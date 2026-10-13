Economía

El mapa de la morosidad: cuánto deben en promedio las familias en cada provincia y dónde se registran más atrasos

Existen fuertes diferencias en los montos adeudados y el incumplimiento de los pagos

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
Tierra del Fuego registra la deuda promedio más alta del país (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El endeudamiento de las familias muestra diferencias significativas entre las provincias, tanto en los montos que adeudan como en la capacidad de cumplir con los pagos. Mientras la deuda promedio a nivel nacional alcanza los $4,9 millones por persona, la mora llega al 18,4% del crédito total, con fuertes disparidades entre las distintas jurisdicciones.

Los datos surgen de un informe mensual de EcoGo y la Universidad Austral. El relevamiento corresponde a agosto y analiza el financiamiento a las personas físicas, la deuda promedio y la calidad de las carteras en cada provincia.

PUBLICIDAD

Tierra del Fuego registra la deuda promedio más alta del país, con $8,6 millones por deudor. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con $7,2 millones; Neuquén y Santa Cruz, con $6,9 millones en ambos casos; y La Pampa, con $6,5 millones.

También se ubican por encima del promedio nacional, de $4,9 millones, Chubut, con $6,2 millones; y Córdoba, con $5,7 millones.

En el otro extremo, Formosa presenta el menor endeudamiento promedio, con $2,9 millones por persona. Le siguen Santiago del Estero, con $3 millones; Misiones y San Juan, con $3,3 millones; La Rioja, con $3,4 millones; Corrientes, con $3,5 millones; y Chaco, con $3,7 millones.

PUBLICIDAD

Mapa temático de Argentina con valores numéricos sobre la deuda promedio por provincia en millones de pesos y una escala cromática
Deuda promedio en cada provincia

Las provincias con mayor y menor mora

El ranking de irregularidad crediticia muestra un panorama diferente. La Rioja lidera con una mora del 26,2% del monto total de los créditos informados. Santa Cruz y San Luis comparten el segundo puesto, con el 24,2%, seguidas por Catamarca, con el 23,4%, y San Juan, con el 22,6%.

Por encima del promedio nacional, del 18,4%, también se encuentran Tucumán (21,8%), Buenos Aires (21,5%), Tierra del Fuego (21,3%), Formosa (21,1%), Corrientes (20,9%), Salta (20,4%), Santiago del Estero y Chaco (20,3% cada una), Mendoza (20,1%), Misiones (19,9%) y Chubut (19,7%).

Gráfico de barras horizontales naranja y amarillo con porcentajes de mora por monto y mora operativa en las provincias de la Argentina
Mora por monto y mora operativa por jurisdicción

En cambio, La Pampa presenta la menor mora del país, con el 9,6%. Le siguen CABA, con el 12,5%; Entre Ríos, con el 14,5%; Córdoba, con el 15,1%; Santa Fe, con el 15,2%; y Neuquén, con el 16,1%. Río Negro y Jujuy completan el grupo de jurisdicciones con una irregularidad inferior al promedio nacional, con el 17,7% y el 18,3%, respectivamente.

En relación con la actividad económica provincial, Tucumán registró el mayor nivel de crédito a las familias en proporción a su Producto Bruto Geográfico (PBG), con el 13,8%. Le siguieron Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%. En el otro extremo se ubicaron Neuquén, con el 5,3%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 6,6%.

La mora continúa en aumento

A nivel nacional, el crédito otorgado a las personas físicas alcanzó los $101,9 billones en agosto. El monto representó un crecimiento real del 0,8% mensual y del 3,9% interanual, aunque todavía se mantuvo por debajo del máximo registrado en diciembre de 2025, cuando llegó a $102,4 billones a precios constantes.

La mora por monto llegó al 18,4% del crédito informado, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a julio y de 9,8 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2025. De esta manera, acumuló 22 meses consecutivos de suba.

Sin embargo, el informe distingue entre la mora total y la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados como irrecuperables. Este último indicador se ubicó en el 10,6% de la cartera, con una mejora de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Los préstamos considerados irrecuperables representaron el 7,8% del crédito total registrado.

Por otra parte, el 27% de las personas con deuda registraba al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 0,3 puntos porcentuales en el mes y 8 puntos porcentuales en un año.

