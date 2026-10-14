Economía

El secretario de Trabajo defendió el monotributo: “Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia”

Julio Cordero analizó el momento del mercado laboral y atribuyó parte de la caída del empleo formal a la decisión de los propios empleados. Qué dijo sobre los salarios

Cordero asegura que muchos trabajadores asalariados formales dejaron su trabajo por decisión propia porque prefieren ser monotributistas.
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Desde que asumió Milei se perdieron en el país 265.765 empleos asalariados del sector privado formal a nivel nacional y más de 82.500 en la parte pública, según el último informe publicado por el Ministerio de Capital Humano, en base a estadísticas del SIPA. En ese contexto y en respuesta a las críticas que llegan de varios frentes, el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, aseguró que parte de los trabajadores que dejaron de trabajar para una empresa a cambio de un salario en blanco, lo hizo por decisión propia.

Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia y prefieren ser monotributistas y tener la libertad de trabajar por cuenta propia”, afirmó, durante una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

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El funcionario explicó que la incorporación de la parte laboral de la Ley Bases y, después, de la Ley de Modernización Laboral buscó “transparentar una situación real, no de la Argentina, sino del mundo”. Según planteó, “no todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que eso conlleva”. Y agregó: “No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige y que tiene una potestad sancionatoria por encima de lo que él pueda definir”.

Cordero sostuvo además que “hay algunas personas que quieren tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia”, ya sea como autónomo, como monotributista o dentro del esquema del independiente con colaboradores, que se incorporó en la Ley Bases. Según dijo, esa figura “ha tenido un impacto muy positivo en la República Argentina”.

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Monotributistas créditos 2023
Cordero comentó que muchos trabajadores prefieren ser autónomos, monotributistas o adherirse al esquema del independiente con colaboradores.

Asimismo, el secretario de Trabajo también negó que haya un deterioro de los ingresos de los trabajadores. “Hoy la gente puede convertir sus pesos en dólares de manera libre, absolutamente libre”, señaló. “En noviembre de 2023 el promedio era de aproximadamente quinientos dólares, mientras que hoy el promedio del salario en la Argentina es de 1.500 dólares reales”, aseguró.

Qué dicen las estadísticas

Las dos categorías de empleo a las que hizo alusión Cordero tuvieron trayectorias opuestas desde que Milei asumió la presidencia. Los asalariados del sector privado pasaron de 6.372.561 en noviembre de 2023 a 6.106.796 en julio de 2026. Es decir se perdieron 265.765 puestos de trabajo en esa categoría durante ese período.

En el mismo lapso, los trabajadores independientes inscriptos en el monotributo pasaron de 2.037.762 a 2.214.863, lo que se traduce en un aumento de 177.101 personas, equivalente a una suba de 8,7 por ciento.

La comparación entre ambas modalidades muestra que el aumento del monotributo fue menor que la baja del empleo asalariado privado: la diferencia entre una y otra es de 88.664 puestos. Además, el trabajo asalariado en el sector privado es la categoría con más trabajadores registrados de todo el sistema, con más de 6,1 millones de personas en julio de 2026.

Varios billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses apilados sobre una mesa de madera rústica, mostrando la coexistencia de ambas monedas.
Cordero sostiene que el salario promedio en la Argentina es de 1.500 dólares reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecta al salario la cuenta es más complicada, porque existen múltiples formas de medir el nivel de ingresos. Sin embargo, se puede tomar como ejemplo la remuneración nominal bruta promedio que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo en base a datos del SIPA. Según esa medición, en julio los asalariados del sector privado ganaron $2.256.861 brutos. Al cierre de ese mes el dólar minorista cotizaba a $1.510 en el Banco Nación, de donde se deduce que el salario equivalente en dólares era de USD 1.494, prácticamente los USD 1.500 que mencionó Cordero. No obstante, si se toma en cuenta el salario de bolsillo (después de descuentos), el salario promedio nominal de julio fue en realidad de $1.873.194, lo que equivale a USD 1.240 en mano.

Otras mediciones son menos generosas. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) de agosto de este año fue de $1.982.518,19 brutos. Al cierre de ese mes, el dólar minorista cotizaba a $1.530, por lo que el salario promedio bruto -según el Ripte- era equivalente a USD 1.295 antes de descuentos. Si se toma en cuenta el neto ($1.645.490), el salario en dólar disminuye a USD 1.075,4 mensuales.

Cómo evolucionó el resto del empleo

Según los datos oficiales, el empleo asalariado en el sector público se contrajo en 82.590 puestos desde que asumió Milei. La reducción responde a una decisión del Gobierno, que busca bajar el gasto público.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde la llegada de Milei se perdieron 21.988 empleos formales de casas particulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída más marcada en términos relativos y absolutos se dio en el monotributo social, que pasó de 634.720 a 220.719 personas. Perdió 414.001 inscriptos desde noviembre de 2023, una baja de 65,2 por ciento. Esa merma equivale a más de la mitad de la caída total del empleo formal en el período. No obstante, en ese caso la disminución se explica por circunstancias particulares: la categoría debió reempadronarse a partir de octubre de 2024, en el marco de cambios administrativos en el régimen, lo que llevó a miles de personas se dieran la baja definitiva.

El empleo en casas particulares descendió de 464.364 a 442.376 trabajadores, lo que marca una caída de 21.988 empleos formales en esa categoría y una variación de -4,7 por ciento. Por último, los trabajadores autónomos pasaron de 388.317 a 382.422: 5.895 menos.

De este modo, de las seis modalidades registradas en el SIPA, cinco tuvieron bajas entre noviembre de 2023 y julio de 2026, y solo el monotributo mostró un aumento. El resultado general, marca una caída de 613.138 empleos formales durante la actual gestión de Gobierno.

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