ya es visible: el 86% de las inversiones realizadas bajo el régimen se destinó a empresas nacionales. Además, remarcó que ya se movilizaron más de 1.200 proveedores en todo el país.

Habrá un panel sobre herramientas de financiamiento para empresas, con representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la iniciativa y la calificó como una oportunidad para que el entramado productivo del país capture parte de los desembolsos que generan esos emprendimientos.

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“Celebramos la iniciativa anunciada por el ministro de Economía sobre las Rondas de Negocios RIGI para vincular a los proyectos de inversión con proveedores locales”, señaló la entidad que conduce Martín Rappallini en un comunicado, al momento de la confirmación del evento.

La organización destacó que el esquema forma parte de un trabajo conjunto con el Ministerio y subrayó que las grandes inversiones “pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo argentino”.

La ronda de negocios surge en un contexto de tensiones por el compre local. La Ley Bases, que creó el RIGI en 2024, fija para los proyectos adheridos un mínimo del 20% de contratación de proveedores locales sobre el monto total, condicionado a que exista una oferta argentina que cumpla con los estándares de precio y calidad.

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Sin embargo, ese porcentaje queda por debajo de los pisos que rigen en algunas provincias: Salta establece requisitos de entre el 40% y el 70%, según la etapa y la magnitud del proyecto, mientras que Catamarca y Jujuy fijan una participación mínima del 70 por ciento.

En suma, Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), calculó que las compras externas acumuladas por los proyectos del RIGI superaron los USD 550 millones al cierre de septiembre, el segundo registro mensual más alto desde la puesta en marcha del esquema.