La mora por monto llegó al 18,4% del crédito informado. REUTERS/Francisco Loureiro
La mora por monto llegó al 18,4% del crédito informado. REUTERS/Francisco Loureiro

La mora es más elevada en los créditos no bancarios

El relevamiento también detectó diferencias según el tipo de entidad que otorga el financiamiento. Los proveedores no financieros de crédito, como las fintech, registraron una mora del 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero tradicional.

Así, la irregularidad por monto en los proveedores no financieros duplicó la registrada en bancos y otras entidades financieras. Estos concentraron el 14,8% del crédito, equivalente a $15 billones, mientras que el sistema financiero reunió el 85,2%, con $86,8 billones.

En la comparación interanual, la mora de los proveedores no financieros aumentó 13,9 puntos porcentuales, por encima del incremento de 9,1 puntos porcentuales registrado en el sistema financiero.

Temas Relacionados

deudamorosidadúltimas noticiascrédito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasó con las acciones de las petroleras que operan en Malvinas tras la denuncia del Gobierno argentino

Las acciones de Rockhopper y Navitas, involucradas en el proyecto Sea Lion, cerraron en alza, pero descontaron posiciones tras el presentación de Argentina ante el Tribunal del Mar

Qué pasó con las acciones de las petroleras que operan en Malvinas tras la denuncia del Gobierno argentino

Viajó un año por Europa y sobrevivió al Titanic: la historia del Rolls-Royce que todavía conserva la familia Pereyra Iraola

En 1910 encargaron su construcción desde la Argentina a Inglaterra. Luego lo carrozaron para que sea una limousine para un particular viaje de estudios. A último momento no fue embarcado y así se conserva en el garage familiar en el país

Viajó un año por Europa y sobrevivió al Titanic: la historia del Rolls-Royce que todavía conserva la familia Pereyra Iraola

Después de que el FMI recortó la perspectiva de crecimiento de Argentina, Georgieva elogió ante Caputo la disciplina fiscal del Gobierno

El ministro de Economía se reunió con la directora gerente del organismo y altos funcionarios del Fondo. La titular del FMI destacó el ajuste fiscal como “ejemplar en el mundo” y los equipos técnicos continuarán trabajando para cerrar la tercera revisión del programa

Después de que el FMI recortó la perspectiva de crecimiento de Argentina, Georgieva elogió ante Caputo la disciplina fiscal del Gobierno

Elon Musk explicó el rol de China detrás del derrumbe de las acciones de empresas de chips en Wall Street

El régimen apuesta a anuncios impactantes sobre avances en tecnología, que reavivan los temores por una mayor competencia y golpea a fabricantes como Micron, Samsung y SK Hynix

Elon Musk explicó el rol de China detrás del derrumbe de las acciones de empresas de chips en Wall Street

El Gobierno promulgó la Ley de Zonas Frías: los 94 municipios que pierden el subsidio y cuándo empieza a regir la nueva norma

La medida, que ya fue aprobada en el Congreso, restablece el criterio climático original del régimen y deja fuera a 3,35 millones de usuarios en todo el país. La fecha de entrada en vigencia continúa sin definirse

El Gobierno promulgó la Ley de Zonas Frías: los 94 municipios que pierden el subsidio y cuándo empieza a regir la nueva norma

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El emotivo posteo con el que Peque Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que serán padres por primera vez

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

TELESHOW

El dolor de Graciela Alfano al visitar la casa de su infancia en Chaco: “Acá asesinaron a mi padre”

El dolor de Graciela Alfano al visitar la casa de su infancia en Chaco: “Acá asesinaron a mi padre”

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

La sugestiva frase de Julieta Prandi en su programa de radio antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Llega el primer Martín Fierro de la Música: todos los detalles de la ceremonia y quiénes son los candidatos

La confesión de Mario Massaccesi sobre su infancia: “El verdugo te hace creer que vos sos el culpable”

INFOBAE AMÉRICA

Una telera para tres comidas: cómo la crisis en Cuba obliga a racionar el pan de los niños

Una telera para tres comidas: cómo la crisis en Cuba obliga a racionar el pan de los niños

Comunidades salvadoreñas implementan monitoreo climático y huertos para enfrentar la sequía en el campo

“Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”: El desgarrador testimonio de los dominicanos atrapados en el frente ruso

Congreso Nacional de Honduras aprueba usar dinero incautado para financiar seguridad

Panamá registra 457 homicidios y aumentan 64% los casos vinculados al pandillerismo